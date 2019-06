Savjetnik Milana Bandića, upleten u Aferu Krašograd, upravo kupuje gradski stan za cijenu daleko ispod tržišne

Ako ste nedavno kupovali stan u gradu Zagrebu onda znate što možete naći za tisuću eura po kvadratu, ili manje od toga. Eventualno nešto ruševno, staro, nedovršeno, ili daleko na periferiji. Ali ako ste savjetnik gradonačelnika Milana Bandića, još uvijek možete računati na povoljnu cijenu kvadrata i institut stambenog zbrinjavanja koji je odavno napušten u ozbiljnim državama – da gradovi iz svog gradskog stambenog fonda zbrinjavaju svoje gradske dužnosnike i službenike. Naravno, poznato je da gradovi koji si to mogu priuštiti grade stanove za zbrinjavanje socijalno ugroženih, ali zašto bi se stambeno zbrinjavali službenici i dužnosnici?

Gradonačelnik Milan Bandić osobno je potpisao sretnu vijest o kupoprodaji gradskog stana za svog osobnog savjetnika. Boro Kisjelica jedan je od 27 savjetnika gradonačelnika Bandića, prema zaključku iz akata gradonačelnika objavljenom 6. lipnja 2019. kojem je omogućena kupnja stana od sedamdesetak kvadrata na Donjim Sveticama (Ivekovićeva 21).

Na temelju članka 17. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba, donesen je zaključak da je upravo Boro Kisjelica dao najpovoljniju ponudu za kupnju troipolsobnog stana od 69,41 m2, te mu se stan prodaje za cijenu od 508.100 kuna. Stan je, dakle, dobio za nešto manje od 990 eura po kvadratu. Tekst natječaja objavljen je u travnju 2018. godine, a na natječaj se javio jedino Boro Kisjelica. Sudeći prema adresi u zaključku, on već živi na istoj lokaciji, postoji vrlo realna mogućnost da već koristi taj isti gradski stan a sada će ga i – povoljno – kupiti i prenijeti u privatno vlasništvo.

Duga karijera u gradskoj administraciji

Savjetnik Boro Kisjelica radi u gradskim službama još od 1993. godine, pravnik je po struci i dugo godina je bio zamjenik pročelnice Ureda za imovinsko-pravne poslove, Ninoslave Zeković, a nakon što je, zajedno s njom, završio u istrazi USKOK-a zbog afere Krašograd (štetne razmjene zemljišta) 2016. prelazi u Ured gradonačelnika. Njegova supruga Sanja od 2010. radi također u Gradu Zagrebu, u Uredu za javnu nabavu.

Kisjelica je jedan od 27 gradonačelnikovih savjetnika za koje se već više puta postavljalo pitanje “što točno rade” i koliko točno opterećuju gradski budžet. Nesumnjivo se ukupno radi o milijunskim iznosima, jer najviši savjetnički rang prima plaće u iznosu od 16 do 18 tisuća neto. Uz impresivnu plaću, vrlo neodređen opis posla, savjetnik Kisjelica koji zapravo čeka pravosudni rasplet optužbi da je štetno mešetario zemljištem u aferi Krašograd uspio je usput trajno riješiti i stambeno pitanje ili nadograditi svoj stambeni portfelj. Uspjeli smo ga kontaktirati telefonom, no on nije htio detaljnije objasniti okolnosti kupnje stana te je ustvrdio da bi to trebao učiniti prodavatelj, Grad Zagreb.

Afera Krašograd

Bivša pročelnica Ureda za imovinsko-pravne poslove Zekanović i Kisjelica optuženi su 2016. godine da su oštetili gradski proračun za milijunske iznose jer su vodili proces zamjene zemljišta 2007.u korist malih tvrtki u kojima su direktori bili studenti, a o stvarnim vlasnicima ostala su samo nagađanja. (Fantomske tvrtke predvođene studentima, klijentima odvjetnika Davora Galetovića koji je u to vrijeme bio bliski suradnik Hrvoja Petrača, dobili su zemljište na livadi pokraj tvornice Kraš na Ravnicama, a u zamjenu je Grad Zagreb dobio zemljište na periferiji grada, u Sesvetskom Kraljevcu, u novom naselju u kojemu je poslovni udio imao i nećak Slobodana Ljubičića, bliskog suradnika Milana Bandića.)

Naravno, i u ovom slučaju postavlja se pitanje jesu li Zekanović i Kisjelica bili samo pomoćno, tehničko osoblje ili idejni kreatori neobičnih mešetarenja zemljištem. Iako su Zekanović i Kisjelica pripremali materijale o tim zamjenama – one su prolazile i glasanje na Poglavarstvu, te su oni inzistirali i na svjedočenjima članova Poglavarstva.

Neki od onih koji su tada glasovali, jednako kao i Kisjelica, dandanas rade u Uredu gradonačelnika, i nema nikakvog traga da gradonačelnik smatra da su oni činili išta nedopustivog u aferi Krašograd. Trenutačno Vrhovni sud odlučuje o zahtjevu obrane da se iz spisa izuzmu dokazi koje oni smatraju nezakonitima. A optužnica je USKOK-u vraćena na doradu i još nije potvrđena. Baš kao i u slučaju mnogih drugih gradskih, odnosno Bandićevih afera, i ova se iznimno sporo probija kroz pravosudne instance.