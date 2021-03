OVO BI VAM MOGLO TEŠKO PASTI: Neki portali uskoro uvode digitalnu pretplatu i zatvaraju dio sadržaja

Vodeći novinski izdavači najavljuju kako bi već za nekoliko tjedana mogli uvesti pretplatu na dijelu sadržaja objavljenih na njihovim portalima

Vodeći hrvatski novinski izdavači najavljuju da bi već do kraja ožujka mogli uvesti digitalnu pretplatu – zatvaranje i naplatu dijela sadržaja na svojim portalima, a tome se pridružuju i neki od glavnih portala koji bi u “zaključavanje” i naplatu mogli krenuti u idućih nekoliko tjedana. Konkretno, u 24sata navode kako obavljaju posljednje pripreme u “premještanju” naplate i na sadržaj dostupan na portalu, naglašavajući i kako je to odavno trend kod svjetskih izdavača.

“Planiramo digitalnu pretplatu uvesti najkasnije do kraja ožujka. U fazi smo rješavanja posljednjih sitnica kako bismo korisnicima od starta osigurali najbolje moguće iskustvo. Naplata sadržaja nije ništa novo u svijetu medija, a ni u Hrvatskoj”, poručuju iz 24 sata. No, s druge strane, naglašavaju i kako će velika većina sadržaja i dalje ostati besplatna. “Točnije, sav sadržaj od javnog interesa bit će i dalje potpuno besplatan. Dodatni sadržaj objedinit ćemo pod egidom PLUS+ gdje ćemo svakoga dana donositi najveće, najuzbudljivije i najdetaljnije radove naših nagrađivanih novinara, većim dijelom to će biti sadržaj koji je ekskluzivno proizveden (dakle dodatni sadržaj) za korisnike digitalne pretplate”, ističu u odgovoru Hini.

Iz 24 sata naglašavaju da cijene pristupa u skoroj budućnosti “zaključanog” sadržaja trenutačno ne mogu otkriti, ali bazirat će se na dnevnom, mjesečnom i godišnjem pristupu. Naglašavaju i kako su već godinama raspravljali i o modelima monetizacije digitalnog sadržaja te da je logično da su se među prvima u Hrvatskoj, po uzoru na primjere iz svijeta i iskustva iz Styria grupe, odlučili na taj korak. “Plaćanje za digitalni sadržaj je postalo normalno, na nama je da kreiramo dovoljno kvalitetan sadržaj koji će naši čitatelji poželjeti kupiti. Nisu postojali nikakvi kontakti ili dogovori s drugim nakladnicima oko uvođenja digitalne pretplate”, zaključuju u 24sata.

To je uobičajena stvar

I u starijem “bratu” 24sata, Večernjem listu koji djeluje u sklopu Styrije, naglašavaju kako nisu imali nikakve kontakte, a kamoli razgovore s drugim nakladnicima oko uvođenja digitalne pretplate. “Večernji list priprema uvođenje digitalne pretplate u sljedećim mjesecima. U tome imamo iskustva budući smo takav model prvi imali na našem tržištu još prije nekoliko godina. Iako smo u tome bili predvodnici, činjenica je da hrvatsko digitalno tržište tada nije bilo spremno za takav iskorak.

Sada se to promijenilo, kazao je za Hinu direktor Večernjeg lista Renato Ivanuš. Dodao je i kako su modeli naplate, cijene i vrsta sadržaja koji će biti obuhvaćeni digitalnom pretplatom razrađeni, ali još nije vrijeme za njihovu objavu. S druge strane, i u konkurentskoj Hanza mediji i njihovom “admiralskom brodu” Jutarnjem listu najavljuju kako uskoro uvode digitalnu pretplatu.

“Uz pretplatu na tiskana izdanja Hanza medije koja dolaze na adresu čitatelja i e-kiosk Hanza medije putem kojeg naši čitatelji imaju mogućnost čitati izdanja tiskana u digitalnom obliku, uskoro krećemo s naplatom dijela digitalnog sadržaja na portalu jutarnji.hr, s ciljem zadržavanja visoke kvalitete koju naši korisnici prepoznaju. Dio sadržaja kojeg proizvodimo bit će zatvoreno i unutar naplate, a dio će ostati otvoren za sve čitatelje”, ističe glavni urednik Jutarnjeg lista Goran Ogurlić.

Dodaje i kako je to jedna od faza višegodišnjeg procesa digitalizacije, prirodnog razvoja medija u elektroničkom okruženju, a u čemu ih prate i iskusni inozemni partneri. “Izdavači koji isporučuju provjeren i kvalitetan sadržaj krenuli su u smjeru naplate u digitalnom okruženju kako bi osigurali stabilne prihode, odnosno kontinuitet poslovanja”, ističe Ogurlić i dodaje kako će svi detalji paketa i sadržaja u sklopu digitalne pretplate biti poznati uskoro, kada platforma bude aktivna.

Pogodnosti za pretplatnike

No, osim novinskih izdavača, za naplatu dijela digitalnog sadržaja odlučili su se i na jednom od vodećih hrvatskih portala – Telegramu koji, prema ocjenama medijskih stručnjaka, prednjači po kvalitetnom novinarstvu, autorima i istraživačkim serijalima koju su i doveli do smjene nekoliko ministara.

”Telegram želi ići dalje. Želimo raditi još više dubinskih istraživanja, raskrinkavati još više korupcije, otvarati još društvenih tema i dati još veći doprinos guranju društva naprijed. Stoga smo, poučeni uspješnim iskustvima sličnih medija s drugih tržišta, odlučili naše čitatelje pitati za podršku u ovome što radimo. Na nama, naravno, je da svakodnevno opravdavamo njihovo povjerenje. Pretplatu ćemo lansirati u narednih nekoliko tjedana”, kazao je Miran Pavić, direktor Telegrama. Dodaje i kako će detalje pretplatničkog modela objaviti uskoro.

“Želimo da korisnici i dalje mogu besplatno čitati Telegram pa i naše najvažnija otkrića i kolumne, ali do određenog broja članaka mjesečno. Za neograničen pristup svemu, zamolit ćemo ih da odaberu jednu od pretplatničkih opcija. S druge strane, za pretplatnike pripremamo niz pogodnosti, benefita i funkcionalnosti, tako da vjerujemo kako će pretplatnički paketi biti atraktivni i pristupačni”, kazao je Pavić, zaključivši da je Telegram projekt pretplate pripremao nešto više od godinu dana.