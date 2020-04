OVAJ HRVAT BAŠ IMA SREĆE; Kupio rabljenu komodu i u ladicama pronašao – 25.000 eura! ‘Mislio sam da me zezaju’

Kada je 22-godišnji Petar Gavran kupio rabljenu komodu kako bi opremio svoj stan u Njemačkoj, nije mogao ni sanjati da će u ladicama pronaći 25.000 eura; no, na kraju ih je pošteno vratio vlasnicima

Petar Gavran je 22-godišnjak iz okolice Slavonskog Broda koji je prije godinu dana odlučio otići živjeti i raditi u Njemačku. Da ga sreća prati u novoj domovini dokazuje i priča koju je ispričao za 24sata. Tijekom useljavanja u novi stan odlučio je kupiti komodu koju je vidio na internetskom oglasniku. No, po dolasku u stan u njoj je pronašao fotoalbume i omotnice s ukupno 25.000 eura.

“Kada smo prijatelj i ja došli po komodu nismo primijetili ništa čudno. Čak nam ju je čovjek od kojega smo ju kupili pomogao nositi do auta jer je masivna. Cijelo smo vrijeme razgovarali. Tek na stubištu moje zgrade primijetio sam kako se nešto unutar komode kotrlja iako me prijatelj uvjeravao da je to nešto drugo. U stanu sam onda otvorio ladice i ugledao albume i iznenadio se. Obiteljski albumi još ‘ajde, ali omotnice s desecima tisuća eura! Mislio sam da me zezaju, kao prodali mi komodu pa me sad zafrkavaju s kuvertama s novcem koje su kao ostavili. Jedna je bila djelomično poderana pa sam je lagano otvorio i izvukao novčanicu, prinio je na svjetlost i vidio da je stvarna jer je imala žig i, naravno, ostao šokiran”, ispričao je Petar.

Nisu ni znali za novac

Trebalo mu je neko vrijeme da razmisli što će učiniti. Na kraju je nazvao bivše vlasnike komode, pokušavajući ih navesti da mu oni kažu za novac. No, od njega su tražili samo fotoalbume, jer su za njih neprocjenjivi, a za ogromnu svotu eura nisu niti znali. Na kraju je ipak odlučio vratiti im novac.

“Nisam bio siguran je li to prljav novac, je li to uopće komoda njihova ili je možda ukradena. Pokazali su mi svoje dokumente koji su isti onima koji su bili u albumima pa sam onda shvatio da to uistinu pripada njihovoj obitelji. Vjerojatno nekome tko je živio u stanu pa umro. Oni žive na selu, a stan je obiteljski. Počeli rasprodavati stvari. Ni u jednom trenutku nisam pomislio zadržati novac jer ga ne bih mogao koristiti, ne bih s njim našao sreću, meni bi to bio nesretan novac, priča Petar.

Ponosni na njega

Na kraju se našao s obitelji te im predao albume i novac. Iako je sumnjao da će se nešto loše dogoditi, kaže da su se pokazali kao srdačni ljudi, pozvali ga u goste i nagradili za skromnost i poštenje. Petar dodaje kako bi svatko na njegovom mjestu to učinio te da je njemačka obitelj ponosna na njega. Zaključuje da će odsad bolje pregledavati ladice.