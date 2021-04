OVAJ DIO HRVATSKE IMA SVOJU PLATFORMU ZA CIJEPLJENJE: Procijepili su više od pola prijavljenih; ‘Nismo htjeli čekati državu’

Međimurska županija je, ne čekajući državu, sama kreirala platformu za cijepljenje, platila je nekoliko puta manje i već ušla u treću fazu imnuizacije pučanstva na 10 lokacija za masovno cijepljenje

Već četiri mjeseca imaju svoju internetsku platformu i 10 punktova za cijepljenje, a procijepili su više od pola prijavljenih. Ne, nije riječ o nekoj državi, već o Međimurskoj županiji. Njihov plan cijepljenja uspijeva zahvaljujući internetskoj platformi koju su, za razliku od države, platili svega četrdesetak tisuća kuna. Uz to, sjetili su se toga kad je bilo najpotrebnije.

“Mi smo, kao što znate, imali vrlo visoki broj zaraženih u županiji. Nije bilo vremena za čekanje. Morali smo se organizirati. Nismo htjeli čekati da se država pokrene. Dom zdravlja Čakovec je angažirao informatičku tvrtku s kojom i ranije surađuju. Oni su to sve napravili i platforma funkcionira. Nema problema. Preko platforme zovemo sve koji su se prijavili da dođu na cijepljenje, a i odaziv je dobar”, rekao je za 24sata međimurski župan Matija Posavec.

Procijepili pola prosvjetara

Koriste Međimurci i državnu platformu, ali su, moglo bi se reći i s razlogom, zadržali i svoju. “Nama je u prioritetnoj skupini ljudi starijih od 65 godina ostalo tek njih oko 3000 za procijepiti i onda smo završili s tom prioritetnom skupinom. Već smo krenuli i s procijepljivanjem prosvjetnih radnika, a i njih smo polovicu onih koji su se prijavili riješili. Organizirali smo i 10 punktova za masovno cijepljenje kako bi rasteretili Domove zdravlja. Sve to funkcionira. Na sastanku u srijedu su nam najavili dvostruko više cjepiva i mi već uz pomoć naše platforme možemo organizirati tko i kada će biti pozvan na cijepljenje”, dodao je Posavec.

Termin dobivaju za pola sata

Kad se netko prijavi u međimursku platformu za cijepljenje, njegov je zahtjev obrađen u roku od pola sata, što znači da se već u tako kratkom vremenu zna lokacija i termin cijepljenja.

“Mi u roku nekoliko sati možemo procijepiti sve koji se prijave. Preko platforme smo dobili mogućnost da cijepimo i do 3000 ljudi dnevno što u Hrvatskoj do nedavno nitko nije mogao odraditi. Platforma nam je rasteretila i ordinacije u kojima nismo htjeli cijepiti već smo se fokusirali na punktove. Imamo ih 10, a ne jedan kao u Zagrebu što je po meni bedastoća. Još u siječnju smo krenuli s platformom, jer tko bi zvao par tisuća ljudi telefonski. To nema smisla. Naravno, i nama se dogode greške, ali nikad ovako velike kao što su se događale s državnom, a plaćena je toliko koliko je plaćena”, zaključio je ravnatelj čakovečkog Doma zdravlja Branko Vrčić.

