Dalibor Šemper predstojnik je Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Anje Šimprage, koji je u petak, pod utjecajem alkohola, u Štikadi kraj Gračaca svojim Suzukijem teško ozlijedio 10-godišnje dijete, a potom pobjegao s mjesta nesreće ne pruživši mu pomoć.

Šemper u svom iskazu policiji, kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, tvrdi kako dijete nije niti vidio.

"Sjeo sam za volan pod utjecajam alkohola i prouzročio prometnu nesreću. Znam da sam sletio s ceste i da sam udario u prometni znak, te nastavio vožnju. Nisam vidio dijete i nisam znao da sam ga udario. Žao mi je zbog svega", rekao je u svom iskazu.

U krvi je imao 1,04 promila

Podsjetimo, predstojnika ureda potpredsjednice Vlade presrela su, nakon bijega s mjesta nesreće, četvorica mladih Sinjana, koja su ga zadržala sve do dolaska policije.

Šemper je odveden u policijske prostorije te je prvu noć proveo na triježnjenju. U krvi je imao 1,04, odnosno nakon vađenja krvi 0,94 promila alkohola. U subotu je i formalno uhićen, predan pritvorskom nadzorniku u Gospiću, da bi u nedjelju u 9.05 bio doveden na ispitivanje u karlovačko općinsko tužiteljstvo, gdje su predložili istražni zatvor sutkinji istrage Elmi Kaleb Mamić, koja je tu mjeru i prihvatila.

Djetetova majka za Jutarnji je list otkrila kako su izgledali trenuci nakon što je pomahnitali vozač napustio teško ranjeno dijete.

"Držali smo ga u naručju. Pričali smo s njim samo da ga održimo pri svijesti do dolaska hitne. On je ponavljao: Boli, boli, boli. Ja sam samo molila Boga da preživi. Kći mi je ispričala da je auto doletio, da je presjekao traku, udario u prometni znak i pokupio maloga. Sve troje su bili jedno pored drugoga, njih dvije su se valjda nekako izmaknule, on nije uspio. Vozač je zavrludao i samo nastavio prema Gospiću. Kaže kći da je vikala za njim da stane, ali je samo ubrzao prema Gospiću. Čula sam da su ga zaustavili neki dečki, nadam se da ću im uspjeti zahvaliti", rekla je.

'Ostaviti dijete da na livadi leži i uteći stvarno je dno'

Djetetova majka saznala je i tko je pijani vozač koji je njeno dijete ostavio na cesti. Rekla je i kako je Šimpraga odmah reagirala.

"Ona se ispričala, ali nije ona vozila, nije ona ništa kriva. I on je čovjek od krvi i mesa, i ja sam vozač, takve stvari se događaju, ali nikako nije trebao pobjeći. Ostaviti dijete da na livadi leži i uteći stvarno je dno", rekla je kroz suze.

"Više ne znam kuda sam prošla, to su se preskakale ograde. Našli smo ga da leži na livadi, bio je pri svijesti. Hitna je iz Gračaca došla jako brzo, odvezli su ga u bolnicu u Gospić, onda ga prebacili u Zagreb. Ima slomljene obje noge i desnu ruku. Bio je svjestan svega, ali u velikom šoku. Kada sam vidjela sve ono, samo sam si ponavljala neka je živ. Kad sam se probudila ujutro, govorim si neka je ovo samo neki ružan san, ali nije. Ne sudim čovjeku, ali svatko mora odgovarati za ono što učini, bio dobro pozicioniran ili ne", rekla je djetetova majka.