Socijaldemokrat Željko Pavić, zastupnik je s najviše javljanja u proljetnom zasjedanju Hrvatskog sabora, s prvog je mjesta 'izgurao' Anku Mrak Taritaš (Glas) koja je u prethodnom, jesenskom zasjedanju imala najviše javljanja.

U 80 dana proljetnog zasjedanja, od sredine siječnja do sredine srpnja, Pavić se za riječ javio 476 puta, u prosjeku šest puta svakoga dana, pokazuje saborska statistika koja još nije potpuna jer je obuhvatila razdoblje do 7. srpnja, a Sabor je zasjedao do 14. srpnja.

Za pratitelje saborskih sjednica, Pavićevo prvo mjesto nije iznenađenje, već u jesenskom zasjedanju bio je među troje zastupnika s najviše javljanja, uz Mrak Taritaš i Daliju Orešković (Centar).

Mrak Taritaš na trećem mjestu

Ovoga proljeća, Mrak Taritaš je 'zauzela' treće mjesto sa 442 javljanja, dok je na drugom Dalija Orešković s deset više, odnosno 452.

Kod svih troje, replike i odgovori na replike čine polovicu, pa i više ukupnih javljanja.

Pavić je replicirao 173 puta dok je na repliku odgovorio 136 puta, Orešković je replicirala 162 puta, a odgovorila 72 puta, Mrak Taritaš je replicirala 138 puta, a na repliku odgovorila 145 puta.

Odlazak Branka Bačića u ministarske vode, u prve HDZ-ove redove 'gurnuo' je Josipa Borića, potpredsjednika Kluba HDZ-a koji je s 318 javljanja zauzeo četvrtu poziciju.

U prvih deset po broju javljanja su Mostov Marin Miletić (287), Katarina Peović (RF, 274), HDZ-ov Goran Ivanović (267), Mostov Miro Bulj (259), SDP-ova Andreja Marić (245) i Urša Raukar Gamulin iz Možemo (227).

To su, manje-više, ista imena kao i jesenas.

Više od 200 puta za riječ su se javile i Sandra Benčić iz Možemo (214) i HDZ-ova Grozdana Perić (211).

Čak 17 zastupnika ima 10 ili manje javljanja

I dok se većina zastupnika javljala svaki dan, neki i po više puta, čak 17 zastupnika ima deset ili manje javljanja.

Trojica se nisu javila ni jednom, a to su Matko Kuzmanić (SDP), Vinko Grgić (NZ) i Ante Sanader (HDZ) kojem je 'olakotna okolnost' da je potpredsjednik Sabora, pa u dio njegovih obveza spada i vođenje saborskih sjednica, često i do kasno u noć.

Tri puta se javio potpredsjednik Furio Radin (NZ), pet puta Željko Reiner (HDZ), Socijaldemokrat Davorko Vidović 29, a potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac (SDP) čak 176 puta.

Po jednom su se javili Goran Dodig (HDS) i Sanja Udović (NZ), dva puta Ermina Lekaj Prljaskaj (NZ), po tri Miroslav Škoro i Radoje Vidović (HDZ), po šest Milorad Pupovac (SDSS) i Vladimir Bilek (NZ), sedam Ivan Budalić (HDZ), po osam Nikolina Baradić (HDZ) i Stjepan Kovač (SDP), a po deset Predrag Štromar (HNS) i Franko Vidović (SDP).

Navedeni podaci mogu se i promijeniti, kad saborske službe obrade i posljednji radni tjedan proljetnog zasjedanja koji je bio vrlo dinamičan i s brojim javljanjima.

U 80 dana proljetnog zasjedanja, svi zastupnici (151), za riječ su se javili 12.005 puta, najviše kako bi replicirali (4427 puta), iznijeli stajalište kluba (2376) te odgovorili na repliku (2302 puta).