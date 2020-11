OVAJ HRVATSKI GRAD ĆE ZABRANITI ALKOHOL NA JAVNIM POVRŠINAMA? ‘Muka mi je kad vidim momke i cure kako idu s pivom u kesi’

Priprema se odluka koja bi konačno mogla zabraniti ispijanje alkoholnih pića na javnim površinama

“Nema kafića do zidića”, već je poznata splitska uzrečica. No, alkoholna pića na javnim površinama za splitsku gradsku vlasti odavno su problem, pa se priprema odluka koja bi ih konačno mogla i zabraniti. Gradonačelnik Andro Krstulović Opara je osnovao tročlano povjerenstvo koje bi trebalo sastaviti prijedlog te važne odluke, javlja RTL Danas.

“Mislim ja sam prva pila na tim zidićima i imam uspomene sa zidića i to su mi najbolje uspomene. Ja mislim da će se ljudi družiti bez obzira na to. I mislim da ukidanje nema smisla, ali eto…”, rekle su Petra i Magdalena iz Splita.

“Mislim da to nema smisla i ljudi će to nastaviti raditi. Postoje naravno granice, jer ne želite pijane ljude usred dana… ali kome ja činim loše što ovdje sjedim i uživam u pivu”, izjavila je Loren iz SAD-a.

Pitanje kulture?

Nekima je alkohol na ulici pitanje kulture. “Recimo to se u školi ne uči, a morali su… trebali su imati jedan predmet iz toga, vjerujem da bi to do ovako kasnih godine čuvali”, izjavio je Nikola iz Splita. “Meni je muka kad vidim momke i cure kako idu na Bačvice sa pivom u kesi, muka mi dođe, a ja volim vino, ja sam Hvaranin”, poručio je Ivica Kuzman.

Gradonačelnik je odredio povjerenstvo koje će napraviti prijedlog odluke, a o njemu će odlučivati vijećnici. Ako zidić i postane nepoželjno mjesto za ispijanje alkohola pravo je pitanje tko će kontrolirati provođenje te odluke.

Neki sumnjaju u djelotvornost komunalnih službi. “Čujte, komunalni redari su vam uglavnom za staviti jednu pecetu na auto… ako je krivo parkirano… odmah će vam staviti. Ali za ovo mislim da ne bi bili požrtvovni i da bi bili aktivni u tom pogledu”, rekao je Kuzman.

Aktivni su u svakom slučaju prekrštelji javnog reda i mira, povezani s konzumiranjem alkohola. U odnosu na prošlu godinu njihov broj se udvostručio. Ta statistika mogla bi biti presudna u odluci da pivo na zidiću u Splitu postane stvar prošlosti.