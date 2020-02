OVAJ SLAVONSKI GRAD PRONAŠAO JE NAČIN KAKO ZAUSTAVITI ISELJAVANJE MLADIH: ‘Čim smo to učinili, više nismo trebali brinuti’

U tvornici koja furnirom opskrbljuje cijelu Europsku uniju radi više od 160 Slavonaca. Direktor tvornice Vladimir Bataković kaže da im je izuzetno drago i nastojat će vratiti i druge mlade ljude koji su otišli trbuhom za kruhom

Čini se kako je Otok, najmlađi hrvatski grad na istoku Slavonije pronašao način kako zaustaviti iseljavanje mladih. Kako javlja HRT, otvaraju se pogoni u poslovnoj zoni u kojima pronalaze posao, a zapošljavaju se i zahvaljujući novcu iz gradskog proračuna koji je u posljednjih nekoliko godina peterostruko uvećan. Grad isplaćuje plaću, a poslodavac uplaćuje – doprinose.

“Plaća je redovna, dobra je. Gdje da idem? Imamo u svom gradu posao”, kazala je za HRT radnica u tvornici furnira u Otoku Ankica Trbljanić.

Kristijan se vratio iz Njemačke i nije požalio

Poput Kristijana Bertića koji je otišao jer, kaže, nije imao izbora.

“Čak sam išao u Vinkovce od radnje do radnje tražio posao da me zaposle zbog djeteta i onda sam bio prisiljen otići u Njemačku”, kaže Kristijan. No, ipak se vratio, zaposlio u tvornici furnira i nije požalio.

“Sve je drukčije. I novi život i sve više imam vremena provesti s djecom”, kaže Bertić. Žitna polja i rodna sela računaju na njih. Za Kristijana dvojbe nema – on ostaje na selu.

Pakirnica začina je i Lea zadržala u Otoku. Grad mu iz svojeg proračuna isplaćuje plaću.

“S tim da ja dajem još 1000 kuna tako da djelatnici imaju 5 tisuća kuna plaću da budu zadovoljni, da ostanu tu”, rekao je za HRT vlasnik OPG-a iz Otoka Tihomir Sotinac.

Ključ je u dobroj plaći

Jer, kako kaže gradonačelnik Otoka Josip Šarić, Slavonci više neće raditi za minimalce.

“Dakle onog trenutka kad Slavonca dobro platimo, tog trenutka ne moramo razmišljati, po mojoj procjeni, da će odseljavati”, kaže gradonačelnik.