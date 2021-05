Tonći Topić više ne radi na mjestu pročelnika, ali je i dalje zaposlen u Općini na mjestu savjetnika

Nekadašnji pročelnik Općine Baška Voda, Tonći Topić, prije par dana izašao je na Facebook stranici “Dnevna doza Baške Vode”, gdje je objavljena snimka Topića dok spava u stolici u svojoj kancelariji.

Topić je sedam godina bio pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalno-prometne poslove u Baškoj Vodi. Njegovu smjenu je 2018. potpisao njegov šef Josko Roščić, piše Morski.hr.

‘Imam apneju, nije to za za*ebanciju’

Prije nešto više od dvije godine nastao je video, a Topić je Indexu potvrdio da je na snimci on. Branio se da “nije sve kako se čini na prvu” pa je naveo da ima apneju.

“Ja i danas imam apneju, spavam s maskom. U tom momentu nisam ni znao što imam. Od kad su otkrili da imam apneju, spavam s maskom. Ne mogu spavati bez maske, odnosno respiratora. Nije to baš za*ebanciju, kao ‘on spava na poslu’. To je nešto potpuno drugo”, rekao je Topić za Index.

Ostao raditi u Općini

Topić više ne radi na mjestu pročelnika, ali je i dalje zaposlen u Općini na mjestu savjetnika. Tada je za Makarsku kroniku rekao da mu je plaća ista, a zaduženja manja te da nema ništa protiv svoje smjene i Roščićeva poteza, ali danas tvrdi drugačije.

Naveo je da je povod smjene bilo neslaganje s načinom na koji Roščić, vječni načelnik Baške Vode i HDZ-ovac, upravlja općinom.

“Načelnik me smijenio i dao mi mjesto savjetnika, ali ja sam iša ća. Da sam otkaz jer se nisam slagao s politikom i otišao sam sam zarađivati svoj kruh”, govori Topić.

Misli da mu se načelnik osvećuje preko snimke

Topić tvrdi da trenutak objave snimke nije povezan s kampanjom lokalnih izbora. Smatra da je sve na osobnoj razini, a video je snimio netko od njegovih bivših kolega te je njegova pretpostavka da je u pitanju osveta.

“Ja tu nisam nikakav politički element, niti sam ikad bio. Nisam u nikakvoj stranci. U općini sam se zaposlio jer im je trebao stručnjak. Ali i tu sam se pokajao. Ako se vi ne bavite politikom, politika se bavi vama. Roščić je na mene bijesan jer sam ja dao ostavku, a nije me on potirao. On vlada već 20 i nešto godina. Nismo imali iste poglede i njemu to nije odgovaralo. Ja mu nisam napravio ništa loše, ne znam zašto sad ovo. Vjerojatno se on sveti, ali ja ne znam zašto”, rekao je Topić za Index.

Portal Morski.hr pokušao je Topićeve tvrdnje provjeriti s načelnikom Joskom Roščićem, ali on nije imao vremena za objasniti krije li se on iza ovog videa jer “radi oko pčela”.