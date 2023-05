Od prvog srpnja trgovci će moći izabrati 16 nedjelja do kraja godine tijekom kojih će njihove poslovnice raditi s obzirom da tada stupaju na snagu nove odredbe Zakona o trgovini.

Mnogi od njih nisu sigurni da će se prihodi koji se ostvaruju nedjeljama raspodijeliti na druge dane u tjednu. Trgovci na obali velik dio od 16 radnih nedjelja biti će otvoreni u srpnju i kolovozu, dok je na kontinentu fokus na tjednima prije početka školske godine i prosinac, koji je u slučaju svih šoping-centara mjesec koji se ne propušta, piše Jutarnji list.

Supernova u 10 gradova

Supernova trgovačke centre ima u 10 gradova, na kontinentu i na obali, pa su se vodili sezonalnošću i dinamikom posjećenosti i stoga raspored nije svugdje isti. Šibenik i Zadar tako imaju sve radne ljetne nedjelje u srpnju i kolovozu te prve dvije u rujnu. Listopad donosi "predah", studeni ima samo jednu radnu nedjelju (26. 11.), a blagdansko vrijeme u prosincu dobro je pokriveno s četiri radne nedjelje (od 10. do 31. prosinca). Supernova će u Karlovcu raditi svaku nedjelju od 2. srpnja do 3. rujna te ponovno do 26. studenog do 31. prosinca. Dva mjeseca između tih datuma njezin će radni tjedan trajati šest dana. Identičan raspored imaju i Supernova centri u Koprivnici, Varaždinu i Križevcima, koji su za srpanj i kolovoz osigurali svega dva radna vikenda, po jedan za svaki mjesec (2. srpnja i 12. kolovoza).

Svaki sljedeći mjesec ih je sve više - u rujnu će imati dva radna vikenda, u listopadu tri, u studenome četiri, a u prosincu pet. Na ljeto, kada Zagrepčani odlaze iz grada, ni Supernovini centri neće raditi nedjeljama, sve do 27. kolovoza. U rujnu i listopadu su radne po tri nedjelje, u studenome četiri, a u prosincu svaka.

I CC Real spreman na nova pravila

I tvrtka CC Real, koja upravlja City Centerom one East, West i Split i Max Cityjem u Puli, spremna je na nova pravila rada. Zagrebački centri radit će svaki po jednu nedjelju u srpnju i jednu u kolovozu, a ti će se datumi razlikovati, pa primjerice West radi 9. srpnja, a East 16. srpnja.

Ususret početku školske godine oba centra rade prvu nedjelju u rujnu, dok se sljedeća razlikuje. Nakon toga, od listopada do prosinca rade po četiri iste nedjelje u svakom mjesecu. Max City u Puli će do kraja rujna biti otvoren svaki dan, a preostale tri radne nedjelje do kraja godine iskoristit će 26. studenog, 17. i 24. prosinca. City Center one Split svojih će 16 radnih nedjelja iskoristiti od 3. rujna do 24. prosinca.

Tower Center Rijeka radit će prve tri nedjelje u srpnju kako bi kupci mogli iskoristiti sezonska sniženja, zadnju nedjelju u kolovozu kako bi se pripremili za početak nove školske godine, prve tri nedjelje u rujnu, dvije nedjelje u listopadu (8. i 15. 10.) te sve nedjelje od 12. studenog do Badnjaka.

Trgovački centar Portanova Osijek odluku o radnim nedjeljama donio je temeljem iskustava i brojki o posjećenosti proteklih godina, blagdana i mikrolokacijskih događanja. Njihovih 16 radnih nedjelja raspoređeno je na prve dvije u srpnju, kao i na sve od 13. kolovoza do 24. rujna. Mjesec kasnije radne su dvije nedjelje - 22. i 29. listopada, u studenome samo posljednja, a u prosincu sve osim Stare godine.

Arena Centar još ne otkriva točne datume

Arena Centar će 16 dozvoljenih radnih nedjelja fokusirati na period povećanog interesa kupaca krajem godine, no ni oni ne otkrivaju točne datume.

Iz Konzuma poručuju da će o radnim nedjeljama svaka od prodavaonica odlučivati na temelju potreba turističke sezone, blagdana i događanja na mikrolokaciji. Očekuju da će se promet preliti na ostale dane u tjednu te da će se kupci prilagoditi novom radnom vremenu. Lidl će tek odrediti točan raspored radnih nedjelja, a plan tek rade i u Kauflandu.