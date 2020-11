OVAJ ČOVJEK JE ZAKONSKI VLASNIK IZRAZA ‘ZA DOM SPREMNI’, SVIMA PORUČUJE: ‘Ne može ga više svatko koristiti kako hoće’

Tomislav Dragun tužio je predsjednika SDP-a Peđu Grbina zbog spominjanja slogana ‘Za dom spremni’ u negativnom kontekstu

Zvuči kao šala, ali nije. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin angažirao je ovih dana odvjetnika koji će ga braniti u sudskom postupku zbog tužbe Tomislava Draguna, čovjeka koji tvrdi da je vlasnik “poslovnog znaka Za dom spremni” i koji je ljetos Grbinu ispostavio fakturu na iznos od 100 tisuća kuna tvrdeći da je ovaj u nekoj prilici nelijepo govorio o tom pozdravu. Nakon što se predsjednik SDP-a oglušio, dobio je opomenu, a zatim i tužbu, jer Dragun smatra da mu je Grbin nanio “nemjerljivu materijalnu, moralnu i domoljubnu štetu”, piše Novi list.

I izraelskom veleposlaniku ispostavio račun za ZDS

Dragun se dosjetio te sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim pravnim stvarima, svoj Hrvatski uljudbeni pokret deklarirao kao “poštenog nalaznika troriječnog izraza Za dom spremni, a nad kojim nitko nema faktično vlasništvo”. Tako je njegova udruga postala vlasnikom ustaškog pozdrava pa od svakoga tko ga, po njegovu mišljenju, neprimjereno koristi traži novčanu naknadu.

Na Općinskom sudu u Zagrebu sudac Goran Felji već donosi rješenja u postupku povodom Dragunove tužbe protiv Grbina, a nekidan je zatražio da Dragun dopuni tužbu točnom Grbinovom adresom, kako bi mogao dalje postupati.

“Ja vam nisam čovjek tekuće politike i nisam ni na čijoj strani. Ali imam svoje određene poslove i smeta me kad ljudi govore o reviziji povijesti, a ja sam i revizor i znam nešto o tome. Ako sam ja vlasnik “Za dom spremni”, ne može ga svatko koristiti kako hoće. Poslao sam upravo i račun od 100 tisuća kuna i izraelskom veleposlaniku u Hrvatskoj Ilanu Moru, koji je rekao da je vrijeme za zabranu “Za dom spremni” Ja sam Hebrejskom sveučilištu, preko tog veleposlanstva, sa zadovoljstvom darovao neke knjige, a Mor priča nešto što nije tako. Morao sam reagirati”, kazao je Dragun za Novi list.

‘Podravka je zaštitila znak pijevca, a ja ZDS’

Dragun tvrdi da mu nije do novca, već da samo zahtijeva korektnost.

“Podravka je zaštitila svoj znak pijevca, a ja “Za dom spremni”. Prvi sam se javio, i sada inzistiram da se to poštuje. Prodajem knjige i to mi pomaže”, pojasnio je.

No, ne tuži Dragun on samo zbog upotrebe ustaškog pozdrava na načine koje procijeni neprimjerenima. Tužio je i ministra zdravstva Vilija Beroša s kojim će uskoro također pred sud.

“Imam s njim sud 4. prosinca. Neprofesionalni su i on i njegov Stožer. Donose nekakve epidemiološke mjere, a ni Beroš ni Božinović ni Markotić nisu za to kompetentni. Nemaju niti jedan znanstveni rad iz zdravstva, a ja sam objavio tri knjige iz područja zdravstva. To je strašno. Oni improviziraju i samo cijelo vrijeme ponavljaju da imaju pravo donositi te mjere”, kazao je Dragun za Novi list.

