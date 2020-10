OVAKO ZARAĐUJU AGENCIJE ZA NEKRETNINE: Čovjeka tražili da plati 10.000 kuna kako bi mu oglas stavili u ponudu

Prodavatelju kuće iz Opatije Operata nekretnine su ponudile dva ugovora po kojima bi on trebao platiti šest do 10 tisuća kuna ulazne naknade, što je pojam kojeg ne poznaju domaći propisi o posredovanju u prometu nekretninama

Zlatko B. iz Opatije nekoliko se puta u životu selio. Iz Siska je preselio na Kvarner, a sada želi otići dalje. Svakog puta je objavio oglas za prodaju nekretnine, pa je to učinio i prije nekoliko tjedana. No, nikad u životu nije dobio ponudu za posredovanje kakvu mu je predložila agencija za nekretnine Opereta.

“Javili su mi se nakon što sam objavio oglas i ponudili da preuzmu prodaju kuće. Rekao sam im da mi pošalju prijedlog, ali nakon što sam ga pročitao, ostao sam iznenađen”, ispričao je Zlatko za Jutarnji te opisao kako su mu ponudili dvije varijante. Jedna je ekskluzivni ugovor u sklopu kojega bi nekretninu prodavala isključivo Opereta, a druga je neekskluzivni ugovor koji bi prodavatelju omogućavao da kuću na tržištu reklamiraju i druge agencije.

U obje varijante posrednička naknada iznosi tri posto plus PDV na kupoprodajnu cijenu. No, Zlatko mora agenciji platiti još “ulaznu naknadu” da bi njegov oglas uopće bio u ponudi. Za ekskluzivni ugovor trebao bi platiti šest, a za obični čak 10 tisuća kuna.

“Nikad u životu agent me nije tražio da mu dam novac prije nego što je nekretnina prodana, a kamoli da mu prvo platim ulaznu naknadu, a potom još isplatim proviziju od tri posto ostvarene cijene” – požalio se Zlatko, dodavši da je zamolio Operetu za alternativnu ponudu što su oni odbili.

Nepoznat pojam u zakonu

Zakon o posredovanju u prometu nekretninama u nadležnosti je Ministarstvu gospodarstva, koje je na upit o posredničkoj i fiksnoj ulaznoj naknadi, odgovorilo kako je potonja suprotna propisima. “Posrednik prema važećim materijalnim odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ne može zahtijevati od klijenta ulaznu naknadu, a koja bi bila preduvjet za sklapanje ugovora o posredovanju u prometu nekretnina u smislu članka 15. i 28. zakona”, pručili su te dodali kako se posrednička naknada određuje ugovorom, ali se naplaćuje tek nakon sklapanja ugovora za koji je netko posredovao.

Zakon, također, definira i da opći uvjeti poslovanja pri svakom posredovanju moraju sadržavati visinu posredničke naknade i opis poslova koji su obuhvaćeni tim plaćanjem. Definirano je i da agencija smije od prodavatelja naplatiti troškove dodatnih usluga, ali u visini stvarnih troškova i samo ako je tako posebno ugovoreno između posrednika i nalogodavca. Nigdje nema ni slova o ulaznoj naknadi.

Prelazak uobičajenog poslovanja

Vlasnik Operete i dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Boro Vujović ističe kako se u ovom slučaju radi o “Opereta plus programu koji prelazi uobičajeno posredovanje”.

“Dodatnu vrijednost ugrađenu u program ne naplaćujemo, nego je i dalje pravo na posredničku naknadu vezano uz realizaciju posredovanog posla, a naknada za program je pokrivanje stvarnih troškova nastalih prezentacijom i posredovanjem koje prelazi uobičajeno posredovanje i prezentaciju. Klijenti su sa svim uvjetima stupanja upoznati od samog početka, svima je uručena ponuda kojom se obrazlaže dodana vrijednost programa. Ne postoje za klijenta nikakvi skriveni troškovi. Ulazna naknada korespondira s troškovima, a individualni pristup klijentu podrazumijeva i mogućnost preuzimanja dijela tih troškova od strane agencije, odnosno odobrenje popusta klijentima za koje se u skladu s poslovnom politikom utvrdi da donose potencijal”, poručio je Vujović.

No, ako netko svojim postupanjima ili općim uvjetima poslovanja prekrši Zakon o posredovanju u prometu nekretninama, bit će kažnjen s pet do 15 tisuća kuna kao fizička osoba ili s 30 do 100 tisuća kao pravna osoba.