‘OVAKVO ŠTO U ITALIJI ILI FRANCUSKOJ NE BI PROŠLO’: Otvoren hotel u kojem noćenje stoji 1.500 eura, otočani su bijesni iz više razloga

Kada se razmišlja o radovima i obnovi, lako se prisjetiti početka projekta kada je bilo govora o devastaciji zelene oaze u obližnjem parku kada se izvršila sječa golemog čempresa i palme

Tvrtka “Sunčani Hvar” svečano je otvorila svoj hotel “Palace Elisabeth” koji je smješten u srcu hvarske rive. Radovi na rekonstrukciji i obnovi objekta vrijedni su 100 milijuna kuna, a trajali su dvije godine, piše Slobodna Dalmacija. Upravo su ti radovi bili trn u oku Hvarana koji su u špici sezone morali svojim gostima objašnjavati zašto im prašina od bušenja dolazi na tanjur dok žele objedovati u jednom od restorana u blizini hotela. No to nije kraj problema. Stanovnici Hvara smatraju da je obnovom uništen i dio prirode.

Za vrijeme trajanja radova ovaj baštinski turistički objekt postao je član elitne asocijacije vodećih svjetskih hotela “The Leading Hotels of the World” što znači da je već dobio priznanje. Osim toga, u tvrtki su puna usta hvale za samu sebe pa kažu da njihovo ulaganje broji 300.000 eura po sobi. Zato će ondje ljetovati i odsjedati oni koji si mogu priuštiti noćenje u iznosu od 1.500 eura. Upravo to su i htjeli, barem tako kaže predsjednica Uprave “Sunčanog Hvara”, Gordana Tomičić jer su se strateški opredijelili prema tržišnom segmentu gostiju više platežne moći.

Otvorenjem hotela Cappelli najavio okretanje nove stranice na otoku

Otvaranje “Palace Elisabeth” nije bilo predviđeno za novinare pa se dogodilo iza kamera, ali pred gostima koji su već bili u hotelu. Ministar turizma Gari Cappelli predstavio je otvaranje hotela kao okretanje nove stranice na otoku, ali i kao “povijesni” sporazum o udruživanju turističkih zajednica otoka Hvara.

Čak pedesetak naših otoka bilježi turistički promet, i po tome su prepoznatljivi na svjetskom tržištu. Ovo je tek treći hotel s pet zvjezdica na škojima, dva su na Lošinju i ovaj u Hvaru. To je svakako jedna dodatna ponuda, konačna prepoznatljivost Otoka sunca, kojem je falila upravo ta “točka na i”, jer se uvijek govori o Hvaru kao o jednom ipak malo elitnijem pristupu, malo kvalitetnijem turizmu, s obzirom na to da imamo Britance, Amerikance i sva ta tržišta koja naprosto traže i koja su nakon hotela ‘Adriana’ tražila da se ovdje nešto dogodi. Sada se definitivno okreće nova stranica na otoku, čovjek ima osjećaj da ulazi u, nećemo reći muzej, ali nešto slično, gdje kat po kat daje nekakvu kulturnu dimenziju hotela, pristupa otoku Hvaru, svega onoga što Hvar može ponuditi, a to je naravno kultura, kultno mjesto u blizini Arsenala i povijesnog kazališta”, kazao je Cappelli na otvaranju.

Niti riječi o devastaciji prirode i građevinskih radova u špici sezone

Kako piše Slobodna Dalmacija, ni u tragovima se nije spomenulo ono što je pratilo ovu zahtjevnu rekonstrukciju i obnovu u staroj hvarskoj jezgri, kao što nije bilo ni detalja na koje su reagirali građani. Kada se razmišlja o radovima i obnovi, lako se prisjetiti početka projekta kada je bilo govora o devastaciji zelene oaze u obližnjem parku kada se izvršila sječa golemog čempresa i palme.

Isto tako, nije se teško prisjetiti nepoželjnog prometa preko kamene Pjace i kada su građevinski inspektori zaustavili radove do završetka hitne sanacije konstrukcije. Osim toga, nisu se spomenula niti negodovanja zbog obavljanja građevinskih radova tijekom špice sezone, o čemu je i Net.hr. pisao.

Vlasnici kuća spremaju tužbe?

U ovome slučaju riječ je o dogradnji ranijeg manjeg visokog potkrovlja koje nakon rekonstrukcije postaje kao cijeli hotelski kat. Slobodna Dalmacija doznaje da bi vlasnici kuća u zaleđu zgrade mogli tražiti “skidanje” tog dijela objekta pa pokrenuti sudski postupak.

Tvrde da su im “ukrali” pogled na more, kazalište i arhipelag, točno ono u čemu su stvari Hvarani stoljećima uživali. Dodaju da se ovako nešto ne bi moglo dogoditi u Francuskoj ili Italiji. No, valja vidjeti kako će ovaj slučaj završiti u Hrvatskoj i tko će na kraju trljati ruke.