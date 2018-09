OVAKO BIZARAN RAZGOVOR SE RIJETKO VIĐA: Komentirajući aferu SMS ministar dao, blago rečeno, čudnu izjavu

Upitan što misli o kritikama iz oporbe da HDZ koristi državne institucije za stranačke obračune Krstičević je dao prilično neobičnu izjavu

Ministar obrane Damir Krstičević komentirajući aferu SMS dao je, najblaže rečeno, čudnu izjavu.

Upitan što misli o kritikama iz oporbe da HDZ koristi državne institucije za stranačke obračune Krstičević je ispalio: “Ja kažem da moramo voditi računa o sigurnosti. Ja sam došao s terena i bavim se sigurnosti i ozbiljnim stvarima”. Dodao je i da uvijek vjeruje svom vozaču.

Ministar nije bio posebno rječit sve dok ga jedan novinar nije upitao o požarištu na Pelješcu. “E to, to je ključno pitanje. To je najvažnija stvar za mene”, rekao je Krstičević koji je pohvalio sve koji su angažirani na požarištima.

Je li zabrinjavajuće curenje podataka, vratila je novinarka temu na aferu SMS.

“Sigurnost. Ja sam ministar obrane i sigurnost. Bavim se sigurnosti”.

Brine li Vas u tom kontekstu onda ova situacija?

“Ja samo pazim na sigurnost. I sustav domovinske sigurnosti. To je ključ. I da gradimo sigurnost. To je ključ. I da smo angažirani”.

Dobro, ali iscurile su nekakve informacije iz istrage, uporni su bili novinari.

“Sigurnost. Sustav domovinske sigurnosti. Hrvatska vojska”, rekao je Krstičević u prilično bizarnom razgovoru s novinarima.