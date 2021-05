OVE MJERE STUPAJU U PETAK NA SNAGU: Ukidaju se brojne zabrane i ograničenja, ali maske su i dalje obvezne, a kafići – na čekanju

Ukida se zabrana privatnih okupljanja i svečanosti, na pogrebima nema ograničenja, svadbe dopuštene do 120 uzvanika, kreću sajmovi na otvorenom, plesne škole, radionice, dječje igraonice…

Davor Božinović je uvodno na presici Stožera civilne zaštite govorio o popuštanju mjera koje stupaju na snagu 28. svibnja.

“U prvoj odluci o nužnim mjerama, promjene koje donosimo su prije svega veza za zabrane okupljanja, na kojima sada je moguće biti do 100 osoba biti prisutno. Ukida se zabrana privatnih okupljanja i svečanosti. Do 23 sata mogu trajati okupljanja. Na pogrebima nema ograničenja, ali sućut se ne smije izražavati bliskim kontaktom. Ograničenje radnog vremena za pekarnice itd. je do 23 sata. Isto se odnosi i na zabranu prodaje alkohola. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata od 6 do 23 sata”, rekao je.

Restorani zadovoljavaju strože sanitarne uvjete

Barovi poput pivnica, kavana i sl. ako mogu usluživati hranu ili slastice također mogu raditi unutar prostora kao i restorani. “Razlog za ovu razliku je zbog toga što ugostiteljski objekti koji imaju minimalne tehničke uvjete za služenje toplih i hladnih jela moraju zadovoljiti strože sanitarne uvjete i prolaze posebne sustavne kontrole, što je bitno s epidemiološkog gledišta”, objasnio je.

Odobravaju se svadbe do 120 uzvanika

“Obustava svadbenih svečanosti je i dalje na snazi uz iznimku za svadbe od 120 uzvanika, uz obavijest o tome civilnoj zaštiti pet dana prije održavanja te pridržavanje posebnih preporuka i uputa, i ako su sve osobe prisutne prije više od 14 dana primile drugu dozu cjepiva ili su preboljele covid, ili unatrag 48 sati bile negativne na PCR ili brzom antigenskom testu”, rekao je. Organizator mora popis svih osoba u excell tablici dostaviti nadležnoj službi civilne zaštite.

Kreću plesne škole, radionice, dječje igraonice, sajmovi na otvorenom…

“Radno vrijeme kasina, automat klubova i mjesta za klađenje može biti do 23 sata. Ukinula bi se obustava organiziranih plesnih škola. Omogućilo bi se održavanje radionica, dječjih igraonica i pružanje zabavnih usluga i u zatvorenim prostorima. Zabrana treninga u zatvorenom ostaje za školske dvorane, a u ostalim dvoranama bi se dopustila. Obustava manifestacija KUD-ova i sl. ostala bi samo za zatvorene prostore, a probe se mogu održavati i u zatvorenom. Obustava održavanja sajmova ostaje za zatvorene prostore, a na otvorenom bi se dopustilo održavanje uz obvezne maske. Za vjerske obrede se ne bi primjenjivalo ograničenje od 100 osoba već prema veličini prostora, minimalno četiri kvadrata po osobi. Ukida se ograničenje od maksimalno 40% popunjenosti u javnom prijevozu. Obveza korištenja maski ostaje. Djeca do sedam godina koja putuju s roditeljima koji imaju potvrdu o cijepljenju, preboljenju ili negativan test, ne moraju imati negativan test ili ići u samoizolaciju. Ta dobna granica će se podići na 12 godina”, rekao je Božinović.

Odluke stupaju na snagu u petak

Odluke stupaju na snagu u ponoć s četvrtka na petak. Na otvorenom će osobe morati nositi maske ako je nemoguće održavati fizičku distancu. “Mjere bi bile na snazi do sredine lipnja i svakodnevno ćemo pratiti razvoj situacije. Ohrabreni činjenicom cijepljenja imamo optimizma da ćemo moći i s dodatnim popuštanjima”, rekao je Božinović na pitanje o tome hoće li se ići i u otvaranje kafića.

“Podaci će se provjeravati, ako se netko nije pridržavao nažalost ćemo biti prisiljeni primjenjivati propisane sankcije, one su vrlo visoke. Moramo učiniti sve da svi koji sudjeluju na događanjima se osjećaju maksimalno sigurno, da spustimo na minimum mogućnost infekcije, da to postanu žarišta. S jedne strane kroz popuštanje, logično je da ćemo to provjeravati da svi to shvate ozbiljno”, poručio je Božinović.

