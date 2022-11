Uoči obilježavanja obljetnice pada Vukovara, stigla je tužna vijest iz Francuske da je preminuo Gaston Besson.

Besson je Francuz koji je ratnih devedesetih došao u Hrvatsku kao fotoreporter, s namjerom da izvještava iz Slavonije, da bi se zatim pridružio obrani naše zemlje.

Od Bessona su se oprostili na Facebook stranici Zahvala stranim dragovoljcima Domovinskog rata, ovim riječima:

"Jako tužna vijest za sve nas koji smo ga znali. Danas je preminuo Francuz Gaston Besson, koji je u Hrvatsku stigao avanturistički, kao fotoreporter, kako bi izvještavao s prvih crta bojišnice istočne Slavonije. Svjedočio je ratnim strahotama i nepravednom načinu ratovanja agresora te je odlučio pomoći. Kao bivši pripadnik padobranske postrojbe Francuske vojske, kao sudionik nekoliko ratova u kojima je idealizmom pokušavao rješavati privatne probleme, Besson se pridružio vinkovačkom HOS-u, potom specijalnim postrojbama GSHV-a, te konačno 108. brigadi HVO-a.

'Nije bilo važno tko je Hrvat, a tko Srbin, već činjenica da je jači napao slabijega'

Besson, koji je više puta ranjavan ovako je opisao motive zbog kojih se uključio u rat na hrvatskoj strani:

"Pa to nije bio nikakav rat, to je bio mučki masakr! Nisu tu bile dvije vojske koje se sukobljavaju! Postojala je jedna moćna vojska – JNA, koja je napadajući masakrirala civile, a dio civila uzeo je puške u ruke i pokušao se obraniti od te sile. Strani dragovoljci dolazili su ponukani tom nepravdom, naravno, uz brojne osobne motive, ali svi su redom ostajali samo iz jednog jedinog razloga. To nije bila ni politika, ni vjera, ni plaća, koja je bila ‘crkavica‘ u ondašnjoj vrijednosti do 100 njemačkih maraka, nego zato što je ovaj rat jednostavno bio toliko nepravedan! Nije bilo važno ni tko je Hrvat, a tko Srbin, već činjenica da je jači napao slabijega."

Gaston, počivaj u miru!", stoji u Facebook objavi.

Jedan od osnivača ukrajinskog Azova

Basson je rođen u Meksiku, a još u ranoj mladosti, sa 17 godina, pridružio se vojsci. Ratovao je u Burmi, Laosu, Kolumbiji, Nigeriji, Surinamu, BiH, Hrvatskoj. U Hrvatsku je prvi put stigao kao 24-godišnjak te se uključio u Domovinski rat. Živio je u Vinkovcima, a zatim je sa suprugom Hrvaticom, s kojom je imao troje djece, preselio u Pulu. Bio je umirovljeni satnik Hrvatske vojske i ratni invalid.

Basson je bio i jedan od glavnih koordinatora i osnivača ukrajinskog bataljuna AZOV gdje je, kako je svojedobno rekao, 'kontrolirao i organizirao stvari'.