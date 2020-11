‘OVDJE JE RATNO STANJE’: Ravnatelj varaždinske bolnice upozorava: ‘Bez strožih mjera situacija će se preslikati na cijelu Hrvatsku’

Varaždinska županija zabilježila je deset preminulih koji su pozitivni na koronu te ih je u studenom ukupno 73

Na sjeveru Hrvatske stanje s pandemijom nije nimalo dobro, osobito u bolnicama. U Varaždinskoj županiji je danas bilo 197 novozaraženih, sedmodnevna incidencija je 1.050 na 100.000 stanovnika. U jednom danu, Varaždinska županija zabilježila je deset preminulih koji su pozitivni na koronu te ih je u studenom ukupno 73.

“Zbilja sam pazila i na sebe i na druge i ne znam gdje sam se zarazila. Negdje sam je ulovila. Gotovo da i nemam simptome, temperatura je 36,8, ništa me ne boli, samo sam izgubila osjet okusa i njuha. Ipak sam otišla na testiranje i sad čekam rezultate.

I dalje ima skroz apatičnih, koji kažu da im ništa ne može biti i baš im je svejedno za druge. Oni su najpametniji i neće im nitko soliti pamet. Hvala Bogu, u većini su oni koji znaju da je veća mogućnost da sve ovo brže i bezbolnije prođe ako se bolje pazimo. Bojimo se, neki za svoje starije i bolesne, a neki onako samo za sebe”, govori za Večernji list Jasenka iz Varaždina koja danas nije išla na posao jer sumnja da ima koronu.

Beživotne ulice i sumorna lica Varaždinaca

Varaždinka Renata također je ostala kod kuće, no kaže da se ne boji.

“Liječnica kaže da su se pojavili prvi simptomi i u petak idem na testiranje. Strah me samo da nehotice virus ne prenesem nekom starijem ili osjetljivijem. Mislim da vjerojatno i nisam zaražena jer, kad zahladi, često me muče sinusi, ali doktorica ne želi riskirati s obzirom na brojke koje imamo u županiji”, govori 35-godišnjakinja.

Od prošle subote su kafići i restorani u Varaždinu zatvoreni pa ulice djeluju beživotno. Renata kaže da joj se čini da su ljudi zaista zabrinuti i da se ne ponašaju nonšalantno te da situaciju zbilja doživljavaju ozbiljnom kakva i jest.

“Evidentna je puno manja frekvencija ljudi. Velikoj većini na licima se iščitava to neko sumorno raspoloženje i zabrinutost. Uvijek ima i manji dio onih koji se ponašaju kao da se njih to ne tiče i koji od svega rade sprdnju. Većina je ipak ozbiljno sve shvatila i pokušava se sa svime nositi najbolje što zna i izbjeći ono najgore”, veli Renata za Večernji list.

Ravnatelj varaždinske bolnice: ‘Ovdje je ratno stanje’

Nenad Kudelić, ravnatelj varaždinske Opće bolnice, govori da je stanje u bolnici ratno. U toj bolnici je 212 pacijenata na liječenju, a obolijevaju sve mlađe osobe i sve ih je više s težom kliničkom slikom.

“Samo u posljednja 24 sata deset pacijenata je umrlo od posljedica infekcije koronavirusom, a to je pet puta veća smrtnost nego što je to inače normalno u ovo doba godine. Vojni šatori ispred bolnice u ovom trenutku služe kao tranzicijski odjel za privremeni smještaj pcijenata do transporta na druge lokacije, no kako stvari stoje, šatori će vjerojatno postati novi stacionarni odjel. Tu je devet respiratora, došlo ih je 23, a treba stići još dva”, navodi dr. Kudelić.

Pitanje smještaja

“No postavlja se pitanje smještaja i ljudi koji će s njima raditi. Ova situacija u Varaždinu, ako se ubrzo ne uvedu strože mjere u cijeloj Hrvatskoj, preslikat će se i na ostale županije. A u tom trenutku dolazi do sloma kompletnog zdravstvenog sustava. Povećanje broja pacijenata više nije linearno, nego postaje eksponencijalno. Procjene su da sadašnji kapaciteti od 230 mjesta, bez šatora, mogu izdržati još jedan do tri dana”, govori ravnatelj bolnice za Večernji list.

Renata Krobot, voditeljica Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, veli da se u jedinici intenzivnog liječenja trenutno nalazi 16 pacijenata, dok ih je 14 na respiratoru. Na to jedinici je od 17. listopada hospitalizirano 64 pacijenta. Na respiratoru je smrtnost 77 posto, s prosječnom dobi umrlih od 67 godina.

‘Liječnici očekuju strože mjere, a ne kompromise’

“Među preminulima u varaždinskoj bolnici bili su i pacijenti s blažim komorbiditetima, dok su primarno u bolnicu stigli jer su imali obostranu upalu pluća s komplikacijama i zato su morali na respirator. Dr. Krobot kaže da bi ti pacijenti bili živi da nisu imali koronavirus. Predsjednik Hrvatske liječničke komore, Krešimir Luetić, došao je dati podršku liječnicima u Varaždinu. Rekao je da je, sa stopom od 50 umrlih dnevno, koronavirus postao drugi uzrok smrti u Hrvatskoj, iza kardiovaskularnih bolesti.

“Nastavi li rasti ta stopa, korona će uskoro postati vodeći uzrok smrti u Hrvatskoj. Liječnici očekuju strože mjere, a ne kompromisne, od obveznog rada kod kuće gdje se to može, a gdje ne može, da se uvede rad u smjenama. Ne govorimo o apsolutnom lockdownu. Govorimo i o online školama, ne do kraja školske godine, nego na mjesec dana ili na tri tjedna. To će biti dovoljno da bolnice odahnu i kapaciteti se oslobode. Ako imamo krivulju koja kontinuirano raste, ne samo da nećemo imati mjesta u bolnici nego ih nećemo imati ni u šatorima”, rekao je dr. Luetić.

U Međimurskoj županiji također loše stanje

“Neka ne zavara to što na nacionalnoj razini imamo incidenciju od 500. Varaždinska i Međimurska županija testiraju dvostruko više od nacionalnog prosjeka”, istaknuo je Robert Vugrin, načelnik Stožera civilne zaštite. Susjedna Međimurska županija bilježi čak 257 novih slučajeva zaraze.

Iz čakovečke bolnice pacijenti se prevoze u KB Dubrava te je u kratkom roku pripremljen izvanbolnički tercijarni respiratorni centar u hotelu. Kako piše Večernji list, tamo je osposobljeno 50 soba s 80 kreveta koje će biti u funkciji u slučaju da bolnički kapaciteti ne budu dovoljni.

