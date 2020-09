OVAKVU IZLOŽBU JOŠ NISTE VIDJELI: HGSS izložio sve svoje tweetove koji su nas tjera na smijeh

‘Pokazalo se da Hrvati vole informacije dobivati u šaljivom obliku, ali se i našaliti na svoj i tuđi račun, stoga i danas često posežemo za šalama s ozbiljnom porukom kako putem Twittera, tako i drugih mreža’

Kreativnost i nesebična briga za druge zajednički su nazivnik izložbe tweetova „Trending #HGSS70“ koju je u petak svečano otvorila Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS). Uz poštivanje epidemioloških mjera i obavezno nošenje zaštitnih maski, okupljeni su se prisjetili simpatičnih rečenica poput: „Dragi turisti, mi smo jako pristupačni ljudi, no zaista ne želite naše društvo dok ste na odmoru“ zbog kojih je HGSS mnogima jedan od najdražih komunikatora na društvenim mrežama, stoji u priopćenju HGSS-a.

„Zbog naše promjene pristupa komunikaciji i veće opuštenosti, u 2017. dobili smo nagradu „Komunikator godine“ Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ). Nama, članovima HGSS-ove Komisije za informiranje i analitiku, to je veliko priznanje jer uvijek nastojimo naći način da dopremo do javnosti i prenesemo koliko je važno ići u prirodu pripremljen. Pokazalo se da Hrvati vole informacije dobivati u šaljivom obliku, ali se i našaliti na svoj i tuđi račun, stoga i danas često posežemo za šalama s ozbiljnom porukom kako putem Twittera, tako i drugih mreža“, istaknuo je Jadran Kapović, pročelnik HGSS-ove Komisije za informiranje i analitiku.

Uz spašavanje zadaća im je i edukacija

Naziv izložbe „Trending #HGSS70“ proizlazi iz uobičajenih dijelova Twitterovog sučelja. Trending opcija pokazuje teme koje su aktualne u realnom vremenu, odnosno one o kojima su korisnici najviše pisali. Drugi dio naziva, #HGSS70, službeni je nazivnik i „hešteg“ kampanje povodom cjelogodišnje proslave 70 godina rada i postojanja Hrvatske gorske službe spašavanja, pod kojim i građani mogu čestitati ovu veliku obljetnicu spašavateljicama i spašavateljima ili se, uz sliku, prisjetiti nekih vlastitih dogodovština koje uključuju HGSS. Na samoj izložbi je postavljen i ekran koji u stvarnom vremenu prikazuje sve tweetove objavljene uz #HGSS70, a za kontinuirano praćenje objava i primanje pravovremenih informacija, građani mogu zapratiti Facebook, Instagram ili Twitter profil Službe.

„HGSS nije samo organizacija koja spašava ljude, pazi na njih i izlazi u potrage, već je jedna od naših zadaća i edukacija. Već sedam desetljeća volonteri rade ovaj posao i svoje privatne živote posvećuju očuvanju tuđih, a s vremenom smo pronašli nove načine za učinkovitije obavljanje svih sfera tog poziva. Društvene mreže svakako pomažu pri informiranju, zato smo se i odlučili skupiti sve kreativne objave na jedno mjesto pa, osim zabave, možda nekome u ključnom trenutku jedna od ovih objava s izložbe spasi život. Uvijek ponavljamo da bismo bili najsretniji da uopće nemamo posla jer bi to značilo da su svi oprezni i sigurni“, istaknuo je Josip Granić, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja.

Gdje se može posjetiti izložba?

Od subote 19. do petka 25. rujna, svi zainteresirani moći će posjetiti izložbu u Uraniji – prostoru kreacije, na adresi Trg Eugena Kvaternika 3/3, Zagreb, vikendom od 11:00 do 20:00 sati te radnim danom od 11:00 do 13:00 i 15:00 do 20:00 sati. U galeriji će posjetitelje dočekati članovi i članice HGSS-a koje smiju pitati sve što ih je ikad zanimalo, a osim brojnih eksponata postavljen je i foto-zid ispred kojeg mogu ovjekovječiti svoj posjet prvoj izložbi tweetova u Hrvatskoj uz službeni hashtag #HGSS70.

Hrvatska gorska služba spašavanja od davne 1950. godine svakodnevno pomaže i traga za unesrećenim osobama, a u dugoj povijesti iza njih je preko 10 000 akcija spašavanja. Danas, na godišnjoj razini, preko 1000 visokomotiviranih volontera iz svih dijelova Hrvatske udružuje se na više od 800 akcija raznoga tipa, od potraga, preko intervencija, do akcija s helikopterom ili akcija na vodi.