OVIH TURISTA U HRVATSKOJ BAŠ I NEMA, ALI ZATO VIR VRVI NJIMA: ‘Generacijama se vraćaju na otok, jako vole jadransku obalu’

‘Iako ova turistička godina još nije završena, ali svakako jest njezin glavni dio, Vir je do sredine rujna s tržišta Slovačke ostvario 46,6 tisuća noćenja i 4,5 tisuća dolazaka, što ga stavlja na prvo mjesto po noćenjima te drugo po dolascima’

Domaći gosti, Slovenci, Nijemci, Mađari i Česi bili su najuspješniji turisti na Viru, dok iza njih odmah slijede Slovaci i to s oko 47.000 noćenja i sa ostvarenih 4.500 turističkih dolazaka do 20. rujna. Kako piše Morski.hr, Slovaci su peti najbolji strani gosti na Viru te je taj otok bio njihovo prvo i najvažnije odredište na Jadranu ovog ljeta.

Ukupne brojke noćenja gostiju iz Slovačke u Hrvatskoj i u kolovozu ne prelaze 45 posto jer u obzir treba uzeti pandemije koja je donijela “lockdown”, ali i krizu. Slovaka nije u Lijepoj našoj bilo puno niti cijele godine, tek je 38 posto njih biralo Hrvatsku, ali zato su napunili virske smještaje. Nešto više od 10 dana slovački gosti boravili su na Viru tijekom ljetne sezone.

“Slovacima je Vir u posljednjih nekoliko godina bio jedno od vodećih odredišta, pa je tako u 2018. i 2019. godini bio treći po ostvarenim noćenjima Slovaka u Hrvatskoj i četvrti po dolascima. Iako ova turistička godina još nije završena, ali svakako jest njezin glavni dio, Vir je do sredine rujna s tržišta Slovačke ostvario 46,6 tisuća noćenja i 4,5 tisuća dolazaka, što ga stavlja na prvo mjesto po noćenjima te drugo po dolascima, odmah iza Crikvenice”, govori za Morski.hr Dubravko Miholić, direktor HTZ-a u Pragu čiji ured objedinjuje i češko i slovačko turističko tržište.

ZAŠTO SVI IDU NA VIR, DOK OSTATAK DALMACIJE ZJAPI PRAZAN? Ovo bi moglo objasniti fenomen koji je začudio cijelu naciju…

Zašto je Vir među Slovacima tako popularan?

Na oba turistička tržišta tradicionalno su usmjerene značajne aktivnosti TZ Općine Vir i Turističke agencije “Vir turizam”, direktor Srđan Liverić i voditelj agencije Mate Čulina, brzo su uspostavili poslovnu suradnju s Miholićem. Direktor Miholić je ponudio kontekst ovogodišnjeg uspjeha Vira kod Slovaka i to baš zato što zna navike, doživljaje i motive slovačkih turista.

“Za uspjeh Vira zaslužni su svi navedeni, kao i promocija na vodećem sajmu u Bratislavi ITF Slovakiatour, koju je HTZ u siječnju ove godine organizirao s turističkim zajednicama iz Vira i Paga. Podsjećam da su HTZ i predstavništvo HTZ-a imali vrlo uspješne kampanje i organizirali promociju Hrvatske, dok je hrvatska turistička ponuda u glavnoj kampanji Vacation you deserve is closer than you think (Odmor kojega zaslužujete bliži je nego što mislite), tijekom srpnja i kolovoza ove godine, promovirana na društvenim mrežama Facebook, Instagram i YouTube kanalu. Također i na dva vodeća portala u Slovačkoj gdje je kampanju vidjelo više od dva milijuna ljudi. Plasirali smo puno informacija o sigurnosti ljetovanja u Hrvatskoj za sve vodeće slovačke medije, uključujući glavne TV postaje, a kampanja je uključivala i PR članke u nacionalnim medijima.

Još uvijek nemamo sveobuhvatne podatke o ovogodišnjim putovanjima Slovaka, ali prijašnjih je godina destinacija broj jedan za slovačke turiste bila Češka s oko milijun dolazaka, dok je Hrvatska rangirana odmah nakon Češke s oko 450 tisuća dolazaka Slovaka. Tu su još susjedne zemlje Austrija i Mađarska koje su ostvarile po 300 tisuća dolazaka, potom Italija s oko 250 tisuća, Turska ima 160 tisuća, Velika Britanija i Bugarska više od 130 tisuća itd. Vjerujemo kako su navedene brojke, posebno ove godine i naročito za avio destinacije, zapravo bile simbolične. Iz medija saznajemo da je u srpnju zračna luka u Bratislavi primila ukupno 16,6 tisuća putnika, što je svega pet posto uobičajenog broja putnika u srpnju iz prethodnih godina.

Redovnim letovima iz Bratislave bilo je moguće letjeti na svega 15 odredišta, uglavnom prema Dublinu, Londonu, Sofiji, Mallorci i Paphosu na Cipru. AirExplore je u rekordnom roku pokrenuo sezonski let prema Splitu, pa su od sredine srpnja do 6. rujna Slovaci dva puta tjedno mogli i avionom letjeti u Hrvatsku koja se, na kraju, ipak pokazala kao izvrstan odabir i auto destinacija. Ove su nam godine došli novi gosti koji prije nisu ljetovali u Hrvatskoj. Dobrim dolascima Slovaka pridonio je i češki prijevoznik RegioJet s novom željezničkom linijom Prag-Bratislava-Rijeka i vrlo povoljnom cijenom karata. On vozi do kraja rujna”, govori direktor.

VIR JE KRCAT TURISTIMA – U ČEMU JE TAJNA? ‘Pokazali smo se kao tvrd orah, nisu tu samo vikendaši iz Hrvatske’

‘Slovaci vole Hrvatsku i rado ju biraju za obiteljski odmor’

Odgovarajući na pitanje kako Slovaci doživljavaju Hrvatsku, osobito jadransku obalu, Miholić kaže da je Lijepa naša dobro pozicionirana na slovačkom tržptu te da prestavlja omiljenu, ali i tradicionalnu turističku destinaciju u koju se Slovaci generacijama vraćaju.

“Slovačkim turistima ona je morska destinacija broj jedan za provođenje obiteljskog godišnjeg odmora, a također i omiljena destinacija za nautičare. Slovaci vole Hrvatsku zbog pristupačnosti, razvedene obale, lijepih plaža, čistog mora, ekološke očuvanosti, ljepote krajolika, gostoljubivosti, jezične bliskosti i izvrsne mreže autocesta. Lani je tako ostvareno 450 tisuća dolazaka i tri milijuna noćenja Slovaka, dok je od početka ove godine do 21. rujna sa slovačkog tržišta u Hrvatskoj ostvareno 157 tisuća dolazaka i nešto više od milijun noćenja. Najviše je noćenja ostvareno u Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji te na Kvarneru”, govori direktor HTZ-a Prag za Morski.hr.

SVI KUKAJU ZA TURISTIMA, A ONI RUŠE REKORDE: ‘Bili smo na dnu, nitko nam nije davao nikakve šanse, a danas smo hit turistička destinacija’