OVI DEČKI NE IDU U ŠKOLE NI FAKULTETE, ZARAĐUJU OD 5 DO 7 TISUĆA EURA MJESEČNO: Hrvatska gaming organizacija vrijedi 25 milijuna eura; Pripreme su im spartanske

Esport igrači imaju višesatne treninge, a pazi se i na njihovu tjelesnu i psihičku kondiciju te prehranu, a sve kako bi izdržali pritisak u dugotrajnim mečevima

Hrvatska esport organizacija CR4ZY ostvarila je povijesni uspjeh, plasiravši se na završnicu najvećeg esport natjecanja na svijetu StarLadder Berlin Major. Cijelo natjecanje vrijedno je milijun dolara, a takav plasman nosi i brojne pogodnosti u vidu mogućnosti suradnje s utjecajnim sponzorima i partnerima. U igri će odsad pa nadalje biti dostupne i naljepnice s logom ekipe, a postotak od prodaje pripast će i CR4ZY-ju.

“Trenutačne evaluacije u natjecateljskom esportu idu u načelu ‘12 puta prihodi’. Ako prođemo dalje ove ranije faze Major natjecanja, naša bi tvrtka mogla dosegnuti vrijednost od 25 milijuna eura u dvije godine”, rekao je Antonio Meić, CEO esport organizacije CR4ZY i dodao kako neke kompanije protiv kojih će igrati vrijede od 300 do 500 milijuna eura.

Od startupa do esport tima

Veić je već 2001. osnovao svoj prvi gamerski tim, a otad do 2016. se bavio razvojem softvera i IT menadžmentom. Tada se odselio u Berlin i osnovao gamerski startup iz kojega je nastao CR4ZY. U međuvremenu je osnovao još jednu kompaniju koja se bavi razvojem mobilnih aplikacija i igrica. Nju je prodao finskim investitorima, a u razgovorima s njima prikupio je 1,3 milijuna eura koje je uložio u razvoj svog esport tima, piše Jutarnji.

Taj se tim sastoji od petorice igrača, starih između 18 i 26 godina; dvojica su iz Srbije, a po jedan iz BiH, Litve i Finske. Oni su: Nestor Tanić LETN1, Nemanja Kovač huNter, Nemanja Isaković nexa, Rokas Milasauskas EspiranTo i Otto Sihvo ottoNd.

“Moji dečki su redom profesionalci u ovome, a njihov raspon plaće je od pet do sedam tisuća eura mjesečno. Oni su šest dana tjedno, 12 sati dnevno posvećeni igri. Ona je njihov životni poziv i, naravno, ne misle raditi ništa drugo. Slična stvar je s nogometašima. Kad zaigraš profesionalno na toj razini, onda za tebe nema ničega osim nogometa. Tako je i s mojim igračima, oni ne idu u škole ili na fakultete, oni igraju ‘Counter-Strike: Global Offensive’ i potpuno su fokusirani na to”, kaže Meić.

Veliki pritisak

Oni na raspolaganju imaju, baš kao i “pravi” sportaši, trenera, tim menadžera, nutricionista, čak i psihologa. To je nužno, jer natjecanja poput berlinskog počinju pred publikom od 1000 ljudi, koja na kraju poraste na 35.000. Uz to, sve se snima i prenosi uživo, što stvara stres, a mečevi traju od 60 do 90 minuta. Meić kaže kako za vrijeme meča nema predaha, a navala adrenalina je usporediva s utrkom Formule 1. Sve je na vrhunskoj razini, čak su i uloge u najpopularnijoj “pucačini” na svijetu među igračima podijeljene.

“Igra se pet na pet, a unutar tima svatko ima svoju ulogu. Jedan igrač je snajper, drugi onaj tko prvi ulazi u dvoboj. Zatim imamo pucače: to su osobe koje su sposobne ubiti nekoliko neprijatelja zbog svojih brzih reakcija. Tu je i ‘in game leader’, koji zove taktike prema onome što protivnik radi. Na kraju, ‘support rola’, odnosno igrač koji kupi određena oružja i zna kome treba dodati nešto od toga, da taj može iskoristiti dobiveno u pravom trenutku. To sve mora biti uigrano, kao sinkronizirano plivanje”, objašnjava Meić.

Trener je uvijek najbitniji

Kao i u svakom sportu, tako i u esportu najvažniju ulogu ima trener, koji je podrška momčadi, iako, za razliku od drugih sportova, ne smije pričati sa svojim igračima za vrijeme meča.

“Naš trener Luka Emi Vuković se bavi analitikom, duboko i kompleksno analizira mečeve naših protivnika, ono što rade i kakve su im strategije. Izvlači za naše igrače one detalje koji se statistikom ne vide. Emi, dakle, svaki dan priprema taktike za momčad i govori im ono što svaki igrač pojedinačno treba raditi i na što treba paziti. Priprema strategije, analizira mape, promatra kako je igrica u tom trenutku izbalansirana zbog stalnih updateova od strane developera. On, na neki način, ima ptičji pregled nad igrom i poboljšava naše igrače na svakoj mapi i u svakoj poziciji”, objašnjava Meić.

Opsežne pripreme

Prije zahtjevnog natjecanja igrači moraju proći i opsežne pripreme. Iako mnogi misle kako oni treniraju ležeći u krevetu ili sjedeći pred računalom, njihovi treninzi su zapravo spoj igre te tjelesne i psihičke pripreme.

“Dižu se između 10 i 11 sati. Potom doručkuju, netko jaje sa slaninom, netko pahuljice s mlijekom. Nakon toga ide razgovor s trenerom i prvi dio treninga. Zatim ručak, piletina, riža i salata da ih drži, zatim opet trening, a navečer večera koja će im omogućiti više energije, jer bude tu i trčanja na pokretnoj traci i teretane. Dečki to rade po želji i mogu vam reći da naši sportaši nisu onakvi kako ih se stereotipizira. Kondicijske pripreme su također tu, a one nisu klasične, nego uključuju mentalne treninge zadržavanja pozornosti na ekranu, što nekad mora trajati od osam do 10 sati dnevno”, kaže esport direktor CR4ZY-ja, Alen Šola.

Na natjecanju koje počinje u petak očekuju ih tri tjedna napornih, dugotrajnih eliminacijskih mečeva. CR4ZY je među 20 najboljih timova na svijetu u CS:GO-u te taj status žele opravdati. Stoga Šolin zaključak kako se “sve mora posložiti i sve mora funkcionirati” uz spartanske treninge i brigu oko tjelesne i psihičke spremnosti te novčanu motivaciju, zvuči kao ostvariv cilj.