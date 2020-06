OVAKVE RIJEČI NITKO NIJE OČEKIVAO OD JEDNOG VJEROUČITELJA: ‘Most je kao prezgodni komad, svi bi htjeli s njime’

Mostov Marin Miletić poručio je kako stranka neće koalirati s HDZ-om i SDP-om, ali da za njih postoji interes te se osvrnuo na uvredljive grafite Srbima i Beroševu izjavu o udomljavanju djece od istospolnih parova

Bivši riječki vjeroučitelj Marin Miletić, nositelj Mostove liste u osmoj izbornoj jedinici, rezolutno je odbacio mogućnost da Most nakon izbora koalira s HDZ-om ili SDP-om. Ponovno je odgovorio na pitanje zašto se odlučio politički angažirati baš u toj stranci.

“Za mene nije bilo druge opcije, kao i za druge mlade koji žele poštenje i čestitost u temeljima. Kada sam bio pritisnut politikom i kada je politika pokušala djelovati na moju slobodu govora, odlučio sam svoje talente koristiti za plemenitije stvari. Dobivao sam velike kritike u sustavu obrazovanja – da ne mogu tako kritizirati premijera i predsjednicu i pokušali su me odrezati. HDZ, IDS, SDP su naučili da im se ne kontrira, ali to vrijeme je prošlo, izlazimo na ulice i pokazat ćemo da se ne bojimo”, rekao je Miletić u razgovoru za N1 te dodao da je dosadašnja izlaznost od 19 posto na lokalnim izborima u Rijeci znak da građani nisu imali za koga glasovati.

Korak po korak

Komentirao je i nedavnu izjavu ministra zdravstva Vilija Beroša da bi djeci iz domova bilo bolje ostati u njima nego biti udomljeni ili usvojeni od istospolnih parova. Smatra kako u takvim slučajevima treba ići korak po korak te sve objasnio na osobnom primjeru.

“Djeci je najbolje da je prirodno i naravno, da rastu u obitelji, i mislim da država tu premalo čini. Moja sestra, liječnica koja ima materijalne uvjete, mnogo se mučila da bi mogla pokrenuti postupak i to učiniti. Treba to prvo olakšati, važno je da idemo korak po korak”, poručio je Miletić.

Grafite i uvredljive poruke takozvanih navijača upućene Srbima smatra gnjusnima. No, u cijeloj priči problematizira zašto su se takve poruke pojavile netom prije izbora.

“Tko god ima iole zdrave pameti to osuđuje, jer to nema veze s mozgom, ali simptomatično je da se u vrijeme prije izbora događaju takve gnusne poruke. Isto kao i ona svastika na Poljudu, za koju se nikada nije doznalo tko ju je napravio”, rekao je Miletić.

Drugi bacaju udice

Poznato je da HDZ i SDP ne žele u koaliciju s Mostom, kao niti oni s njima, no Miletić ističe da je Most vrlo tražen u političkim krugovima. Bivši vjeroučitelj i sadašnji političar pokušao je to slikovito objasniti.

“Most je kao prezgodni komad. To je kao u srednjoj školi, kada vidiš nekog jako zgodnog ti mu se nabacuješ, a onda kad te otpili kažeš frendovima da nisi htio s njom. Tako je i s Mostom, svi bi htjeli s Mostom. Druge stranke moraju udicu bacati da im se ljudi učlane, a nama dolaze brojni visokoobrazovani ljudi, studenti”, kazao je Miletić.

