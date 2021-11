Zbog ogromnih financijskih dubioza, nova zagrebačka vlast odlučila je napraviti rezove. Ionako nepopularan potez dodatno je osnažen time što su najprije počeli rezati socijalna prava. Tako su Tomaševićeve škare prve osjetile majke i djeca. Petra Bašić, majka četvorice sinova, jedna je od njih. Majka-odgajateljica je od 2017., a na proljeće će biti među 2500 onih koji će ostati bez lipe.

"Najmlađe dijete u travnju navršava sedam godina što znači da ja ostajem bez primanja, bez statusa. Dijete tek na jesen kreće u školu, znači ja nemam adekvatnu skrb za njega. Nema vrtić. Malo je šokantno, nadala sam se da ćemo imati neki dijalog, znala sam da neće biti vječno, zbog gradskog duga i svega navedenog", rekla je Bašić za RTL.

Da bi postala majka-odgajateljica, dala je otkaz kao ekonomistica na dobro plaćenom poslu te je ispisala djecu iz vrtića. "Uzela sam taj status ne radi socijalnih prilika, prije statusa sam imala solidna primanja, nisam niskoobrazovana, imam 15 godina staža i u potrazi sam za poslom", dodala je.

Neodrživa mjera

Ovu mjeru koristi 5800 roditelja, među kojima su i oni s kreditima, oni koji žive u podstanarstvu ili samohrani roditelji. Od jeseni 2016. Grad Zagreb je to koštalo 44 milijuna kuna mjesečno.

Nova vlast smatra da je demografski učinak mjere roditelj-odgojitelj malen ili dvojben. "Ova mjera je neodrživa za gradski proračun, ja se nadam da je javnost toga svjesna", kazala je zamjenica gradonačelnika Zagreba, Danijela Dolenec.

Predlaže da mjeru koriste roditelji do djetetove sedme, a ne kao dosad, do 15. godine života. Tako će svi roditelji kojima su djeca starija od sedam godina od 30. travnja ostati bez potpore. Obitelji čija su djeca mlađa od sedam godina primat će 1000 kuna, umjesto 4850, ali će se roditelji smjeti zaposliti i upisati djecu u vrtiće, koji su ionako dupkom puni.

'Ok je za svako dijete dati jednako'

Ali, to nije sve. Ujednačit će se naknada za opremu novorođenog djeteta, tako da će obitelji dobivati isti iznos za prvo i svako sljedeće dijete. To znači da se ukida isplata od 54.000 kuna kroz šest godina za treće dijete.

"Oprema za novorođenče je obiteljska mjera, tzv. baby bonus kojem je cilj da roditeljima u prvim mjesecima bez obzira na materijalne prilike imaju sve što je potrebno za novorođeno dijete, ako tako shvatimo namjeru te mjere, onda smo išli tom logikom da je ok da za svako dijete dobijete jednako, predlažemo 2500 kn", objasnila je Dolenec.

No, Kristini Kovačević, majci četvero djece, to nije ok. "Ja sam svoju djecu rodila potpomognutom oplodnjom zato što sam htjela veliku obitelj. Svakako planiram roditi još jedno dijete bez obzira na naknade, ali malo je sramotno da će jedan glavni grad Hrvatske imati manje naknade od primjerice Zlatara u Zagorju", poručila je.

Mogućnost zapošljavanja roditelja

Neslužbeno se doznaje da ni udžbenici više neće biti besplatni za sve. Ovakve najave ražestile su oporbu. "Mi ne razumijemo o čemu uopće tu gospođa Dolenec govori, zna li zbog čega je ovakva mjera uvedena, i tko je ona da iznosi ovakve paušalne ocjene ove mjere koja će u očaj baciti 30 tisuća ljudi u gradu Zagrebu, na temelju čega oni ovo ukidaju", kazao je Mislav Herman, predsjednik zagrebačkog HDZ-a.

Most predlaže zapošljavanje roditelja na pola radnog vremena. Oni bi u tom slučaju imali pravo na dio subvencije. "Jasno je da se na kraći rok može gledati kako postojeće vrtiće povećati u kapacitetu, pronaći dodatan prostor, eventualno zaposliti dodatne odgojitelje", rekla je Dolenec.

Za razliku od Zagreba, u Rijeci su najavili udvostručenje dosadašnjih naknada s 1500 na 3000 kn za prvo dijete, s 2000 na 4000 kuna za drugo te na 6000 kuna za svako sljedeće dijete.