Ono što je jučer suzdržano najavljivao, premijer Andrej Plenković danas je na sjednici Vlade potvrdio: od ponedjeljka, 15. veljače, dodatno se popuštaju neke protuepidemijske mjere. Odluci je prethodilo duže razdoblje niskih brojki novozaraženih, odnosno znatno povoljnija epidemiološka slika, iako se u međuvremenu i u Hrvatskoj pojavio novi, navodno zarazniji britanski soj koronavirusa.

Podsjetimo, Hrvatska već danima ima znatno manji broj novozaraženih u odnosu na početak prosinca kada je drugi val epidemije bio na vrhuncu. U protekla 24 sata zabilježeno je 376 novih slučajeva zaraze, jučer je sedmodnevni prosjek novozaraženih bio 385, a više od tisuću novozaraženih u jednome danu posljednji put smo imali 13. siječnja, kada ih je bilo 1135. Vrhunac epidemije u Hrvatskoj dosegnut je 9. prosinca. Samo tog dana bilo 4520 novozaraženih.

‘Nema mjesta pretjeranom popuštanju’

Uzimajući u obzir povoljn(ij)u epidemiološku situaciju, Vlada je, premijerovim riječima rečeno, odlučila nagraditi građane koji strpljivo čekaju povratak u teretane, fitness-centre, kladionice, kasina… Za povratak u same kafiće morat će se još strpjeti, ali za početak će moći barem od njih kupiti i preuzeti na pultu kavu i druge napitke za van.

“Pratili smo razvoj situacije, rekli smo da će nam referentni trenutak biti sredina veljače. Nakon razgovora, smatramo da možemo donijeti nekoliko odluka koje će biti određeni signal popuštanja. Nema mjesta pretjeranom popuštanju, niti prestanku odgovornog ponašanja.

Želimo poslati nekoliko poruka, a te mjere se odnose na: da se ugostiteljima omogući prodavanje kave za van, čime omogućujemo poslovnu aktivnost. Drugo je da se omogući otvaranje teretana i fitness centara, što je dobro zbog fizičke aktivnosti. Treće, da se omogući djeci nastava u školama stranih jezika. Četvrto, uz poštivanje mjera da se omogući otvaranje kladionica, kasina, automat klubova…”, kazao je premijer Plenković na današnjoj sjednici Vlade.

Dakle, od ponedjeljka se život za nekoliko malih koraka vraća u (novo)normalno stanje, odnosno u situaciju prije 28. studenoga prošle godine kada je Hrvatska ušla u tzv. “mini lockdown” zatvarajem kafića, restorana, teretana, fitness-centara… Evo što se od pondjeljka mijenja, odnosno “otključava” barem do 1. ožujka, odnosno iduće revizije protuepidemijskih mjera.

Ugostitelji mogu prodavati ‘kavu za van’ i druge napitke

Ugostitelji su se bunili prozivajući Vladu da ih diskriminira jer im u “mini lockdownu” nije omogućila barem prodaju “kave za van”, dok je isto bilo omogućeno u kioscima, trgovinama, pekarnicama, na benzinskim postajama i drugim mjestima gdje postoje aparati za kavu. Premijer Plenković danas je na konferenciji za novinare pojasnio da ugostitelji mogu uz kavu prodavati i druge napitke “za van”.

“Nije ‘coffee to go’ samo kava, to su i drugi napici koje imaju na svojem meniju. Samo nema otvaranja terasa”, pojasnio je premijer.

Predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja Jelena Tabak smatra da ovo popuštanje neće bitnije utjecati na prihode ugostitelja.

“Što se nas tiče, prodaja ukupnog asortimana u kafićima ‘za van’ trebala je biti omogućena i prije. Ovo je bio krajnji rok da se taj psihološki pritisak popusti, ali to sigurno neće bogzna kako utjecati na prihode. Stoga treba nastaviti s ekonomskim mjerama potpore. Premijer je rekao da će one ostati na snazi do kraja veljače, ali mi tražimo da to bude i dalje. Sve dok traju restrikcije u poslovanju te mjere trebaju biti na snazi. Ili da nam omoguće da radimo na normalan način”, kazala nam je Tabak.

Otvaraju se teretane i fitness-centri

Od ponedjeljka se ponovno otaraju teretane i fitness-centri ali uz pridržavanje epidemioloških mjera. Nacionalni stožer naknadno će pojasniti hoće li se u teretanama i fitness-centrima vježbati sa zaštitnim maskama na licu. No, i drugi upitnici još vise u zraku.

“S obzirom na to da država trenutno baš i nema novca, zanima me koje će epidemiološke mjere donijeti za fitness-centre i teretane”, kazala nam je Ivana Ožegović, koordinatorica Odbra za sport Udruge Glas poduzetnika.

“Ako budu išli na copy-paste onoga što je napravila Slovenija pa da na 20 četvornih metara teretane ili fitness centra može biti samo jedna osoba, to neće biti isplativo. Vlada će time sebe rasteretiti i reći će: otvorili smo vas i sada možete raditi, ali nemate više pravo na podmirivanje fiksnih troškova niti na potpore za očuvanje radnih mjesta. Ako nam daju da radimo pod tim uvjetima, to neće biti isplativo i to nas brine. Pitanje je kako će te mjere biti razrađene. Mislim da neće dozvoliti rad teretanama pod uvjetima pod kakvima su prije radile. Mjesečni troškovi teretana znaju biti i po 70 tisuća kuna, a ako će unutra imati pet korisnika, pod tim uvjetima to će biti neisplativo”, kazala je Ožegović za Net.hr.

Otvaraju se i škole stranih jezika

“Želimo da se djeci omogući nastava u školama stranih jezika fizički, tako da najmlađi mogu uz redovite aktivnosti fizički ići u izvankulikularne aktivnosti”, rekao je danas Plenković.

Dosadašnja mjera pogađala je vlsnike škola stranih jezika jer dok je učenicima bilo omogućeno da fizički pohađaju nastavu u osnovnim i srednjim školama, u škoalma stranih jezika to se moglo samo online.

Opet u kladionice, kasina i automat-klubove

Odlukom Vlade od ponedjeljka će ponovno biti omogućen rad kladionica, automat-klubova i kasina, ali uz ograničenje konzumacije pića u tim prostorima.

Što i dalje ostaje po starom…

Podsjetimo i na ono što se od ponedjeljka ne mijenja. I dalje na snazi ostaju zabrane održavanja svih javnih događaja i okupljanja s više od 25 osoba te privatnih okupljanja s više od deset osoba. I dalje vrijedi obustava svadbenih svečanosti i sajmova, a na pogrebe može doći najviše 25 osoba. U vozilima javnog prijevoza najviša popunjenost može biti do 40 posto uz obvezno nošenje zaštitnih maski. Prodavaonice, trgovine i trgovački centri i nadalje moraju imati istaknut maksimalan broj kupaca.

Obustavlja se rad plesnih škola, zborova te izvedbe složenih scenskih djela poput opera i mjuzikala. Kazališne i kino-predstave i koncerti se održavaju, ali samo za ograničen broj ljudi. I dalje je preporuka da se misna slavlja prenose na radiju i televiziji, a u vjerskim objektima uz ograničenje na 25 ljudi. Također, preporuka je da, gdjegod je moguće, zaposlenici rade od kuće ili u smjenama.

