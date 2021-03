Rimac tako gradu donosi ulaganja od milijardu kuna te 700 visoko plaćenih radnih mjesta

Mate Rimac i njegovi Rimac automobili uskoro kreću u izgradnju velikog poslovnog kompleksa pokraj povijesnog dvorca Kerestinca u koji će preseliti svoju tvrtku. Na natječaj Grada Svete Nedelje za izgradnju proizvodnog i istraživačko-razvojnog kampusa na toj lokaciji, pristigla je samo jedna ponuda tvrtke Rimac automobili, a natječaj je jučer zatvoren.

Rimac tako gradu donosi ulaganja od milijardu kuna te 700 visoko plaćenih radnih mjesta. Natječaj propisuje da bi kampus trebao biti dovršen tri godine do početka gradnje.

“Za početak ovo je jedna vrlo lijepa priča na samom ulazu u Svetu Nedjelju, točnije na ulazu u Kerestinec. Iza ovog dvorca nalazi se zemljište za koje smo mi raspisali natječaj s pravom građenja na 69 godina. Kako ste i sami naveli, Rimac auotmobil kao vrlo respektabilna tvrtka koja nas je bacila na kartu, možemo reći na svjetsku kartu jedne Meke za električne automobile. Jedina se javila na ovaj natječaj”, rekao je gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec za RTL.

Kampus će biti gotov 2025. godine

“Proceduralno, treba se, naravno, provjeriti sva dokumentacija, da li je sve ispravno i onda ta odluka ide na Gradsko vijeće. Na Gradskom vijeću se to treba prihvatiti. Vjerujem da je vrlo izvjesno”, poručio je Zurovec.

S obzirom na sadržaj ovog kampusa, Hrvatska ovako nešto nikada nije vidjela.

“Okvirno 2025. godine bi to trebalo biti gotovo. To je razvojno-istraživački kampus sa svim komplementarnim i dodatnim sadržajima, poput smještajnih kapaciteta, poput izložbenih salona, poput proizvodnje, poput razvoja i svega što se god u principu veže na tako nešto, s time da bih tu naglasio da bi onda se to pretvorilo praktički u jednu Silicijsku dolinu i mislim da je to jedno veliko ulaganje, s tim više što ne pamtim da je jedna jedinica lokalne samouprave imala, barem ne u zadnje vrijeme, ulaganja preko milijardu kuna gdje se praktički otvara mogućnost za preko 700 radnih mjesta u neposrednoj blizini glavnoga grada”, objasnio je gradonačelnik Svete Nedelje.

“Mislim da im je ovo izuzetan znak da smo mi otvoreni za investicije i da zaista postoji sredina poput Svete Nedjelje koje mogu služiti za primjer drugima, kako se ovdje može investirati i kao ipak politika može biti u službi poduzetnika i građana. Jedina dobra politika vam je na koncu dobar posao. Dobar posao, ako mi možemo omogućiti ljudima da rade, ako možemo omogućiti poduzetnicima da se šire, da naprave nešto novije, da naprave novu vrijednost, ja mislim da je to definitivan pokazatelj da se u Hrvatskoj može bolje”, zaključio je Zurovec.