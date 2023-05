Najgore je bilo u Rajevu Selu, čiji mještani nisu imali sreće da nasip pukne negdje izvan naseljenog dijela, nego se to dogodilo praktički u centru ovog malog mjesta uz Savu. Na žalost, bilo je to kobno za Ružu Sirotković i Franju Šoltesa zvanog Braca. Sava je u Rajevo Selo prodrla nekih 150 metara od njihovih kuća, do kojih je došla takvom snagom i brzinom da za ovo dvoje ljudi nije bilo spasa. Oni su ujedno i jedine izravne žrtve vodene stihije koja je poharala istočnu Slavoniju.