Deseti put izabrana je najbolja tehnološka poslovna ideja na natjecanju Idea Knockout, a gost Direkta RTL-a je pobjednik natjecanja Bruno Balen iz startu-pa Ani Biome, javlja Danas.hr.

"Ani Biome radi u industriji dugovječnosti. To je najveća industrija u povijesti svijeta koja je tek u svom početku. Industrija dugovječnosti uvijek ima dva stupa. Jedna je dijagnostika koja radi na temelju podataka i zato je umjetna inteligencija vrlo važna u našoj industriji, a druga je onda intervencija, terapija - kako utječemo na ono što smo otkrili, na ono što smo dijagnosticirali i to je način na koji mi želimo doslovno dizajnirati ljudsku biologiju", rekao je te dodao da imaju i proizvode i aplikaciju preko koje pratimo i dijagnosticiramo što nam treba kako bismo što dulje živjeli.

"Tako je, mi smo razvili svoju metodologiju neinvazivne dijagnostike koja zahtijeva samo jednu minutu dnevno preko aplikacije i iza tog je umjetna inteligencija na temelju koje šalju signali našem pogonu koji je inače ovdje u Zagrebu i koji proizvodi bioaktivne komponente koje se zapravo vrte oko fermentacije, oko raznih fermentacijskih kaskada. Mi smo razvili jednu svoju metodologiju za to. Imamo jako visoku biodostupnost koja onda utječu na naše tijelo. Sve su to mikronutrijenti koji zapravo hrane naše stanice", objasnio je Balen.

Ističe da se može reći da industrija dugovječnosti ima u sebi i elemente industrije hrane i medicine i farmakoindustrije i umjetne inteligencije.

Važno je što jedemo i pijemo

Dizajniramo svoju biologiju svakodnevno u svakom trenutku tako da izaberemo što ćemo piti, što ćemo jesti.

"Mi to već radimo, ne samo s tim, nego sa svakom informacijom s kojom dolazimo. Koliko smo na suncu, kako se krećemo. Ali hrana je ono što to čini najdirektnije. Mi sve što pojedemo na jednoj molekularnoj razini kad se to na kraju pogleda - to su informacije koje direktno dolaze u kontakt sa stanicama u našim crijevima. Bilo bakterijskim, virusnim, ljudskim. I onda te stanice proizvode elektrokemijske signale koje utječu na naše raspoloženje, na to kako sebe promatramo, na naše hormone, na našu količinu energije i na kraju na naše zdravlje i dugovječnost", tvrdi Balen.

Cilj vašeg start-upa je prije svega dugovječnost. Na pitanje koji je neki cilj i koliko on osobno želi živjeti godina, Balen je rekao da žele razumjeti i dizajnirati ljudsku biologiju.

"I nije nam toliko bitno koliko dugo živimo nego kako živimo. Koliko imamo energije, koliko možemo stvarati, koliko smo kreativni, koliko smo inspirirani i koliko možemo inspirirati druge. Ono što se generalno smatra u industriji je da ljudsko biće kao ovakvo tijelo može doživjeti 120 godina zdravo. Ali tu postoje dvije struje. Jedna struja je transhumanizma koja tvrdi da možemo živjeti stotinama godina, a drugi kažu - ne, jer ljudsko tijelo je programirano za smrt. Osobno vjerujem da možemo, ali ne s tehnologijom koju sada uopće možemo zamisliti. Kad ćemo doći do kvantikompjotera, kvantitehnologije, kvantikemije, kvantibiologije onda ćemo razumjeti gdje to zaista može doći. Ali danas nam je to vrlo teško", ističe.

POGLEDAJTE VIDEO: Ekskluzivno u Direktu: Američki milijunaš koji želi pobijediti smrt:

Limit generacije?

Otkrio je i limit u ovom trenutku za ove generacije. "Pa očekuje se za našu generaciju da bi mogla već ići do 120 godina jednim linearnim putem. Ako se to dogodi, nešto eksponencijalno što bi se moglo dogoditi. Jer ono što vidimo i s umjetnom inteligencijom i s cijelim ovim stoljećem biologije da ćemo mi zaista dekodirati taj jedan biološki kompjutor koji nazivamo svojim tijelom i to će nam otvoriti neke stvari koje je danas teško zamisliti."

Bryan Johnson je bio gost ovoga ljeta u Direktu, a Balen kaže da su bili baš prošli tjedan zajedno na konferenciji u Švicarskoj te da je to čovjek koji je vrhunski za promociju industrije.

"Kad su došli prvi automobili oni su mogli prijeći nekoliko desetaka metara i čovjek je morao ići ispred i zvoniti da oni dolaze. Kad su došli prvi mobiteli to su bile one ciglice što su samo direktori imali. Industrija dugovječnosti koja može biti aplicirana za normalne ljude koji nemaju dva milijuna dolara godišnje, koji ne žele piti 100 kapsula dnevno - to se mora dogoditi. Mi moramo doći do razine iPHONE, da svatko može u jednoj minuti ili manje aplicirati u svoj život i tek onda ćemo razgovarati o ozbiljnoj razini dugovječnosti.

Ono što mi vjerujemo je da ne treba piti 100 tableta, da možda treba piti dvije, tri ili pet, ali da su ciljane, da su precizne. To je ono što nazivamo preciznim nutricionizmom", zaključuje Balen za RTL.