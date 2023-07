Najsunčaniji otok u Hrvatskoj, Hvar, jedna je od najpoželjnijih destinacija kojoj se gosti svake godine vraćaju. A Stari Grad na spomenutom otoku nudi vrhunski odmor i realne cijene za goste te jako dobre uvjete za radnike.

U jednoj od uličica, 20 metara od starogradske rive, je i restoran Nook s ponudom kave od 1 euro, i to se odnosi na sve kave u restoranu - kratki espresso, dugačka s mlijekom, bijela kava, čak i ledena kava, piše Jutarnji list.

'Tko to može platiti?'

"Kava je čista zarada, običaj je marža od 75 posto, naša je marža s ovom cijenom 10-15 posto. Jednostavno nam je bilo žao da ova prekrasna terasa koju imamo prije podne bude prazna, za mene je to grijeh, pa sam u dogovoru sa suprugom, počela nuditi kavu za euro. Ista je kava u veljači koštala 22 kune, sad je dakle 7,5 kuna", ispričala je za Jutarnji Dajana, vlasnica Nooka.

Naime, Dajana vodi restoran sa svojim suprugom talijanskim chefom Toninom Cataldom.

U ovu su sezonu ušli sa 12 zaposlenih jer je "očekivala prošlu godinu".

"Rezerviralo se i po nekoliko dana unaprijed. Svi koje poznajem su mi rekli da su skroz bukirani već u veljači, da će to biti to, hit sezona. Ne mogu tvrditi za druge destinacije, ali na Hvaru su drugačiji gosti. Ima ljudi, ali puno manje troše. Dvoje sam ljudi morala otpustiti, ostalo ih je 10-ero, sa svih strana svijeta, od Orašja, preko Banja Luke i Švedske do Argentine, Gvatemale i Kolumbije.

Neki dan smo u jednom lokalu popili tri kapučina, dva soka od cijeđene naranče i bočicu vode 30 eura. Tko to može platiti? Ja zarađujem hvarske pare pa mi je skupo", kaže Dajana te vjeruje u rujan, kada u Hvar tradicionalno dolaze gosti veće platežne moći.

Ono što se mnogi pitaju, kako uspije pronaći radnike? Problema s pronalaskom radnika nema, mnogi su kod nje, objašnjava Dajana, njih šestero, drugu godinu zaredom. U vrijeme razgovora s novinarima radile su Daša iz Ukrajine i Dunja iz Banja Luke.

Svima je plaća 1000 eura, imaju stan i hranu, petkom je restoran zatvoren pa svi imaju slobodan dan.

'Kažu mi da sam luda jer sve kucam'

Kako piše Jutarnji, Dajana se uzda u reklamu "od usta do usta", kave po euro nije nigdje oglašavala. Niti bilo što drugo.

Međutim, puno joj toga u dalmatinskom načinu poslovanja nije jasno, recimo da nitko ne sadi i ne prodaje mentu ili limetu, pa ju kupuju pojedinačno.

"Zašto? Ne razumijem, Znam da su masline unosne, ali od početka smo htjeli sve s hvarskih OPG-ova, a onda smo shvatili da puno toga nema, nego se uvozi, puno toga iz Hercegovine jer je najbliže. Ove sam godine prvi put našla domaća jaja i rakiju na R1, jer nitko ne radi s R1, a ja ne mogu drugačije pravdati. Kažu mi da sam luda jer sve kucam, da se prijavljuje 35 posto prometa plafon", ispričala je Dajana.