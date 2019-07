OVAKO OŠTAR ISTUP JOŠ NISMO IMALI: ‘Škoro narodni čovjek? Nemojte me zafrkavat! On je sve dobio preko HDZ-a i zbog HDZ-a!’

Ljudi koji su se okupili oko Škore sasvim su dobra slika toga što Miroslav Škoro predstavlja i kakav će biti predsjednički kandidat i, ne daj Bože, predsjednik, kaže Dario Čepo

Kao prvo, ja se ne bih složio da je Miroslav Škoro uopće započeo kampanju, jer nije došao pred medije. Mogu i ja doma upalit kameru, snimit se i stavit to na Fejs, pa moja strina to vidi i ja sam sad kandidat, komentirao je za N1 televiziju Škorinu kandidaturu docent Dario Čepo s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Čepo smatra da svako pozivanje na narod treba upaliti sve moguće alarme.

‘Najobičnije floskule kojima golica maštu onih koji površno prate politiku’

“Narod nije jedinstveni organizam koji misli i djeluje jednako. Ako govorite da ćete biti predstavnik naroda to znači da svi mi koji smo dio tog naroda trebamo razmišljati na isti način, a ako to ne činimo onda smo antihrvati, odnarođeni, treba nas se maknut… To su najobičnije floskule, koje netko poput Miroslava Škore vadi kao najjednostavniji način da zagolica maštu onih koji samo površno prate politiku… Miroslav Škoro narodni čovjek? Nemojte me zafrkavat. On je čovjek koji je sve dobio preko HDZ-a i zbog HDZ-a”, otvoreno govori Čepo i dodaje: ‘Ljudi koji su se okupili oko Škore sasvim su dobra slika toga što Miroslav Škoro predstavlja i kakav će biti predsjednički kandidat i, ne daj Bože, predsjednik.’

