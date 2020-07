ZABORAVITE NA LJETO I VRUĆINE: Ove noći stiže veliko pogoršanje vremena, evo do kada će nam biti hladno i kišovito

U petak nas čeka još kišnije i još hladnije vrijeme nego danas

Mnogima je već četvrtak bio hladniji no što bi se očekivalo za sredinu srpnja, no u petak će temperature biti još niže, a kiša češća.

Kako piše DHMZ, u prvom dijelu dana u većini krajeva umjereno do pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Pritom u središnjim i istočnim područjima kiša može biti obilna. Popodne sa zapada postupno smirivanje i djelomično razvedravanje. U Dalmaciji prijepodne pretežno sunčano, a zatim je moguć poneki pljusak, ponajprije na sjeveru. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena do jaka, podno Velebita na udare olujna bura, a na južnom većinom zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 18 do 21, a dnevna između 19 i 24, na Jadranu 25 i 28 °C.

„Kao što je to i uobičajeno u srpnju, šest dana nakon druge, slijedi i treća fronta koja u veliki dio zemlje donosi i prolazan jesenski ugođaj“, objašnjava glavna metereologinja RTL-a Dunja Mazzocco Drvar.

Kiša kreće na zapadu , a do sredine dana je i u Slavoniji

Kiša će u noći zahvatiti najzapadnije dijelove zemlje, do sredine dana premjestit će se na istok, u Slavoniju i Liku. Prolazne nevere očekuju se i na sjevernom Jadranu, a ovisno o snazi fronte mogle bi se sutra od sredine dana pojaviti i ponegdje u Dalmaciji. Nju će i ova fronta samo ošinuti repom. Ciklona koja je noćas nastala u Genovskom zaljevu ovoga puta je toliko slaba da gotovo i ne zaslužuje ovo notorno ime.

Moguća lokalna popljavljivanja

Kiša će opet biti jaka, u središnjoj Hrvatskoj očekuje se 15 do 25 litara po četvornom metru, a slične količine moguće su i ponegdje u središnjoj i istočnoj Slavoniji. Zbog toga je DHMZ i za sutra izdao žuto upozorenje. Navode da su moguća lokalizirana poplavljivanja i teški uvjeti za vožnju zbog smanjenje vidljivosti i mokrih kolnika.

Precizno, u Međimurju i Zagorju jaka će kiša padati još u prvom dijelu noći na petak, u središnjim predjelima i Gorskom kotaru i Lici te na sjevernom Jadranu pred jutro i tijekom jutra, u Slavoniji i eventualno Dalmaciji prijepodne i u rano popodne. S ovim će poremećajem zapuhati slab do umjeren sjeverac. Na moru će bura rijetko imati olujne udare i to samo lokalno pod Velebitom. Temperatura niža, u unutrašnjosti dosta svježije nego danas.

Vikend na kopnu vedriji, ali daleko je to od ljeta

Za vikend već povoljnije, ali još uvijek ne i posve stabilno. Prolazno je još moguć pokoji pljusak, najčešće u središnjim predjelima. U Gorkom kotaru i Lici pljuskovi su izgledniji u subotu, a u Slavoniji u nedjelju. Jutra će biti svježa, a dani ugodni.

Na moru i po tri, četiri stupnja manje od prosjeka

Na moru stabilnije. Neverini se mogu pojaviti u subotu, ali doista rijetko i kratkotrajno. Bura će oslabjeti već do subote u podne, zapuhat će prolazno i umjerena tramontana, a sličan vjetreni scenarij imat ćemo i u nedjelju. Temperature tri-četiri stupnja niže od uobičajenih sredinom srpnja, jutarnje oko 19, a dnevne oko 27 °C. More će se zbog toga i dalje miješati pa računajte na njegovu svježinu, zadržavat će se na 21 do 24 °C.

Značajniji porast temperature i povratak ljeta možeo očekivati od ponedjeljka.