Iznaprosječne temperature nastavit će se i idućih dana.

Iza nas je još jedan ljetni dan s temperaturama zraka do 30°C. Prema podacima DHMZ-a, najtoplije je bilo u Karlovcu s 29,9°C, Sisku 29,6°C i Slavonskom Brodu 29,5°C.

U Ogulinu je izmjereno 28,9°C, što je najviša temperatura u travnju otkad se vrše mjerenja. Prethodna najviša travnjska temperatura iznosila je 28,1°C.

Na ostatku unutrašnjosti najviše su se temperature kretale od 25 do 29°C, na Jadranu od 20 do 25°C. Hladnije je primjerice bilo na Komiži i Hvaru s 20°C, nego na vrhu Sljemena gdje su izmjerena 22°C.



Temperature koje trenutno vladaju nisu primjerene ovom dijelu godine, pokazuju statistički podaci, a prenosi Neverin.hr. Usporedba trenutnih temperatura zraka u Hrvatskoj s prosječnim temperaturama od 1961. do 1990. pokazuju velika odstupanja.

Temperature ovih dana primjerenije su onima koje mjerimo sredinom ili krajem lipnja.

Iznadprosječno toplo vrijeme za ovo doba godine nastavit će se i sljedećih dana, no bit će i mjestimičnih pljuskova. Sutra će biti djelomice sunčano, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Na kopnu i sjevernom Jadranu povremeno uz više oblaka može pasti malo kiše ili pokoji pljusak s grmljavinom, ponajprije u gorskoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj te Istri.

Vjetar slab do umjeren, na kopnu sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu zapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, ponegdje u Lici malo niža, a na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna uglavnom između 21 i 26 °C, prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

U srijedu će na kopnu biti većinom sunčano, ujutro ponegdje uz mogućnost magle. I dalje će biti toplije od prosjeka, premda će u utorak i osobito petak temperatura biti niža, uz sjeverni vjetar. Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano i toplo, osobito u Dalmaciji.

Malo nestabilnije bit će u utorak i četvrtak na sjevernom dijelu, moguće i uz malo kiše ili lokalni pljusak, a od petka i u Dalmaciji, javljaju meteorolozi HRT-a.