OVAKO OD DANAS IZGLEDA ŽIVOT U HRVATSKOJ: Donosimo detaljan popis svih mjera koje su stupile na snagu u ponoć

Nacionalni stožer civilne zaštite najavio je da će trenutne mjere vrijediti do polovice lipnja

Od danas u Hrvatskoj na snagu stupaju ublažene mjere protiv koronavirusa, dopušta se okupljanje više od 100 ljudi i ukida zabrana privatnih okupljanja, a javna okupljanja će moći trajati do 23 sata, najavio je jučer Nacionalni stožer civilne zaštite. Mjere će vrijediti do polovice lipnja.

S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti Covid-19 i dalje su na snazi stroge mjere fizičkog distanciranja (najmanje dva metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metara na otvorenom prostoru), a ako nije moguće održavanje fizičke distance obvezno je korištenje maski, navedeno je na Vladinoj internetskoj stranici koronavirus.hr.

Dopušta se rad restorana i usluživanje gostiju u zatvorenim prostorima, dok kafići i objekti koji poslužuju samo pića i dalje mogu raditi samo na otvorenom.

Razlog zašto je napravljena razlika je u tome što ugostiteljski objekti koji imaju minimalni tehničke uvjete za služenje toplih i hladnih jela moraju zadovoljiti strože sanitarne uvjete i prolaze posebne sustavne kontrole, što je bitno s epidemiološkog gledišta. Pekarnice mogu raditi do 23 sata umjesto do 22, a isto se odnosi i na zabranu prodaje alkoholnih pića od 23 do 6 ujutro.

Uz stroge epidemiološke mjere, usluživanje gostiju u zatvorenim prostorima, a ne samo na terasama, dopušteno je svim restoranima, kao i slastičarnicama koje imaju minimalne tehničke uvjete za usluživanje hrane ili slastica.

Svadbe do 120 uzvanika

Iznimno je dopušteno održavanje svadbenih svečanosti s najviše 120 uzvanika, uz obveznu dostavu obavijesti o održavanju svadbene svečanosti u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskih centara 112, najkasnije tri dana prije održavanja te pridržavanje posebnih preporuka i uputa HZJZ-a.

Dopušteno je i ako su osobe nazočne na svadbenoj svečanosti prije više od 14 dana primile drugu dozu cjepiva protiv COVIDA-19, odnosno, ako se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, primile jednu dozu prije više od 14 dana; ili preboljele bolest COVID-19, a da od preboljenja nije prošlo više od 180 dana; ili preboljele bolest COVID-19 i cijepile se najmanje jednom dozom cjepiva; ili unatrag 48 sati bile negativne prilikom testiranja PCR testom ili brzim antigenskim testom na SARS-CoV-2.

Kod restorana se ide na klasične epidemiološke mjere, dok će za vjenčanja, svadbe, poslovne evente i koncerte biti tri uvjeta – cijepljenje, preboljenje ili PCR test.

Radno vrijeme kasina, automat klubova i mjesta za klađenje može biti do 23 sata. Ukida se obustava rada plesnih škola, radionica i dječjih igraonica. Još se ne razmatra otvaranje noćnih klubova jer izmjena gostiju u restoranima je manja, dok je u klubovima i kafićima dinamičnija.

Obveza maski u javnom prijevozu

Ukida se ograničenje maksimalno 40 posto popunjenosti u javnom prijevozu, a ostaje obveza korištenja maski. I dalje ostaje zabrana treninga u školskim dvoranama, a u ostalim dvoranama bit će dopušteni. Također se dopušta održavanje sajmova na otvorenom uz obvezne maske.

Za vjerske obrede se više ne primjenjuje ograničenje do 100 osoba, već prema veličini prostora, minimalno četiri kvadrata po osobi. Na pogrebima nema ograničenja broja osoba, ali sućut se ne smije izražavati bliskim kontaktom.

Kad je riječ o prelasku granica, djeca do 12 godina koja putuju s roditeljima koji imaju potvrdu o cijepljenju, preboljenju ili negativan test, ne moraju imati negativan test ili ići u samoizolaciju.

