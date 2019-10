OVIM FILIPINKAMA JE HRVATSKA OBEĆANA ZEMLJA: ‘Udovica sam i samohrana majka. Zato ću raditi više da nahranim svoju djecu…’

Ove žene se ne boje rada, a u svojoj državi nisu mogle svojim obiteljima osigurati egzistenciju. Hrvatsku smatraju lijepom, mirnom te punom dobroćudnih ljudi. Jedna od želja koje planiraju ostvariti u Hrvatskoj jest da vide snijeg

Iseljavanje iz Hrvatske u bogatije države poput Njemačke, Austrije i Irske već je postalo uobičajeno. No, kada čujemo da se netko iz neke daleke zemlje doselio u Hrvatsku, i to “trbuhom za kruhom”, ostanemo začuđeni. Ipak, i to se događa. Tako su visoko obrazovane Filipinke došle na rad u Hrvatsku, točnije u Istarske toplice. Hrvatsku smatraju lijepom, mirnom te punom dobroćudnih ljudi. Ove žene se ne boje rada, a u svojoj državi nisu mogle svojim obiteljima osigurati egzistenciju.

“Zato što sam i ja samohrana majka i udovica. Zato ću raditi više da nahranim svoju djecu”, objasnila je filipinska zaposlenica Trinity Dablio za RTL.

Vole svoj posao i ne žale se

Filipini imaju sličnu sudbinu kao i Hrvatska, barem što se posla i iseljavanja tiče samo što ondje živi 100 milijuna ljudi te je standard života upola niži. Rodalyn V. Roble s Filipina kaže da je u njenoj državi velika gužva i da je uvijek bučno, dok je u Hrvatskoj tiho. Komentira da ima osjećaj kao da na ulicama nema nikoga što im je posve novo. Iako je njihov posao težak, one ga obavljaju bez kukanja i žaljenja.

“Hrvatska je lijepa zemlja. Tiha. Osjećam se slobodno”, rekla je RTL-u Janet Mahilum, zaposlenica s Filipina. Rodalyn V. Roble ističe da voli svoj posao jer radi sa starijim ljudima. Tvrdi da voli starije ljude jer ju podsjećaju na njene djedove. Osim zaposlenica s Filipina, zadovoljni su i gosti toplica. Jedna od korisnica toplica, Olivera Simić, kazala je da su Filipinke jako ljubazne, susretljive i uvijek tu na usluzi. Djevojke tvrde da Filipinci ne mogu biti sami pa puno vremena provode zajedno.

“Čak i kada smo, primjerice, u trgovačkom centru, trebamo nekoga da bude s nama. Volimo čavrljati s prijateljima i puno se smijemo”, objasnila je Rodalyn V. Roble.

Zbog beskonačne papirologije su skoro odustale

Jedna od želja koje planiraju ostvariti u Hrvatskoj jest da vide snijeg. Janet Mahilum kaže da se nada da će dotaknuti snijeg. Sada se možda čini da je Filipinkama u Hrvatskoj poteklo “med i mlijeko”, no one su skoro odustale od dolaska u Hrvatsku. Zašto? Zbog papirologije. Budući da dokumente za Hrvatsku nije lako izraditi, u pomoć je Filipinkama priskočila Izidora Crnov, tajnica lječilišta Istarske toplice koje djevojke od milja zovu “Croatian mama”. Poslije četiri mjeseca beskonačne papirologije, djevojke su bile na pragu da odustanu od rada i života u Lijepoj našoj.

“Svi smo bili u jednom trenutku kao ok, mislim stalno još nešto, još ovaj dokument pa još onaj”, kaže Izidora Crnov. “Prvi puta su se susreli s njima ovdje u hotelu i u biti su postali iznenađeni s njihovom uslužnošću, ljubaznošću, govore perfektno engleski”, dodaje.

Inače, danas se za filipinske radnike interesiraju mnogi hrvatski poslodavci.

