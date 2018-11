BIROKRATSKI HOROR: Firme im ugašene, a one moraju vraćati porodiljne naknade, ne mogu se zaposliti, prijaviti na burzu…

Nakon Algoritma, javljaju se i druge žrtve hrvatske birokracije

Radnice Algoritma, koje su u trenutku stečaja bile na porodiljnom pa prema zakonu nisu smjele dobiti otkaz, sada ne samo da nemaju pravo na naknadu nego moraju vratiti one koje su dobile jer ne mogu dobiti potvrdu od poslodavca (koji vipše ne postoji), niti od burze na koju se ne mogu prijaviti.

No one nisu jedine koje su našle u toj poziciji za koju se svi od poslodavaca do sindikata pa čak i nadležnih državnih tijela, slažu da je van svake pameti, ali i dalje puštaju da se prelama preko leđa onih najslabijih.

Istodobno ni zaposlene ni nezaposlene.

Ni tri djelatnice KIK Elektronike, tvrtke koja je 25 travnja izbrisana iz sudskog registra, ne mogu ostvariti baš nikakva prava jer istododno nisu ni zaposlene ni nezaposlene.

Kristina Čuhnil je u prosincu 2016. otvorila bolovanje zbog čuvanja trudnoće, a nastavila je koristiti porodiljni dopust nakon što je u srpnju 2017. godine rodila. Kada je završio porodiljni, prestale su joj stizati naknade za roditeljski (odn. drugih šest mjeseci). IZ HZZO su joj rekli da će joj isplatiti zaostale naknade, ako donese potvrdu od poslodavca da nije radile.

Traže potvrdu, a firme nema

I tu kreće kafkijanski horor. Potvrdu nije mogla dobiti jer ju više nije imao tko potpisati. HZZO- ne odustaje i dalje ju traži potvrdu od poslodavca. Da paradoks bude veći, ne može se ni prijaviti na burzu jer za sustav, ona je zaposlena.

Na kraju, počinje smjesta tražiti posao. “Morala sam raditi, nisam imala izbora. Obitelj se ponudila pričuvati mi dijete tih nekoliko mjeseci dok ne upišemo vrtić” rekla je za Jutarnji. No novi poslodavac naišao je na isti problem -uz najbolju volju nije mogao zaposliti jer nije bila odjavljena.

“Zahtjev HZMO-u da mi se izda rješenje o stažu, koje bi pokazalo da mi staž završava u travnju i koje bi služilo kao odjava, predala sam još početkom svibnja. Tako sam izgubila šansu za posao, a onda sam shvatila da ne mogu ni tražiti vrtić za dijete jer nemam nikakav status. Sad i da dobijem posao, gdje bih s djetetom… “pita se Čuhnil, kojoj je HZMO, kaže izdao prvostupanjsko rješenje baš ovih dana, dakle ‘samo’ pola godine nakon što ga je tražila.

Ne mogu ni u vrtić

Njezina kolegica iz iste tvrtke Ivana Novaković ima sličnu priču, uz jedinu razliku što je relativno brzo dobila rješenje te se zaposlila početkom listopada. Također, ona je za razliku od Kristine dobila sve naknade, ali je zadnje dvije morala vratiti.

Za sada, kako će se riješiti i njihova i problemi radnica Algoritma i sve slične situacije u državi nitko ne zna. Radnike Algoritma prošlog tjedna je zamolio “za strljenje tjedan-dva kako bi administracija našla zakonit način” da razriješe problem, a iz Zavoda za zdravstveno osiguranje, odn. nadležnog Ministarstva zdravstva vele “da se i dalje vode intenzivni razgovori s nadležnim institucijama, sve u cilju pronalaženja rješenja za sve slučajeve u kojima su radnici bili na privremenoj nesposobnosti za rad ili rodiljnom dopustu u trenutku kada je proveden stečaj tvrtki”.