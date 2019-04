OVAJ INTELIGENTNI UREĐAJ USKORO POSTAJE OBAVEZAN U HRVATSKOJ? Ako ste pili, alkoholne pare će zaključati pokretanje automobila

Iako prijedlog još treba odobriti Vijeće ministara EU-a, mnogi smatraju kako Vijeće neće odbiti ovaj zakon

Hrvatski vozači mogli bi od svibnja 2022. godine imati ugrađen uređaj koji blokira pokretanje motora ako detektira alkohol u krvi vozača. Naime, parlament Europske unije je golemom većinom od 578 glasova za, uz samo 30 protiv te 25 suzdržanih, usvojio uredbu o obaveznoj ugradnji čitavog niza sigurnosnih sustava u automobile koji bi morali za 20 posto utjecati na smanjenje smrtnog stradavanja u prometu.

Ovaj inteligentni sustav, ako ga odobri Vijeće, obaveznim će postati u automobilima bolje opremljenosti kao i sustavi za upozoravanje u slučaju pospanosti i manjka pozornosti vozača, napredni sustav za upozoravanje u slučaju odvraćanja pozornosti vozača, signal za zaustavljanje u nuždi, sustav za detekciju pri vožnji u natrag. Najavljuje se i obaveza ugradnje uređaja za snimanje podataka o događajima u zrakoplovima poznat kao ‘crna kutija’ koji bi se trebali ugrađivati u autobuse.

Nužan zakon

Iako prijedlog još treba odobriti Vijeće ministara EU-a, mnogi smatraju kako Vijeće neće odbiti ovaj zakon s obzirom na to da je samo lani na prometnicama EU-a poginulo 25.100 osoba, dok ih je 135 tisuća teško ozlijeđeno

ŽELITE SIGURNOST ZA VOLANOM? Popis 11 automobila u kojima nitko nije poginuo u četiri godine

Prema procjenama, inteligentnim sustavom za pomoć pri kontroli brzine (ISA) u EU-u bi se mogao smanjiti broj smrtnih slučajeva na cestama za 20 posto. Ipak, do provedbe ovoga zakona imamo još posla. Količina dopuštenog alkohola još je neujednačena od države do države. Isto tako bit će potrebno tehničko-tehnološkog usklađenje postojećih automobila s novim zakonodavstvom, a to su sve pitanja na koja ne postoje jasni odgovori.

Smrtnost u Hrvatskoj

Prema institucijama koje se u Hrvatskoj bave prometnom sigurnosti, 2020. godine u prometu ne bi smjelo biti više od – 213 poginulih. Prije desetak godina postotak smrtno stradalih značajno je padao, a zadnjih je godina došlo do stagnacije. Konkretno 2017. godine u prometu je poginulo 331 osoba, dok je lanjska godina skoro ponovila te brojke. A trebali smo biti negdje u zoni 250 poginulih godišnje, piše Novi list.