Donosimo vam pregled županija u Hrvatskoj koje su uvele strože epidemiološke mjere kako bi suzbile širenje epidemije koronavirusa

Nakon što je odlučeno da lokalni stožeri preuzmu veću odgovornost za epidemiološke mjere, jučer je na konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite šef Stožera, aktualni potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović, otkrio da je potpisao odluke o pooštravanju mjera u Zadarskoj županiji te da očekuje prijedlog pooštravanja mjera u Primorsko-goranskoj županiji.

Epidemiološke mjere protiv širenja epidemije koronavirusa su već pooštrene u Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj, Zagrebačkoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U nastavku donosimo pregled novih mjera.

Primorsko-goranska županija

Među novim mjerama za Primorsko-goransku županiju su zabrana održavanja javnih okupljanja s više od 15 osoba, obustava rada teretana i dječjih radionica, te je preporučen pojačani nadzor provedbe važećih mjera. Nove mjere bit će na snazi 14 dana. Privatna okupljanja ograničavaju se na osam osoba iz dva različita kućanstva. Poslodavcima se preporučuje rad u dvije smjene, u odvojenim prostorima, a prostorije je potrebno redovito prozračivati.

Zabranjuju se svi treninzi u zatvorenim prostorima uz neke iznimke. Iznimke su klubovi koji se natječu u prvom i drugom rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji, u prvom rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima, kao i u konkurenciji u ekipnim klupskim natjecanjima na nacionalnoj razini u najvišem rangu liga u sastavu natjecanja. Iznimke su i treninzi i natjecanja kategoriziranih sportaša u individualnim sportovima i sportaša nacionalne razine koji se pripremaju za europska i svjetska natjecanja. Preporučeno je da se u sportskim objektima, u kojima je dozvoljeno natjecanje i treniranje, ne koriste svlačionice, kao i da se da se zatvoreni prostori što manje koriste.

Obustavlja se rad teretana, fitness centara, sportskih i rekreacijskih centara u zatvorenom prostoru, rad dječjih radionica i igraonica, održavanje profesionalno-umjetničkih izvedbi i programa, kino produkcija, izložbi u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima.

Zadarska županija

U Zadarskoj županiji uvedena je zabrana posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne, ali i korisnicima drugih ustanova koje pružaju smještaj u sustavu socijalne skrbi. Izlazak korisnika u vanjski prostor bit će dopušten samo uz korištenje maski za lice. Županija za tri dana prelazi na online nastavu za sve srednjoškolce osim maturanata.

Dubrovačko-neretvanska županija

Stožer Dubrovačko-neretvanske županije zatražio je produljenje strožih mjera do 11. travnja pri čemu je predložio njihovo proširenje na tri pelješke općine, Janjinu, Orebić i Trpanj. Mjere ne uključuju otoke Mljet, Korčulu i Lastovo. Predložene nužne mjere su one koje su vrijedile i prije popuštanja 1. ožujka, kao što je zabrana otvaranja terasa ugostiteljskih objekata uz dopušteno služenje kave za van. Vrijede i odredbe kojima su zabranjeni javni događaji i skupovi s više od 15 osoba, a na privatnim okupljanjima i svečanostima dopušteno je najviše osam osoba iz dva kućanstva.

Poslodavcima se preporučuje organizirati rad od kuće ili u smjenama te uvesti klizno radno vrijeme gdje god je to moguće. Osnovnim i srednjim školama preporučeno je da do početka proljetnih praznika nastavu i dalje organiziraju online na daljinu, po modelu C, osim za maturante.

Mjere će vrijedit će od 27. ožujka do 11. travnja, kada će stožer ponovno razmotriti epidemiološku situaciju, a lokalnim stožerima naložen je pojačani nadzor propisanih mjera.

Zagrebačka županija

Mjere u Zagrebačkoj županiji pooštrene su još 22. veljače te su produljene do 21. travnja uz male izmjene. Odlukom iz veljače je propisan pojačan epidemiološki nadzor za organizatore javnih događaja i okupljanja, dok je na svim društvenim i drugim okupljanjima uvedena obaveza pridržavanja propisanih mjera

Obavezno je korištenje maski u zatvorenim prostorima u kojima se obavljaju djelatnosti i manifestacije ako nije moguće održavanje distance. Tadašnje mjere uvelike su se odnosile na korisnike usluga iz sustava socijalne skrbi, kojima je tada omogućen odlazak u obitelj na pet dana uz negativan test, izlazak u vanjski prostor uz maske i distancu te su propisane dodatne mjere pri njihovom povratku u sustav.

Posjete su dopuštene samo u vanjskim prostorima te iznimno u unutarnjim. Izlazak ise dopuštao samo u epidemiološki prihvatljivim uvjetima ili zbog medicinskih razloga. Od sada pravo izlaska izvan prostora usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi imaju korisnici koji su preboljeli covid-19 unutar 90 dana od početka bolesti te korisnici koji su se prije 14 dana cijepili drugom dozom cjepiva te uz medicinske razloge.

Karlovačka županija

Karlovački stožer dobio je također odobrenje strožih mjera te će od 25. ožujka biti obustavljene sve radionice što uključuje i dječje radionice i igraonice. Škole stranih jezika mogu se održavati samo online i li na daljinu. Maske za lice obavezne su na otvorenim prostorima gdje se očekuje velik broj ljudi i to bez obzira na fizički razmak. Poslodavci su obvezani na pojačanu kontrolu u svojim prostorijama dok je pojačan nadzor preporučen i u svim ustanovama predškolskog i školskog visokog obrazovanja.

Zabranjuju se svi treninzi u zatvorenim prostorima, a iznimke su klubovi koji se natječu u prvom i drugom rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji, u prvom rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima kao i u konkurenciji u ekipnim klupskim natjecanjima na nacionalnoj razini, u najvišem rangu liga u sastavu natjecanja.

Iznimka su i treninzi i natjecanja kategoriziranih sportaša u individualnim sportovima i sportaša nacionalne razine koji se pripremaju za europska i svjetska natjecanja, sukladno popisu kojeg je na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog saveza gluhih odobrilo Ministarstvo turizma sporta.

Bjelovarsko-bilogorska županija

Bjelovarsko-bilogorski stožer jučer je donio odluku kojom predlažu prelazak na online nastavu za osnovnoškolce od petog do osmog razreda, kao i za sve srednjoškolce osim maturanata. Odluku su donijeli na prijedlog glavne županijske epidemiologinje Vesne Grgić. Prijedlog se odnosi na prelazak na online nastavu, odnosno C model, od ponedjeljka 29. ožujka pa do završetka proljetnih praznika 11. travnja.

