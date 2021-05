IMAMO 491 NOVI SLUČAJ, PREMINULO JE 27 OSOBA: Epidemiologinja otkrila čeka li nas povećanje zaraze nakon izbora

U posljednja 24 sata zabilježen je 491 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 4871

U Hrvatskoj je 1566 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 166

Umrlo je 27 osoba u posljednja 24 sata

U svijetu su potvrđeno 163.727.792 zaražena

Oporavilo se 142.205.182, a umrlo 3.393.600

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Janša najavio skoru pobjedu nad epidemijom

19.50 – Slovenski premijer Janez Jana najavio je u utorak da će u njegovoj zemlji epidemija covida-19 biti obuzdana za nekoliko tjedana i da smatra kako je na bolest imuno već oko 40 posto stanovništva.

“Praktično je već 800.000 ljudi zaštićeno ili cijepljenjem ili tako što su preboljeli infekciju, što nam daje optimizam da ćemo do ljeta pobijediti epidemiju i opet početi živjeti normalno”, napisao je Janša u poruci na Twitteru, dodavši kako je uvjet za to da se svi i dalje pridržavaju protuepidemijskih mjera.

Prema zadnjim službenim podacima, 32,3 posto populacije dobilo je prvu dozu cjepiva protiv koronavirusnog oboljenja, a 17 posto među njima i drugu dozu, a imuniziranima se smatraju i oni koji su infekciju preboljeli u zadnjih šest mjeseci.

Ukidanje restrikcija u Engleskoj dovedeno u pitanje

16.31 – Pitanje je hoće li Engleska moći u potpunosti izići iz karantene 21. lipnja nakon porasta broja zaraženih koronavirusom u dva grada i zbog strahova od širenja indijske varijante virusa.

Vladina revizija fizičkog distanciranja u Engleskoj koja je trebala utrti put ukidanju restrikcija mogla bi biti odgođena s kraja ovog mjeseca zbog porasta broja slučajeva zaraze indijskom varijantom koronavirusa B1617.2, prenio je BBC.

Glasnogovornik premijera Borisa Johnsona rekao je u utorak za BBC da konačan datum ukidanja restrikcija “u ovom trenutku ne može biti definitivno određen”.

“Indijska varijanta mogla bi biti prijetnja tom procesu, naša odluka temeljit će se najnovijim podacima”, dodao je. “Izradit ćemo planove čim to podaci dopuste”.

Singapur odobrio uporabu Pfizerovog cjepiva za djecu od 12 do 15 godina

15:40 – Singapur je odobrio uporabu cjepiva Pfizer/BioNTech protiv korone za djecu od 12 do 15 godina kako bi proširio zaštitu na više skupina, jer se zemlja bori s nedavnim porastom zaraza, javlja Reuters.

“Podaci su pokazali da je cjepivo Pfizera i BioNTecha protiv Covida-19 pokazalo visoku učinkovitost u skladu s onom kod odrasle populacije. Njegov sigurnosni profil također je u skladu s poznatim sigurnosnim profilom u odrasloj populaciji.

Vlada će također produžiti interval između dvije doze cjepiva Covid na šest do osam tjedana, s trenutno na tri do četiri tjedna”, stoji u obavijesti singapurskog ministarstva zdravstva.

Švedska bilježi drastičan pad zaraženih

15:19 – Švedska je posljednjih tjedana zabilježila nagli pad broja slučajeva i pacijenata na intenzivnoj njezi, a više od 40% odrasle populacije primilo je barem jednu dozu cjepiva, izvještava Reuters.

Švedska je doživjela snažni treći val virusa s brojem pozitivno testiranih koji je bio među najvišima u Europi. No, s oko 12% odrasle populacije potpuno cijepljene, broj ljudi na intenzivnoj njezi i dalje je pao više od 30% u odnosu na vrhunac prije tri tjedna.

Uvođenje cjepiva zaslužno je i za manji broj smrtnih slučajeva ove godine u usporedbi s prethodnim valovima zaraze jer podaci sugeriraju da do 2021. godine nije bilo prekomjerne smrtnosti.

Cijepljenje Pfizerom poslije AstraZenece je sigurno i učinkovito

14:46 – Španjolsko istraživanje o kombiniranju cjepiva protiv covida-19 utvrdilo je da je cijepljenje Pfizerovim cjepivom ljudi koji su dobili prvu dozu AstraZenecina cjepiva jako sigurno i učinkovito, pokazali su preliminarni rezultati objavljeni u utorak. Istraživanje Combivacs, koje je proveo španjolski Institut za zdravlje Carlos III., utvrdilo je da je količina IgG antitijela u krvotoku od 30 do 40 puta veća kod ljudi koji su kao drugu dozu dobili Pfizerovo cjepivo nego u kontrolnoj skupini u kojoj su bili ljudi koji su dobili samo prvu dozu AstraZenece. Istodobno, količina neutralizirajućih antitijela porasla je sedam puta nakon doze Pfizerova cjepiva, značajno više nego nakon druge doze AstraZenecina cjepiva kada su se ona udvostručila.

Gotovo 670 dobrovoljaca u dobi između 18 i 59 godina koji su već primili prvu dozu AstraZenecina cjepiva sudjelovalo je u istraživanju, a oko 450 dobilo ih je dozu Pfizerova cjepiva. Samo 1,7 posto ispitanika prijavilo je ozbiljnije nuspojave, a riječ je bila o glavobolji i bolovima u mišićima te su se cijepljeni općenito loše osjećali, rekla je liječnica Magdalena Campins, jedna od voditeljica istraživanja. Međutim, ona kaže da to “nisu simptomi koje se može smatrati ozbiljnima”.

U britanskom istraživanju kombiniranja cjepiva, prvi rezultati nedavno su pokazali da su ljudi cijepljeni Pfizerovim pa AstraZenecinom cjepivom ili obrnuto imali veću vjerojatnost razviti blage do umjerene simptome kao što su glavobolja ili groznica nego da su primili obje doze samo jedne vrste cjepiva. Podaci o imunološkom odgovoru očekuju se u mjesecima koji dolaze. Španjolska je ograničila primjenu AstraZenecina cjepiva na starije od 60 godina zbog zabrinutosti od moguće pojave krvnih ugrušaka kod mlađih osoba nakon cijepljenja. “Današnji rezultati podržavaju mogućnost cijepljenja pacijenata koji su primili prvu dozu AstraZenece, ali odluka nije na znanstvenicima ovog istraživanja”, rekao je Jesus Antonio Frias, klinički direktor Carlosa III.

Austrija u lipnju prekida cijepljenje AstraZenecom

13:59 – Austrija će negdje u lipnju prestati koristiti AstraZenecino cjepivo zbog neredovitih isporuka i narušene reputacije tog proizvoda čime slijedi primjer Norveške i Danske koje su ga prestale inokulirati zbog rijetkih, ali ozbiljnih komplikacija. “Nastavit ćemo vjerojatno davati prve doze do početka lipnja i zatim završavamo (…) AstraZeneca više se neće primjenjivati”, rekao je ministar zdravstva Wolfgang Mückstein za privatni televizijski kanal Puls 24. Osim stalnih kašnjenja u isporukama zbog kojih je Europska komisija pokrenula sudski postupak protiv proizvođača tog cjepiva, švedsko-britanskog laboratorija, razlozi su i oklijevanje stanovnika da prime to cjepivo koje je u vrlo rijetkim slučajevima izazvalo tromboze, rekao je ministar.

Ministar je rekao da je “to cjepivo visoke sigurnosne zaštite” u skladu s odobrenjem Europske agencije za lijekove (EMA) i Svjetske zdravstvene organizacije i da njegove dobrobiti daleko nadmašuju rizike. Trećina od 8,9 milijuna stanovnika Austrije primila je do danas jednu dozu cjepiva i ta je zemlja za 2022. i 2023. već potvrdila narudžbe milijuna cjepiva uglavnom BioNtech/Pfizera i Moderne, koja se temelje na glasničkoj RNK tehnologiji. Danska je sredinom travnja odustala od AstraZenece, kao prva zemlja u Europi, a Norveška je slijedila u svibnju. Većina europskih zemalja koje su nastavile cijepiti AstraZenecinim cjepiva prilagodile su primjenu za ciljane dobne skupine.

Danska ukida gotovo sva ograničenja, noćni klubovi još zatvoreni

13:58 – Danska vlada ukida gotovo sva ograničenja nametnuta u pandemiji covida-19 i većina objekata moći će ponovno raditi od petka, osim noćnih i disko klubova, odlučili su zastupnici noću na utorak. Međutim, Danci će morati nastaviti održavati fizički razmak na brojnim mjestima, a negdje će morati pokazati da su cijepljeni ili imaju negativan test na koronavirus ili su se oporavili od te bolesti. Danska je već ranija dopustila otvaranje restoranima, barovima, fitness centrima. Većina malih Danaca već se vratila u škole, a uskoro će se na sveučilišta fizički na predavanja vratiti i studenti. Ponovno se otvaraju i večernje te glazbene škole. Nakon mjeseci zatvorenosti dopušta se opet rad sauna, bazena, zabavnih parkova i zooloških vrtova te sportske i druge slične aktivnosti. Rad na daljinu smanjivat će se u tri faze kako bi se svi građani vratili na posao do 1. kolovoza. Ograničenja u broju sudionika okupljanja povećat će se s 25 na 50 za događaje u zatvorenom, odnosno sa 75 na 100 na otvorenom prostoru. Nakon popuštanja mjera blago se povećao broj zaraženih, no Danska ima relativno stabilan broj oboljelih od covida.

Grad Zagreb: 164

13:56 – Nove 164 osobe zaražene su koronavirusom u Zagrebu u protekla 24 sata, a trenutno je na području grada 1318 aktivnih slučajeva zaraze, izvijestio je u utorak Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”. U Službi za kliničku mikrobiologiju Zavoda obavljena su 763 testiranja na covid-19 i 68 nalaza bilo je pozitivno. Djelatnici Službe za epidemiologiju uspješno su kontaktirali 81 novooboljelu osobu, a mjera samoizolacije izrečena je za 568 osoba. Od 81 obrađene pozitivne osobe, 33 su za sada negativne epidemiološke anamneze, 38 osoba su kontakt covid pozitivnih osoba, a obrada za pet osoba još je u tijeku. Kod tri osobe moguće mjesto izlaganje su obrazovne ustanove, jedna osoba je izložena na radnom mjestu, a jedna je doputovala iz Bosne i Hercegovine. U domovima za starije i nemoćne osobe na području Zagreba i drugim ustanovama socijalne skrbi u protekla 24 sata jedan je novooboljeli korisnik. Tijekom proteklog dana, zbog pozitivnog nalaza testa kod 11 učenika osnovnih te sedam učenika srednjih škola, mjera samoizolacije izrečena je za 216 učenika osnovnih i 155 učenika srednjih škola. U Karanteni Grada Zagreba su tri osobe.

Brodsko-posavska županija: 5

13:14 – Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u zadnja 24 sata na području Brodsko-posavske županije potvrđeno je 5 novih pozitivnih nalaza osoba zaraženih virusom SARS-CoV-2 (potvrđenih PCR uređajem). Po jedna zaražena osoba ima prebivalište u gradu Slavonskom Brodu te općinama Bukovlje, Okučani, Sibinj i Staro Petrovo Selo. U zadnja 24 sata nije bilo preminulih osoba od COVID-19.

Splitsko-dalmatinska županija: 26

13:13 – Od ukupno 582 obrađena testa, danas je 26 novooboljelih osoba s područja Splitsko-dalmatinske županije pozitivno na COVID infekciju, izvijestio je županijski Stožer civilne zaštite. Preminuo je muškarac u dobi od 73 godine. Dvanaest novozaraženih je iz Splita, troje je iz Solina, po dvoje iz Jelse i Šolte te po jedna osoba iz Imotskog, Kaštela, Trilja, Trogira, Vrgorca, Lovreća i Segeta.

U Hrvatskoj je zabilježen 491 novi slučaj

12:15 – U posljednja 24 sata zabilježen je 491 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 4871. Među njima je 1 566 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 166 pacijenata. Preminulo je 27 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 350 997 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 7765 preminulo, ukupno se oporavilo 338 361 osoba od toga 886 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 17 014 osoba.

Do danas je ukupno testirano 1 937 595 osoba, od toga 8 004 u posljednja 24 sata. Zaključno s 17. svibnja utrošena je 1 369 969 doza cjepiva. Dosad je 1 052 032 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 317 937 primilo obje doze. Na dan 17. svibnja utrošen su 20 522 doze cjepiva.

Karlovačka županija: 18

12:14 – U Karlovačkoj županiji u posljednja 24 sata evidentirano je ukupno 18 novih slučajeva zaraze, objavio je županijski Stožer civilne zaštite. Testirane su 202 osobe.

Šibensko-kninska županija: 19

12:13 – U protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije 19 je novooboljelih osoba, izvijestio je županijski Stožer. Preminuo je muškarac koji je bio 1959. godište. Testirano je 136 uzoraka za testiranje na SARS-CoV-2 virus.

Krapinsko-zagorska županija: 27

12:12 – Na području Krapinsko – zagorske županije evidentirano je 27 novih osoba pozitivnih na koronavirus. Radi se o osobama sa područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Donja Stubica (1), Grad Krapina (2), Grad Oroslavje (2), Grad Pregrada (1), Grad Zabok (2), Grad Zlatar (3), Općina Đurmanec (1), Općina Gornja Stubica (4), Općina Hum na Sutli (1), Općina Konjščina (1), Općina Kraljevec na Sutli (1), Općina Krapinske Toplice (1), Općina Marija Bistrica (1), Općina Mihovljan (1), Općina Novi Golubovec (1), Općina Sveti Križ Začretje (1), Općina Tuhelj (1) i Općina Veliko Trgovišće (2).

Oporavilo se 47 osoba te trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze osoba s područja Krapinsko – zagorske županije iznosi 212. U samoizolaciji se nalazi 447 osoba. U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana nalazi se 35 pacijenata pozitivih na SARS CoV-2, među kojima 7 osoba na respiratoru. Na COVID odjelu u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice je 11 osoba pozitivnih na koronavirus. Preminula je 1 COVID pozitivna osoba.

Dobar trend u Istarskoj županiji

11:20 – Načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac rekao je u utorak da je epidemiološka situacija takva da će se u Istri uskoro moći planirati i pojedine manifestacije, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. “Trend je dobar, epidemiološka situacija u Istri ja takva da će se se uskoro moći planirati i pojedine manifestacije, uz naravno pridržavanje svih epidemioloških mjera”, istaknuo je Kozlevac.

Rekao je i da su svaki dan u komunikaciji s organizatorima raznih manifestacija. Tako je, kaže Kozlevac, dogovoreno da će se Sa(n)jam knjige održati početkom lipnja, da će Vinistra biti sredinom lipnja, u srpnju i Pulski filmski festival, a kako stvari stoje, održat će se i ATP teniski turnir u Umagu. Međutim, dodao je, kakav će biti epidemiološki okvir, to će se još vidjeti i definirati.

U Istri je u utorak potvrđeno troje novozaraženih u posljednja 24 sata nakon što je ispitano 557 uzoraka briseva na covid-19, dok su u pulskoj bolnici umrle dvije covid pozitivne osobe, izvijestio je istarski Stožer Civilne zaštite. U međuvremenu, od jučer oporavilo se osam osoba, dok je u mjerama samoizolacije 1567 osoba. U pulskoj Općoj bolnici na Odjelu za infektologiju na liječenju su 53 osobe, od toga je šest osoba u respiracijskom centru. Nažalost, u protekla 24 sata u bolnici su umrle dvije COVID-19 pozitivne osobe, 1931. i 1935. godište, s pridruženim kroničnim bolestima.

96% Britanca razvilo antitijela nakon prve doze cjepiva

11:19 – U više od 90 posto Britanaca razvila su se antitijela na koronavirus nakon što su primili prvu dozu AstraZenecina ili Pfizerova cjepiva, a u gotovo 100 posto cijepljenih razvila su se nakon druge doze, pokazalo je istraživanje provedeno na 8517 osoba u Engleskoj i Walesu. Istraživanje znanstvenika s londonskoga UCL-a (University College London) pokazalo je da su se u 96,42 cijepljenih antitijela razvila 28 do 34 dana nakon prve doze, a postotak se povećao na 99,08 posto u roku od sedam do 14 dana od druge doze, piše Guardian. “Oba su cjepiva bila jednako dobra u poticanju razvoja antitijela potrebnih za suzbijanje covida-19. Ovo je jedno od prvih istraživanja cjepiva protiv covida u stvarnom svijetu u Velikoj Britaniji i to je sjajna vijest”, rekla je dr. Maddie Shrotri, glavna autorica studije, dodavši da cjepiva djeluju iznimno učinkovito, osobito ako imamo u vidu brzinu kojom su razvijena.

Ličko-senjska županija: 5

11:18 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 5 je novooboljelih osoba od COVID-19, 13 osoba je izliječeno. Po 2 oboljele osobe su s područja Otočca i Vrhovina te jedna oboljela osoba s područja Gospića. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba. Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 21 osoba. U posljednja 24h provedeno testiranje nad 210 osobe. Na području PU ličko-senjske aktivno je 168 mjera samoizolacije.

Dubrovačko-neretvanska županija: 12

10:52 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježeno je 12 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od kojih je pet utvrđeno brzim antigenskim testom, a oporavilo se 26 osoba, izvijestio je u utorak Županijski stožer Civilne zaštite. Zaražene su četiri osobe iz Dubrovnika, po tri osobe iz Metkovića i Opuzena te po jedna iz Slivnog i Župe dubrovačke. Za njih šest je utvrđena epidemiološka veza. U posljednja 24 sata obrađena su 374 uzorka. U dubrovačkoj bolnici hospitalizirana je 21 osoba pozitivna na koronavirus. Tri pacijenta zahtijevaju intenzivnu skrb i svi su na invazivnoj ventilaciji. U samoizolaciji je 319 osoba, a u posljednja 24 sata zabilježeno je jedno kršenje te mjere, i to na granici.

Međimurska županija: 19

10:52 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata obrađeno je 182 uzoraka, od čega je evidentirano 19 pozitivnih nalaza na SARS-CoV-2 virus u Međimurskoj županiji. U protekla 24 sata oporavilo se 55 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 306. U Županijskoj bolnici Čakovec hospitalizirano je 69 pacijenata pozitivnih na SARS-CoV-2 virus. U protekla 24 sata hospitalizirana su 4 pacijenta, otpušteno je 6 pacijenata, dok su 3 pacijenta na invazivnoj respiraciji. U protekla 24 sata preminula je jedna osoba, muška osoba stara 76 godina

Zagrebačka županija: 10

10:51 – Na području Zagrebačke županije od jučer je zabilježeno 10 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a ozdravilo je 157 osoba, pa je trenutno aktivno 796 slučajeva, priopćeno je iz te županije. Najviše je osoba oboljelo u Samoboru, četiri, zatim dvije u Velikoj Gorici, dok je Dugom Selu, Vrbovcu, Mariji Gorici i Rakovcu zabilježena po jedna oboljela osoba. Mjera samoizolacije izrečena je za četiri razrednih odjela.

Varaždinska županij: 27

10:50 – U Varaždinskoj županiji 27 novih slučajeva – danas od 9 do 17 sati u Varaždinu cijepljenje Astra-Zenecom na otvorenom cijepnom punktu u Gospodarskoj školi. U Varaždinskoj županiji je tijekom 24 sata evidentirano 27 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Broj novozaraženih u tjedan dana na 100.000 stanovnika je 287, dok je 14-dnevna incidencija na 100.000 stanovnika 759. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin nalazi se 179 osoba s težom kliničkom slikom, od kojih je 88 osoba smješteno na lokaciji u Varaždinu, 73 osobe su u Klenovniku, a u Novom Marofu je smješteno 18 osoba. U jedinicama intenzivnog liječenja se nalazi 21 osoba, od kojih 20 na respiratoru, a u posljednja 24 sata preminule su 4 osobe pozitivne na COVID-19. Tijekom jučerašnjeg dana testirana su 392 uzoraka pri čemu je udio pozitivnih među simptomatskim pacijentima 16 posto, a udio u svim testiranim uzorcima iznosi 7 posto. Od početka epidemije na području Varaždinske županije evidentirano je 21.336 osoba pozitivnih na COVID-19. Aktivnih slučajeva je 475. Danas će se na punktu za organizirano masovnije cijepljenje u sportskoj dvorani Gospodarske škole u Varaždinu građani moći cijepiti bez prethodne najave i to od 09:00 do 17:00 sati. Na raspolaganju će biti cjepivo Astra-Zenece, a osobe koje dolaze na cijepljenje podsjećamo da je moguće koristiti slobodna parkirna mjesta u podzemnoj garaži obližnjeg trgovačkog centra.

Osječko-baranjska županija: 28

10:49 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 333 uzorka od kojih je 28 pozitivno na koronavirus. Novopozitivne osobe imaju prebivalište na području grada Osijeka (7), zatim na području Belog Manastira, Donjeg Miholjca, Popovca, Koške, Đakova, Našica i Semeljaca po dvije novopozitivne osobe, a na području Belišća, Bilja, Čeminca, Trnave, Drenja, Satnice Đakovačke i Kneževih Vinograda po jedna novopozitivna osoba. Na bolničkom liječenju nalazi se 105 osoba koje su oboljele od COVID-19, i to 84 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih su 18 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 24 pacijenta s tim oboljenjem. Preminule su tri osobe koje su bile pozitivne na koronavirus u dobi od 53 do 76 godina. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 811 osoba. Policijski službenici proveli su 20 provjera osoba u samoizolaciji i nije bilo kršenja mjera. Obavili su i 112 nadzora ugostiteljskih objekata, pri čemu nisu utvrdili kršenja propisanih mjera.

Vukovarsko-srijemska županija: 11

10:22 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata je 11 novih pozitivnih osoba na COVID-19, od kojih je osam pozitivno na PCR testiranju, a troje na brzom antigenskom testu, objavio je županijski Stožer civilne zaštite. Preminule su tri osobe. Četiri novozaražene osobe su iz Vinkovaca, po dvije iz Vođinaca i Starih Mikanovaca te po jedna osoba iz Jarmine, Privlake i Vukovara.

Primorsko-goranska županija: 49

10:14 – U Primorsko-goranskoj županiji je u posljednja 24 sata potvrđena zaraza koronavirusom kod 49 osoba, testirane su 602 osobe, a dvije su osobe umrle, izvijestili su iz Županijskog stožera Civilne zaštite. Ozdravilo je 88 osoba pa je u županiji sada aktivno 939 slučajeva covida-19. U riječkoj bolnici na liječenju je 68 oboljelih od covida-19, a uz pomoć respiratora skrbi se o tri pacijenta.

‘Zaraze povezane s izbornom noći tek će se vidjeti’

10:11 – Tatjana Nemeth Blažić, epidemiologinja HZJZ-a, komentirala je za HRT moguće povećanje broja novozaraženih nakon izborne noći, rekavši da je to teško predvidjeti. “Imali smo sličnih situacija i oko blagdana, nekih svečanosti i okupljanja, unaprijed je to uvijek teško predvidjeti. Inkubacija virusa traje do 14 dana, dok je prosječna oko pet dana, pa će se s vremenskim odmakom vidjeti rezultati”, rekla je.

Zadarska županija: 23

10:06 – Na području Zadarske županije 23 su novooboljele osobe od koronavirusa. Novozaraženi izolaciju provode na područjima gradova Zadar(16), Nin(1) i Pag(1) te općina Galovac(1), Privlaka(1), Sukošan(1) i Škabrnja(2). Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 363 uzorka, pod aktivnim nadzorom je 676 osoba, a od bolesti su se oporavile 42 osobe. Na svim COVID odjelima Opće bolnice Zadar hospitalizirano je 40 bolesnika od kojih je 7 na respiratoru, a u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru na liječenju je 11 pacijenata oboljelih od koronavirusa. U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske evidentirali su jedno kršenje mjere samoizolacije.

Istarska županija: 3

9:34 – Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 557 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđene su 3 novozaražene osobe. Izliječeno je 8 osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 1567 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju su 53 osobe, a od toga se 6 osoba nalazi u respiracijskom centru. Nažalost, u Općoj bolnici Pula preminule su dvije COVID-19 pozitivne osobe (1931. i 1935. godište) s pridruženim kroničnim bolestima.

Neslužbeno, u Hrvatskoj je manje od 500 novozaraženih

9:30 – Kako neslužbeno doznaje N1, u Hrvatskoj je danas manje od 500 novih slučajeva zaraze, a testirano je nešto više od 8000 uzoraka.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 7

9:15 – U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđeno je sedam novih slučajeva zaraze koronavirusom, a dvije osobe su umrle, priopćili su u utorak iz Županijskog stožera Civilne zaštite. Tri novozaražene osobe s područja su Bjelovara, po jedna novooboljela osoba je iz Garešnice te općina Štefanje, Rovišće i Ivanska. U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 30 pacijenata zaraženih koronavirusom od kojih je tri na respiratoru. Na opservaciji je devet pacijenata. U posljednja 24 sata preminule su dvije osobe s koronavirusom. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske je 341 osoba.

Virovitičko-podravska županija: 6

9:13 – U posljednja 24 sata na području Virovitičko-podravske županije testirane su 73 osobe, a kod njih šestero detektiran je virus SARS-CoV-2, izvijestio je Stožer civilne zaštite VPŽ. Od šestero zaraženih, troje ih je s područja Virovitice, po jedna osoba dolazi iz Suhopolja i Pitomače, dok kod jednog pozitivnog nije navedeno s kojeg područja dolazi. Na bolničkom liječenju je ukupno 40 pacijenata, od čega je njih 39 u Općoj bolnici Virovitica, te jedna osoba u KBC-u Osijek, koja je na respiratoru.

Koprivničko-križevačka županija: 17

9:10 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđeno 17 novih slučaja bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 137 slučaja bolesti COVID-19, ozdravilo je 20 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 37 osoba.

U pandemiji sve više ljudi pati od nesanice

8:43 – Tijekom pandemije više je ljudi nego što je uobičajeno počelo patiti od nesanice. Zabrinutost za osobno i zdravlje voljenih, financijski problemi i ograničeni socijalni kontakti izazivaju stres i nesigurnost. “Napetost je neprijatelj dobrog sna”, kaže psiholog dr. Hans-Guenter Weess, jedan od vodećih njemačkih stručnjaka za poremećaje spavanja i član izvršnog odbora Njemačkog društva za istraživanje sna (DGSM). “Činjenica da su nam dani manje strukturirani pogoršava situaciju”, dodaje dr. Dora Triche, direktorica Laboratorija za san u nirnberškoj bolnici i također članica DGSM-a. Ljudi koji su prisiljeni telekomunicirati, primjerice nemaju prostorni odmak između radnog mjesta i mjesta odmora. Ujedno se manje izlažu dnevnome svjetlu i manje vježbaju. “Kad provodite toliko vremena u zatvorenom, tijelo vam ne razabire dobro dnevnu promjenu svjetla i tame”, kaže Triche. “Zato možda navečer nećete automatski biti pospani”. No nekima rad od kuće nekima pomaže kada je posrijedi bolji san, posebno onima koji su ujutro uvijek dulje mamurni i teško im je ustati zbog posla. Sada mogu dulje spavati i osjećaju se odmornije.

Sisačko-moslavačka županija: 29

8:05 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan je dvadeset i devet novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Radi se o deset osoba s područja grada Siska, deset osoba s područja grada Kutine, dvije osobe s područja grada Petrinje, dvije osobe s područja općine Lekenik, jednoj osobi s područja općine Sunja, jednoj osobi s područja općine Vrginmost, jednoj osobi s područja grada Novske, jednoj osobis područja općine Lipovljani ijednoj osobi s područja grada Popovače.

Požeško-slavonska županija: 10

8:04 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 130 slučajeva zaraze koronavirusom, 115 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 15 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 222 osobe, a ukupno je testirano 43850 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 190 uzoraka, od kojih je 10 pozitivnih.

Pfizerovo cjepivo se sada može čuvati u hladnjaku puno duže

7:02 – Regulator Europske unije za lijekove izvijestio je da se Pfizerovo cjepivo protiv covida-19 sada može čuvati na temperaturi hladnjaka puno duže nego što je prethodno preporučeno. Europska agencija za lijekove (EMA) priopćila je da se neotvorene bočice nakon odmrzavanja mogu držati u hladnjaku i do mjesec dana. Trenutačno ograničenje je samo pet dana. Očekuje se da će povećana fleksibilnost imati značajan utjecaj na cijepljenje u cijeloj EU, javlja BBC.

Potreba za transportom i skladištenjem na vrlo niskim temperaturama jedan je od glavnih nedostataka Pfizerova cjepiva. Prethodni zahtjevi za čuvanje cjepiva otežali su upotrebu u nekim dijelovima svijeta. U veljači su Sjedinjene Države odobrile skladištenje i transport Pfizerova cjepiva na standardnim temperaturama zamrzivača od -15 do -25 °C do dva tjedna, za razliku od između -80 i -60 °C kao što je obično potrebno.

Austrija ukida karantenu za posjetitelje iz nekih zemalja

7:01 – Mnogi strani posjetitelji koji dolaze u Austriju neće više morati u karantenu od srijede, objavio je ministar zdravstva Wolfgang Mueckstein u ponedjeljak, pod uvjetom da imaju zdravstvenu potvrdu koja dokazuje da nisu nositelji virusa. “Broj novozaraženih smanjuje se u mnogim zemljama, zbog čega možemo objaviti ovo olakšavanje mjera, paralelno s našim koracima prema otvaranju zemlje”, rekao je. Kako bi izbjegli karantenu, posjetitelji moraju imati potvrdu o cijepljenju, negativni test na koronavirus ili potvrdu da su se oporavili od infekcije. Olakšavanje mjera odnosi se na dolaske iz Belgije, Bugarske, Češke, Danke, Francuske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Italije, Portugala, Španjolske i Švicarske, prenosi agencija dpa. Ljudi koji planiraju posjetiti Austriju i dalje se moraju elektronički registrirati prije dolaska, dodaje agencija.

Njemačka će ponuditi cjepivo svim odraslima od 7. lipnja

7:00 – Njemačka će od 7. lipnja prekinuti s praksom cijepljenja ranjivih skupina te će omogućiti svim odraslima besplatno cijepljenje, kazao je u ponedjeljak njemački ministar zdravstva Jens Spahn. Odluka o ukidanju prioriteta u njemačkoj kampanji cijepljenja ne znači da će svi biti cijepljeni odmah u lipnju, kazao je Spahn, ukazujući na postojeće logističke probleme. Međutim, Spahn je ponovio obećanje vlade da će svaki građanin koji se želi cijepiti, moći primiti cjepivo tijekom ljeta. Ministar zdravstva je dodao i da vlasti raspravljaju o tome kada i na koji način dopustiti cijepljenje protiv covida-19 djece i mladih od 12 do 16 godina. Europska agencija za lijekove (EMA) namjerava u lipnju odobriti cjepivo Pfizera i BioNTecha za navedenu dobnu skupinu, a moguće i krajem ovoga mjeseca.