‘OVAKO NEŠTO BILO JE PITANJE VREMENA’: Bivši načelnik o krađi novca i zlata iz sjedišta MUP-a

Kako je moguće da provalnici neopaženo uđu u zgradu kriminalističke policije, komentirao je kriminalist Željko Cvrtila, bivši načelnik Uprave kriminalističke policije.

Cvrtila je kazao da je tako nešto – bilo pitanje vremena budući da ta zgrada nema tehničku zaštitu, govori za t-portal.

Što se tiče djelatnika MUP-a on su prisutni samo na ulazu u zgradu:

“Nema protuprovalnog alarma ni videonadzora. Ovako nešto bilo je pitanje vremena jer vrlo malo objekata u MUP-u štiti se tehničkom zaštitom”, otkriva Cvrtila za tportal.



“U policijske objekte rijetko se provaljuje jer lopovi, naravno, ipak zaziru od toga. Ali bilo je slučajeva, i krađa iz kancelarija i provala, iako iznimno rijetko”, dodaje Cvrtila.

Dokazni materijal

Ni unutarnje osiguranje MUP-ovih nije dobro, primjrice, uredi se ne zaključavaju:

“Sumnjam da bi ijedna organizacijska cjelina u MUP-u mogla proći standardizaciju po ISO 27001 standardu za informacijsku sigurnost. Iako, u kabinetu ministra odnedavno postoji Služba za informacijsku sigurnost. Oni valjda pokušavaju te stvari uvesti, ali mislim da nema previše sluha za to”, ocijenio je Cvrtila.

U sefu u iz prostorije službe organiziranog kriminala ukradeno dva kilograma zlata i 280.000 eura. Zašto policija u svojim prostorijama drži tolike novce ili zlato, Cvrtila objašnjava:

“To može biti ili dokazni materijal ili materijal za operativne akcije – za otkupnine, operativne troškove i slično. Zlato bi prije bilo dokazni materijal, oduzet u nekom slučaju. Budući da je to dosta novca, onda je i to vjerojatno bilo oduzeto, ali može biti i za operativne troškove. A možda je dio za jedno, dio za drugo”, kaže.

Radi se o tipovanoj provali

Riječ je, kaže Cvrtila o tzv. tipovan provali što znači da je počinitelj znao gdje se plijen nalazi:

“Vrlo je izvjesno da je netko iznutra dao informaciju za to ili eventualno da je onaj kome je to oduzeto – ako je oduzeto – znao točno gdje to jest. Jer to je već moglo biti negdje, ili u centralnom skladištu MUP-a ili predano na sud… Taj materijal se, inače, mora predati odvjetništvu, odnosno sudu, obično u roku od 30 dana. Ne bi netko išao riskirati provalu u policiji ako ne zna što će naći u sefu”, zaključio je Cvrtila.

Kako doznajemo, lopovi nisu provalili u ured načelnika, već u prostorije službe organiziranog kriminala. Prema neslužbenim informacijama, u pitanju su novac i zlato što su ga pripadnici Kobri oduzeli u jednoj intervenciji prije godinu dana. Vlasnici novca i zlata koji su do njega došli prodajom obiteljskih nekretnina, u međuvremenu su policiji dostavili potvrde o porijeklu financijskih sredstava i vrijednog nakita.

Doznajemo da su i novac i zlato vrlo skoro trebali biti i vraćeni vlasnicima. Sada se međutim situacija do kraja zakomplicirala. Baš nitko od upućenih ne vjeruje da se radilo o običnoj i nasilničkoj provali, iako zgrada policije nema unutra posebno osiguranje niti je baš cijela ubnutrašnjost zgrade pod videonadzorom.