OVAKO ĆE IZGLEDATI ŠKOLSKA GODINA: Ministarstvo objavilo preporuke, nastava ide prema tri modela, roditeljima u vrtićima 15 minuta

Objavljene su preporuke za novu školsku i pedagošku godinu koje se tiču odvijanja nastave i boravka djece u vrtićima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je “Modele i preporuke za rad u uvjetima povezanima uz COVID-19” u pedagoškoj i školskoj 2020./2021. godini, prema kojemu će se nastava odvijati u tri modela te će se promijeniti i uvjeti boravka djece u vrtićima. Detaljne preporuke na 70 stranica možete pročitati OVDJE.

Iako u sljedećoj pedagoškoj godini nije planirano potpuno zatvaranje svih dječjih vrtića, u slučaju preporuke epidemiologa može doći do prekidanja jedne ili više odgojno obrazovnih ustanova ako se utvrdi zaraza kod jednog ili više djece, a moguće je i zatvaranje pojedinih vrtića.

Nastava u školama će se odvijati u tri modela. Prvi model predviđa nastavu u školi za svu djecu, drugi je mješoviti oblik nastave (u školi i na daljinu), a treći model je nastava na daljinu.

Obaveze osnivača vrtića i škola

Osnivač odgojno-obrazovne ustanove dužan je osigurati maske za lice za učenike od V. razreda osnovne škole i učenike srednjih škola, potrebna sredstva za higijenu, čišćenje i dezinfekciju, može u prostorije u kojima borave djeca ugraditi ventilaciju na stropu koja izvlači zrak iz sobe ili učionice i izbacuje ga van uz osiguran dovod svježeg vanjskog zraka te dogovara s ravnateljima mogućnosti prijelaza na rad iz jedne u dvije smjene prema potrebi.

U dječjim vrtićima, osnivač je dužan, kad se radi o ustanovi s većim brojem djece od propisanog – omogućiti povećanje broja dječjih grupa i zapošljavanje novih odgojitelja, dužan je omogućiti izvođenje programa predškole za svako dijete u godini prije polaska u školu, osigurati dodatna vozila za prijevoz djece u dječji vrtić, omogućiti opremanje dječjih vrtića informacijsko-komunikacijskom tehnologijom te stručno usavršavanje zaposlenika kao i komunikaciju s roditeljima u slučaju izolacije djece jedne ili više skupina.

Osnivač u školama može postaviti pregrade na stolovima, dogovarati nastavu u smjenama, dužan je razmotriti razdvajanje učenika u dva ili više razrednih odjeljenja, u slučaju potrebe ustrojiti nove razredne odjele produženog boravka i zaposliti učitelja u njemu, omogućiti izvođenje programa učenja hrvatskog jezika za učenike kojie ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik te osigurati veći broj autobusa ili drugih vozila za organizirani prijevoz djece u školu.

Obaveze ravnatelja

Ravnatelj dječjeg vrtića mora utvrditi je li broj upisane djece veći od propisanog te o tome obavijestiti osnivača ustanove i zatražiti povećanje odgojnih grupa i zapošljavanje novog odgojitelja. Također, mora utvrditi i eventualno izraditi novi raspored po sobama u skladu s brojem djece u pojedinoj grupi, prenamijeniti postojeće prostore, ukoliko je to potrebno, ili zatražiti novi dodatni prostor.

Ravnatelj u školi mora utvrditi je li potrebno zatražiti izmjenu razrednih odjela, planirati nastavu za sva tri modela rada te u jednoj ili dvije smjena i o tome obavijestiti roditelje. U slučaju potrebe, ravnatelj mora utvrditi potrebu i mogućnost privremene prenamjene prostora ili potrebu za pronalaženjem drugog prostora, te ukloniti suvišni namještaj.

Ravnatelji su dužni izvršiti sve pripreme prije početka nove pedagoške i školske godine. Osim toga, dužni su utvrditi mogućnost prijevoza za djecu i učenike, donijeti protokol dolaska, ulazaka i izlazaka za djecu, protokol kretanja hodnicima i uporabe sanitarnih prostora, zadužiti zaposlenike koji će dežurati na ulazu i mjeriti temperaturu zaposlenika pri ulasku i izlasku u ustanovu te o svemu obavijestiti roditelje.

Roditelj imaju 15 minuta vremena

Roditelj može ući u dječji vrtić uz pridržavanje epidemioloških mjera i boraviti s djetetom u ustanovi maksimalno 15 minuta (mora se preobuti ili imati plastične navlake za obuću, obvezan je imati masku na licu, dezinficirati ruke). Dulje od 15 minuta roditelji mogu boraviti s djecom samo na otvorenom prostoru, ali uz obvezno pridržavanje razmaka i nošenje maske za roditelja.

U školi, ako će jedan roditelj doći s djetetom prvi dan i ako će ulaziti u učionicu, trebalo bi za to planirati posebno vrijeme kad u školi nema ostalih učenika i uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Roditelji se u prostoru škole ne bi trebali zadržati dulje od 15 minuta.

Učenici ostalih razreda osnovne škole i učenici srednje škole se trebaju pridržavati svih uputa o kojima će biti obaviješteni. Bit će razrađen protokol preuzimanja udžbenika. Trajanje nastave bit će prilagođeno prostoru i broju učenika, a s njima bi trebao biti samo razrednik.

Roditeljski sastanak

Učitelji prvi dan mogu iskoristiti i za održavanje roditeljskog sastanka, tj. davanje uputa vezanih za organizaciju rada, upoznavanje djece i roditelja s uputama i preporukama te dogovoriti mogućnosti međusobne komunikacije na daljinu jer se ne preporučuje ulazak roditelja u škole.

Sastanak se može održati na otvorenom prostoru ili se može dogovoriti njegovo održavanje online. Roditeljske sastanke i sastanci zaposlenika trebali bi biti planirani online. U iznimnim situacijama, sastanci su mogući i na otvorenom prostoru.

Ravnateljima i satničarima izrada rasporeda preporučena je u dvosatima (blok-sati) i to za izbornu nastavu s učenicima od I. do IV. razreda, a za druge nastavne predmete s učenicima od V. razreda osnovne škole do završnog razreda srednje škole. U preporukama se ne isključuje i nastava u trosatima i tjednim blokovima ili turnusima.

Više o svemu tome možete pročitati OVDJE.

