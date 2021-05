‘OVAJ JE DOBRO STRES’O’: Novi potres uzdrmao središnju Hrvatsku; Epicentar južno od Zagreba

Europski mediteranski seizmički centar (EMSC) izvijestio je o novom potresu koji je uzdrmao središnju Hrvatsku. Navode kako je potres jačine 2,5 po Richteru udario 28 kilometara južno od Zagreba u 17:39.

M2.5 #earthquake (#potres) strikes 28 km S of Zagreb – Centar (#Croatia) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/KZvyH8N9e2

— EMSC (@LastQuake) May 14, 2021