OVAKO SE PRIJE 24 GODINE PISALO O STONSKOM POTRESU: Spominju se Nostradamusova proročanstva, ali i ‘rupa na Mljetu’

Jedan veći potres dogodio se i prije 24 godine skroz na drugom kraju Hrvatske i to u Stonu

Još u proljeće, kada je Zagreb pogodio razorni potres, počelo se govoriti o potresima koju su naše područje “drmali” u prošlosti. Nažalost, zbog jučerašnjeg razornog potresa ljudi iz Sisačko-moslavačke županije ostali su bez krova nad glavom, a jedan veći potres dogodio se i prije 24 godine skroz na drugom kraju Hrvatske.

Riječ je o posljednjem jačem potresu koji je zahvatio dubrovački kraj te pogodio Ston i to 6. rujna 1996. Dosegnuo je jačinu 6 po Richteru i 8. stupanj intenziteta koji opisuje učinke potresa, piše Dubrovački dnevnik. Razrušeno je gotovo pola starog Stona, šteta je bila velika, no srećom, bez ljudskih žrtava.

Dubrovački vjesnik u broju od 7. rujna te godine tako na naslovnici donosi kako se dogodio potres s epicentrom u Stonu. U samoj tiskovini o potresu ništa nema, ali staro je to prokletstvo tiskarskih rokova. No, već u idućem broju Dubrovački vjenik donosi opsežnije priče o potresu.

OBJAVILI NEVJEROJATNU ANIMACIJU: Seizmički val od potresa u Petrinji registrirali su i seizmografi – diljem SAD-a!

‘Ston se ne može graditi ciglama’

Jure Burić, župan dubrovačko-neretvanski tako govori kako pomoć ovom području ne smije izostati. Dodaje kako je na području između Primorja i Stona razmješteno šezdesetak kamp-kućica, a dolazi njih još 60 do 80. Vrijeme je to i kad hrvatska vojska intervenira u Stonu. Burić je istaknuo kako se na ovom području i prije živjelo u teškim uvjetima.

Ministar obnove i razvitka Jure Radić kazuje tada kako će za obnovu od države ići 100 milijuna kuna. Dubrovački vjesnik donosi i priču s generalom zbora Zvonimirom Čermakom, koji kazuje da vojska raščišćava puteve i hrani dio pučanstva. Previše optimističan nije general Milivoj Petković, zapovjednik IV. zbornog područja Ston.

“Bojim se ipak da dani koji dolaze ne budu daleko teži. Naime, prve posljedice su sanirane, i hvala Bogu, nitko nije stradao. To je najvažnije od svega. S druge pak strane, HV je spasio gotovo svu imovinu naših građana, tako da je sada ostalo organizirati život u sasvim novim okolnostima. Ne bih želio uplašiti stanovnike Stona, Slanoga i Primorja, ali je očito da će posebno građani Stona jedno dulje vrijeme morati živjeti u prilikama onakvim kakve su sada. Istina, one će se iz dana u dan popravljati, ali oni su svjesni da njihov povratak u objekte, koje su silom prilika morali napustiti, neće biti tako brz jer se Ston ne može graditi ciglama, daskama i slično”, rekao je.

Velike su bile i štete na spomeničkoj baštini. Posebno je tu stradala crkva sv. Vlaha u Stonu za koju se smatralo da će je se morati rušiti.

‘KAO DA UĐETE U ZONU SUMRAKA’: Uplakana dogradonačelnica Gline kaže da stanovnici ne žele otići: ‘Ostali su bez svega, nudili su im se hoteli’

Siezmolog 1996.: ‘Dubrovnik i Zagreb su najugroženiji’

Razgovor sa seizmologom Marijanom Herakom je zanimljiv, kako prije 24 godine, tako i danas. Rekao je da se stonski potres dogodio na mjestu na kojem se to moglo očekivati, prenosi Dubrovački dnevnik.

“Učestalost ponavljanja ovakvih potresa na širem području Dubrovnika je oko 20 godina. Da bi se stručno utvrdilo koliko je neko područje podložno potresima potrebna su dugogodišnja, stoljetna istraživanja. I u to vrijeme trebalo bi imati nekoliko potresa da bi se nešto sa sigurnošću utvrdilo. Dubrovnik i Zagreb su u tom smislu najugroženiji u Hrvatskoj”, kazao je Herak 1996. godine.

‘Potres nije nikog ubio, nego stvari koje padaju po ljudima’

Seizmolog je istaknuo kako bi potres iz 1667. godine danas srušio sve što nije dobro građeno. Novinar Vlaho Car pitao je dr. Heraka bi li onda ljudima koristile zviždaljke i baterijske lampe kao što ih nose mnogi Japanci u strahu da ne budu živi zatrpani.

“Rješenje je samo jedno, u slučaju potresa biti u dobro sagrađenoj kući. Potres nikoga nije ubio. Ubijaju stvari koje po ljudima padaju”, rekao je.

DEČKI VELIKOG SRCA: Zna se tko je jučer bio na prvim crtama Petrinje, samo jedna poruka bila je dovoljna. Katastrofa je stvorila čudo

Rupa oko Mljeta i Nostradamusova proročanstva

Novinar seizmologa Heraka pita i o “rupi kod Mljeta”, ali i “Nostradamusovim proročanstvima o rušenju jednog starog grada i potonuću njegove glavne ulice”. “Takve priče postoje, ali nisu znanstveno dokazane. I onaj tko u njih vjeruje – neka vjeruje i dalje. Ja ne vjerujem”, dodao je.

Govori dr. Herak i kako se velike količine novca ulažu u istraživanja oko otkrivanja kad će se dogoditi potres, ali je rezultat ispao ravan nuli. Ipak, Kinezi su po tom pitanju nešto i uspjeli.

“Imali su jednu spektakularnu prognozu potresa. Oni su ga predvidjeli i evakuirali grad od skoro milijun stanovnika. Za nekoliko sati dogodio se katastrofalan potres. Glavni podaci su im bili mnoštvo malih potresa koji su prethodili velikom potresu. Ali za nekoliko godina u susjednom većem gradu dogodio se sličan potres, u kojem je poginulo više od 700.000 ljudi… Kod nas je rijetkost da manji potresi prethode većem. U pravilu, u nas je prvi i najjači”, objasnio je.

Istaknuo je još i kako je Dubrovnik osim pojedinih dijelova povijesne jezgre i Mokošice gotovo u cijelosti građen na stijeni, što je dobro jer građevine na kamenu mogu izdržati mnogo jači potres od onih na zemlji.

Novi potres u Stonu

Kako to s potresima biva, na stonskom području uskoro se dogodio još jedan potres. O njemu ponovo piše Dubrovački vjesnik u broju od 21. rujna. No, potres više nije glavna vijest, sad je to ipak Svjetsko prvenstvo u dvoboj jedrenju.

Ali u ovom broju zato je razgovor s dr. Draženom Aničićem, šefom Komisije za utvrđivanje štete nastale od potresa. Rekao je on kako je ukupno 350 zgrada oštećeno i neupotrebljivo za korištenje. Istaknuo je kako je beton rješenje ako želimo da zgrade budu sigurne i čvrste, prenosi Dubrovački dnevnik.