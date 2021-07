U posljednjih pet dana otplutale su dvije od četiri teglenice dugačke 80 metara i teške preko 300 tona privezane i usidrene kod Mosta mladosti u Zagrebu. Vatrogasci kažu da ovako teške akcije nisu imali od Domovinskog rata. Lučka kapetanija naložila je njihovo uklanjanje, a vlasnik poručuje da takvo što ne dolazi u obzir, javlja RTL.

''Moglo se desiti da voda kada naraste prebaci teglenicu preko kaskade i da ona slobodno otpluta dolje nizvodno i udari u stup mosta, dolje na Jakuševcu'', rekao je Dražen Pavlić, voditelj ronilačkog tima JVP-a Zagreb.

''Kad vi aktivirate vojsku, kada tenk dođe s labudicom, kada se dignu sve hitne službe u gradu, to su ogromni troškovi. Ja bih vrlo rado naplatio takav račun vlasniku broda'', kazao je Mladen Jurin iz Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba.

Netko ima prste u tome

Policija još ne izlazi s detaljima, ali vjeruje se da netko tko dobro poznaje teren odvezuje brodove. ''To su sajle koje su po pet centimetara debele, ne bi se smjele samo tako lako otpetljati. Pretpostavljam da netko ima prste u tome tko je to prepilio ili odrezao'', rekao je pomoćnik zapovjednika JVP-a Zagreb Tomislav Resman.

''Taj tko je to napravio igra se sa nečim s čim se ne bi trebao igrati i svaka od ovih teglenica koje su ovdje privezane su potencijalna bomba za grad Zagreb'', rekao je Jurin.

Vlasnik se ne želi predati

Vlasnik također pretpostavlja da su brodovi koji već desetljećima čekaju bolje dane namjerno odvezani. "Sajle su odvezane. Ne jedna, nego ih je bilo 7-8 do 10 komada – to je bilo povezano sve u jednu cjelinu. Pretpostavljam, ne da pretpostavljam nego sam siguran. Siguran sam, ali bolje da ne govorim. Ne treba nikoga optuživati dok se ne dokaže da je kriv'', rekao je vlasnik Veljko Kosanović.

Siguran je da zna tko stoji iza incidenta. Nadležne službe planiraju izdati rješenje kojim će brodove, kada se steknu uvjeti, otpremiti do luke u Sisku ili će ih ukloniti iz Save rezanjem, ali ni jedno ni drugo za vlasnika ne dolazi u obzir.

''Neću to lagano dozvoliti, nema predaje bez borbe, to je besmisleno totalno. Teška idijotarija – rezanje brodova u Zagrebu, puštanje njih – to je besmisleno totalno'', rekao je Kosanović koji ih planira preurediti i pretvoriti u kafiće i restorane.