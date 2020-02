OVIH DANA PADAJU REKORDI: Nikad nije bilo toplije, ali stiže nagla promjena! Evo što najavljuju dvoje uglednih prognostičara

Prvi je dan veljače, a već kao da je proljeće; nastavlja se iznadprosječno toplo razdoblje

Iznadprosječno toplo razdoblje započeto potkraj siječnja nastavlja se i u prvim danima veljače. Štoviše, nakon ponegdje u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj nikad više najviše dnevne temperature posljednjeg dana siječnja, kao primjerice 16 – 17 °C u Zagrebu i Osijeku, i čak 18 °C na RC Gorice pokraj Nove Gradiške – i prvi dan veljače je uz umjeren, gdjekad i jak, na udare i olujan jugozapadnjak bio topao kao rijetko kada, mjestimice i nikada u znanoj povijesti mjerenja.

Na meteorološkoj postaji Zagreb Maksimir je više od ovogodišnjih 17,6 °C bilo samo 1. veljače 2016. godine – 18,3 °C, a u Osijeku ni tada, pa je i ovogodišnjih 17,1 °C 31. siječnja i 17,5 °C 1. veljače – nova rekorda temperatura za te dane. A službena mjerenja postoje od 1949. godine u Maksimiru, te čak od 1900. godine u Osijeku! Kao da je druga polovica travnja, a ne početak veljače! Istodobno je manje toplo, uz više oblaka, bilo u južnijim krajevima, piše u svojoj prognozi za HRT Zoran Vakula.

Nagla i žestoka promjena

Podjednako će biti do utorka pa će temperatura zraka u sjevernim Hrvatskim krajevima biti rijetko visoka – i srednja najniža dnevna, najčešće jutarnja, i srednja najviša dnevna, najčešće poslijepodnevna, kao i srednja dnevna izdačunata iz više mjerenja tijekom dana. Štoviše, mjestimice će, uz nastavak južine, gotovo sigurno biti i novih rekorda za prva četiri dana veljače. I pritom će biti većinom suho, a na Jadranu i područjima uz njega će povremeno padati kiša, uglavnom u malim količinama.

Obilnije kiše, u mnogim krajevima i u obliku pljuskova s grmljavinom, bit će u utorak i dio srijede, kada će se vrijeme stubokom promijeniti! Naglo, brzo, mjestimice i žestoko, ali samo kratkotrajno! Osjetan pad temperature je neprijeporan! I snijeg je ponegdje u gorju siguran, a vjerojatno će ga mjestimice nakratko biti i u nekim nizinama, uz jaku i olujnu buru možda i ponegdje na Jadranu.

No, već u nastavku novoga tjedna ponovno će biti stabilnije i suho, do petka još uz često jaku buru i tramontanu, te uz ponovni porast temperature. Stoga će ovo sredinom sljedećega tjedna biti samo kratkotrajni dašak zime u vrlo vjerojatno još jednom iznadprosječno toplom mjesecu kakvih posljednjih godina i desetljeća imamo napretek, piše Zoran Vakula.

Kratki proljetni intermezzo

Protekla tri dana Hrvatska bilježi temperature znatno više od prosjeka za ovo doba godine. Vjetrovito je, što je obilježje proljeća, a počela su cvjetati i stabla koja inače cvjetaju u drugoj polovini veljače. No danas je prvi veljače, a onima koji vole analizirati brojke svakako je interesantnije ono što se dogodilo jučer jer to još spada u podatke za siječanj, najhladniji mjesec u godini.

Jučer je Zagreb, primjerice, srušio svoj datumski rekord, što znači da je ovo bio najtopliji 31. siječnja u posljednjih 70-ak godina! Ipak nije i najtopliji dan u siječnju jer su više temperature prošlih godina bilježene i u ranijim siječanjskim danima. Uglavnom, nizine su se grijale na oko 18 stupnjeva, gorje na 15, a zanimljivo je i to da je unutrašnjost Dalmacije pod gustim oblacima bila daleko najhladniji dio zemlje. Tu su temperature upravo u skladu s dobom godine!

No, ovo je bio samo proljetni intermezzo, vraćamo se u normalu, i to uz jednu razmjerno hladnu epizodu, piše Dunja Mazzocco Drvar u svojoj prognozi za RTL te dodaje da je povratak na zimske vremenske uvjete na rasporedu u utorak. Dan će početi kao i ovi sada, vrlo toplo, a središnja i istočna Hrvatska opet će dosegnuti 15, 16 Celzijevih. Kiša će se iz gorja i Primorja do sredine dana proširiti na cijelu zemlju, a poslijepodne posvuda i ojačati. Popodne će s južnih vjetrova naglo okretati na sjeverne, temperatura će naglo padati, a s padom temperature kiša će u gorju prijeći u snijeg.

Od snijega ništa previše

No, snijeg će i ovaj put biti mokar. Ako se i bude hvatao za tlo, snježni pokrivač neće se dugo zadržati. Oborine obilne, 30 do 50 litara po četvornome metru, a izgledna je i grmljavina. I ne samo na moru! Bura i tramontana zahladnjenje će donijeti i na obalu. Sve u svemu, vraćaju se vremenski uvjeti primjereni veljači, ali ne i toliko željeni snijeg.