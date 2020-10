JEDAN GRAD U HRVATSKOJ ZNA KAKO PRIDOBITI MLADE: Obiteljima daje 100.000 kuna za kupnju nekretnine, a doniraju i sadnice voća

Osim što Grad daje nepovratna sredstva za kupnju ili uređenje nekretnina, ove godine je započeo i s poticanjem obrađivanja zapuštenih prostora

Već drugu godinu zaredom Vrbovsko dodjeljuje 100.000 kuna mladim obiteljima za kupnju nekretnine. Ovaj grad u Gorskom kotaru tako želi potaknuti demografsku obnovu i doseljavanje mladih obitelji, a i doniraju sandice voća te sjemenski krumpir, piše 24sata.

“Djevojka i ja smo živjeli u kući s mojim roditeljima, dvoumili smo se bi li ostali živjeti u rodnom Vrbovskom ili se odseliti u Rijeku ili neki drugi veći grad. Čuli smo za poticaj koji provodi Grad, na natječaju smo ostvarili sve uvjete i dobili smo bespovratno 100.000 kuna za kupnju prve nekretnine.

To je presudilo da ostanemo živjeti ovdje, a nadam se da ćemo uskoro ovdje zasnovati i svoju obitelj. Za dio iznosa smo digli kredit, ostatak smo dobili od Grada i kupili smo stan kojeg smo već potpuno renovirali. Za nas je ovo kao dobitak na lotu. To je veliki novac i teško ga je zaraditi i kada ti ga netko da, svaka riječ je suvišna”, govori za 24sata 32-godišnji Bojan Simunović iz Vrbovskog uz pohvalu mjeri Grada za pomoć mladima.

Još mjera za mlade obitelji

Ove poticaje Vrbovskog za sada su iskoristile dvije obitelji. Za ovim poticajem interes je pokazala i jedna obitelj iz Solina koja broji čak 12 članova. Nažalost, zbog problema s kreditnom sposobnosti to još nisu uspjeli ostvariti.

“To je iznimno pozitivna priča, radi se brojčano velikoj obitelji koji su doselili iz Solina, no međutim otac ne može ostvariti kredit od banke, stoga razmišljam da bi na godinu, jer nam je cilj i bio povećati broj ljudi i djece u školama, da bi čak i dignuli iznos za kupnju nekretnine onim obiteljima koje dosele izvana na područje grada Vrbovskog”, rekao je Dražen Muftić, gradonačelnik Vrbovskog.

Osim subvencije, tu su i druge mjere – jedna je za one koji su kupili kuću u posljednjih sedam godina na području Vrbovskog i to 100.000 kuna za pet obitelji. Svaka od njih može ostvariti 20.000 kuna bespovratnih sredstava za održavanje objekta ili rekonstrukciju. Druga mjera odnosi se na mlade obitelji do 45 godina koje mogu ostvariti isti iznos novca za dogradnju ili preuređenje svog stambenog prostora.

Doniranje sjemenskog krumpira i sadnica voća

Osim što Grad daje nepovratna sredstva za kupnju ili uređenje nekretnina, ove godine je započeo i s poticanjem obrađivanja zapuštenih prostora.

Uslijed pandemije koronavirusa Grad je osmislio projekt pomoći građanima s ciljem osiguranja samodostatnosti za sve zainteresirane stanovnike. Riječ je o diniranju sjemenskog krumpira, ali i sadnica jabuka u krušaka. Preko 700 obitelji javilo se za sadnice voća, dok se za sjemenski krumpir javilo preko 800 obitelji te je svakoj od njih podijeljeno 25 kg sjemenskog krumpira, skupa s pripadajućom količinom prihrane i umjetnog gnojiva.

“Taj krumpir je tako dobro rodio da su ljudi iz 25 kg dobili 300, do 400 kg krumpira. Pripremali smo se ako pandemija prouzroči i teže posljedice da se nešto hrane proizvede, a ispalo je je puno bolje od očekivanog. Uz to je i Grad na jednoj površini od 3 ha zasadio 6 tona krumpira. Urod je fantastičan, dobit ćemo ga preko 120 tona. Dio krumpira ćemo podijeliti školama, vrtićima, pučkoj kuhinji i potrebitima, dok ćemo viškove prodati putem partnera. Posao uzgoja krumpira povjeren je gradskog tvrtki Komunalac te je on za propizvodnju potpuno opremljen potrebnim strojevima jer s uzgojem planiramo nastaviti”, govori gradonačelnik.

Žele osnovati zadrugu

“Ljudi su pokazali interes, vjerujem da će na godinu biti još i veći. Sve viškove krumpira plasirati ćemo tvrtki Agro Velebit iz Gospića po tržnoj cijeni s kojom imamo ugovor o poslovnoj suradnji i za to će nam na proljeće ponovno osigurati sjemenski krumpir koji ćemo opet dio posaditi u gradskom projektu, a veliku većinu ponovno podijeliti našim stanovnicima, možda i više nego što je to bilo sada. Cilj nam je osnovati zadrugu u koju bi se okupili lokalni OPG-ovi kako bi se mogli javiti na EU fondove”, otkrio je gradonačelnik Muftić.

Stanovnica Vrbovskog Josipa Krizmanić za 24sata kaže da je krumpir odličan i da su ga zasadili više nego obično i da će se za mjeru dodjele sjemena krumpira javiti i iduće godine. “Gradske mjere pohvaljujem jer svaka pomoć je dobrodošla”, dodala je.