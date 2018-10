OVDJE GA ZOVU LUDI AMERIKANAC, ALI NEĆE ODUSTATI OD OSVETE: ‘Za poslovati u Hrvatskoj ti moraš ući u mafiju’

Nakon 16 godina po hrvatskim sudovima, hrvatski iseljenik s američkim adresom Ante Ljubičić mogao bi dobiti zadovoljavajuću presudu Općinskog suda u Zadru prema kojoj poznati odvjetnik koji ga je oštetio neće izaći ranije iz zatvora

Američki poduzetnik hrvatskog podrijekla Ante Ljubičić doputovao je iz Rhode Islanda u Hrvatsku s jednim jedinim ciljem – spriječiti da iz zatvora izađe odvjetnik Davor Buljan koji ga je izigrao i ostao mu dužan 87.500 dolara, piše Jutarnji list.

‘Ludi Amerikanac’

“Mene u Ninu zovu ludi Amerikanac, ali ja neću odustati. Ukupno sam izgubio oko dva milijuna dolara i to i ja i moja obitelj još uvijek osjećamo jer vraćamo kredite. Ali ne pristajem na to da odvjetnik Davor Buljan, koji je prevario mene i mog poslovnog partnera, izađe iz zatvora. Samo zbog toga sam i sada došao u Hrvatsku”, navodi Ljubičić.

54-godišnji Ljubičić nesuđeni je vlasnik kninske tvornice vijaka TVIK i paški industrijalac koji se već 16 godina povlači po hrvatskim sudovima.

‘Vraćajte se ljudi’

“Ja svoju mačku ne bih ovdje više poslao, a kamoli svoje sinove. Za poslovati u Hrvatskoj ti moraš ući u mafiju jer ovdje jedino mafija radi i posluje, a oni ne daju nikome naprijed. Njima je u interesu da ti ne ideš naprijed. A ja sam htio svoj novac uložiti u Hrvatskoj iz čiste ljubavi, jer je Tuđman rekao: ‘Vraćajte se, ljudi’. Bio sam na jednom skupu iseljenika kad mi je jedan naš iseljenik predložio da uložim novac u Rusiju. Odgovorio sam mu: ‘Ja sam Hrvat, ja hoću ovdje ulagati’. Što ću ja u Rusiji, onda ću radije ostati u Americi. Ja se ovdje vraćam iz ljubavi. Kolika je naša veza za rodni kraj jaka, dovoljno govori i to što moja supruga, iako 40 godina živi u Americi, za Hrvatsku kaže da je doma, njoj je ovdje doma”, izjavio je Ljubičić za Jutarnji list.

Američki poduzetnik vratio se u Hrvatsku zbog svog spora sa zadarskim odvjetnikom Buljanom, kojemu je policija 23. ožujka ove godine pokucala na vrata nakon što je Ljubičić uspio ishoditi opoziv uvjetne osude od 15 mjeseci zatvora s rokom kušnje od četiri godine u bezuvjetnu presudu.

Odluka Općinskog suda

Zadarski Općinski sud donio je takvu odluku 16. veljače ove godine na zahtjev Ante Ljubičića i Michaela Pranića da se uvjetna presuda odvjetniku Buljanu preinači u bezuvjetnu nakon što im nije vratio niti dolar od 87.500 dolara svakome, unatoč činjenici da su mu u nekoliko navrata produljivani rokovi u kojima mora obojici vratiti novac za koji ih je oštetio zastupajući ih kao potencijalne kupce kninskog TVIK-a, koji je u međuvremenu kupio samoborski DIV.

Ljubičić je ispričao Jutarnjem listu kako se i on poput mnogih iseljenika u devedesetima razmišljao da se vrati u Hrvatsku, ali i uloži kapital.

“Moj partner Pranić poznavao je jednog Židova koji je također imao namjeru kupiti tvornicu TVIK pa je htio da se mi raspitamo o tome”, navodi Ljubičić objašnjavajući kako je njihov cilj bio da zadrže proizvodnju te su zato kontaktirali Buljana kojeg je sud ovlastio da vodi taj postupak.

‘Što sam ja znao što mene ovdje čeka’

“Debeljak je tada već bio u zakupu te tvornice. Mi smo ponudili 500 tisuća eura. I što se dogodilo, moj partner je putem interneta doznao da je TVIK prodan Debeljaku. Kontaktirao sam odvjetnika Buljana, a on je govorio da će on sve srediti preko nekih svojih ljudi u Fondu za privatizaciju, da će sve biti u redu, ali novac koji smo mu dali nikad nije vraćao. Dolazio sam ja na sastanke s njim u Hrvatsku. I naruči me on u Zadar, ja dođem, a on kaže da je u Zagrebu na sastanku pa ja doputujem u Zagreb, a on mi kaže da je u Ogulinu. Prevalim toliki put i onda ga ni ne vidim. Ti računaš: to je odvjetnik, to sud prodaje, nema tu nekog rizika, pretpostavljaš da je to isto kao i u Americi. Što sam ja znao što mene ovdje čeka! Buljan je izgledao kao ozbiljan odvjetnik.”, navodi hrvatski iseljenik.

Kada je Pranić vidio da od svega neće biti ništa, pokrenuo je parnicu i uvjerio je Ljubičića da to učini, pa je on kasnije otkupio Pranjićev dio i nastavio parnice, priča Ante Ljubičić.

‘Nevjerojatno je koliko je on bio zaštićen’

“Prije nego smo tužili, razvlačio nas je Buljan godinu i pol. Pretpostavljam da je on preko svojih veza uspio odgoditi postupke. Kako više od dvije godine nisam mogao doznati što se događa s predmetom, obratio sam se američkom veleposlanstvu koje je poslalo upit i tako sam doznao da je njegov predmet stajao u ladici tri godine. Nevjerojatno je koliko je on bio zaštićen, a dovoljno govori i to da me nitko od zadarskih odvjetnika nije htio zastupati, morao sam angažirati odvjetnika u Rijeci. Toliko je to sve bilo umreženo”, ispričao je američki poduzetnik za Jutarnji list.

Višestruke tužbe

Prema presudi Zadarskog suda, Buljan je priznao da nije vratio ni dolar od navedenog iznosa, ali je to pravdao time da zbog kaznenog postupka koji su protiv njega pokrenuli više nije mogao obavljati odvjetničke poslove u Hrvatskoj.

Poznati zadarski odvjetnik priložio je i specijalnu punomoć Talijana Antonina Giarrusa koji ga je ovlastio da mu upravlja investicijskim fondom od 19 milijuna američkih dolara u Hrvatskoj za što je trebao dobiti 150.000 eura, ali iz dokumentacije nije bilo vidljivo da će taj novac Buljanu ikad sjesti na račun. Ljubičić i Pranić nisu jedini koji su tužili Buljana. Naime, njega su tužili i drugi klijenti koje je zastupao poput vlasnika tvrtke “Kiim Plovila” iz Trbovlja u Sloveniji koji su 2000. godine po njegovoj uputi platili tvrtki Medial.com 600.000 njemačkih maraka. U tom postupku tužiteljstvo je odustalo od progona.

Ročište u Zadru

Na ročište je stigao i Ljubičićev partner Michael Pranić, te su se obojica izjasnila da se protive obnovi postupaka Davoru Buljanu. Na ročištu je bila i Buljanova kćer Ana koja je također odvjetnica.

“Meni je Buljanova kći isplatila 45.000 eura i znate, meni je nje na neki način žao. Ona se doista trudila da vrati dio očeva duga”, izjavio je Ljubičić za Jutarnji list.

“Od samog početka prosinca 2002. godine do 23. ožujka 2018. godine kada je policija došla po njega po mukotrpno dobivenom sudskom nalogu uz ogromne financijske troškove sudskih postupaka i odvjetničkih usluga, ja nisam niti mogu biti zadovoljan djelomičnom isplatom i tražim da se zatvorenik Buljan drži u zatvoru do cjelokupne isplate s prispjelim kamatama ili punog odsluženja dodijeljenog mu roka”, navodi se u dopisu koji je Ante Ljubičić uputio Općinskom sudu u Zadru.

Sudsko vijeće je u petak saslušalo argumente obiju stranu, te ukoliko sud odbije zahtjev Davora Buljan iz zatvora bi trebao izaći lipnju iduće godine, piše Jutarnji list.