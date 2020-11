OVAKO NEISPORUKA LIJEKOVA UTJEČE NA PACIJENTE: Teško bolesni Ante 18 dana umire od bolova: ‘Pisao sam Berošu, nije reagirao’

Ante Ledenko, teško bolesni 33-godišnjak s benkovačkog područja na vlastitoj je koži osjetio posljedice redukcije isporuke lijekova u bolnicama

Veledrogerije su obustavile isporuku lijekova zbog duga države u iznosu od pet milijardi kuna te navode da im dobavljači više ne žele dati robu. Zbog toga su se u problemu našle sve županijske i opće bolnice čiji je dug stariji od 500 dana.

Ante Ledenko, teško bolesni 33-godišnjak s benkovačkog područja na vlastitoj je koži osjetio posljedice redukcije isporuke lijekova u bolnicama, javlja Antena Zadar. Ante ima više ozbiljnih dijagnoza – boluje od Chronove bolesti, srčane miokardiopatije i celijakije. U KBC-u Zagreb on se liječni od 2009. godine, a u svibnju prošle godine tamo je dobio biološku terapiju lijekovima Remsima.

“Zadnji put sam na Rebru bio u ožujku ove godine. No, kako je tada stigao lockdown, a situacija s koronavirusom se nastavila, liječenje su mi prebacili u Zadar. Redovito sam primao terapiju do najnovijih problema s dugom bolnice i nestašicom lijekova”, prenosi Dubrovački dnevnik Antinu izjavu. On je inače već 18 dana bez Remsima koji mu omogućuje život bez nepodnošljivih bolova.

‘Pisao sam Berošu, nije reagirao’

“Liječnik s Rebra s kojim sam se nedugo telefonski konzultirao kazao mi je da najviše tri dana smijem biti bez terapije, jer nakon toga se stvore antitijela i lijek više nema učinka. Jutros su me nazvali iz naše bolnice i rekli mi sretnu vijest – stigao je lijek! Računao sam kako ću sutra otići do Zadra i napokon primiti potrebnu dozu, no nakon dva sata kontaktirali su me ponovno i rekli kako ipak nije stiglo potrebnih 12, već samo 6 bočica lijeka kojeg primam putem infuzije. Kada su to čuli moji liječnici iz Zagreba, poludjeli su…

“Meni je zdravlje ugroženo, imam preko 20 krvavih stolica dnevno. Pisao sam i ministru Berošu, nije reagirao. U zadarskoj bolnici kažu ‘doći će, doći će'”, ispričao je Ante za Antenu Zadar.