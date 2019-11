OVAJ ČOVJEK JE ‘JEDNIM KLIKOM’ ZARADIO 9,1 MILIJUNA KUNA? U zadnji čas je prodao dionice Kraša srpskom poduzetniku

S obzirom na to da su okolnosti preuzimanja Kraša bile onakve kakve su bile, postavlja se pitanje jesu li ‘velike ribe’ iz Kraša u posljednji tren prodavale svoje dionice i tako raspolagale povlaštenim informacijama

Dionice Kraša ponovno su glavna tema razgovora u javnom prostoru jer je konačno riješena prevlast u toj konditorskoj kompaniji. Podsjetimo, sporazum o prodaji dionica potpisao se između Kraš ESOP-a i Mesne industrije braće Pivac čime su braća postala “glavna” u tvrtki. No, samo dva dana prije potpisivanja tog sporazuma, naglo je porastao promet dionicama Kraša na Zagrebačkoj burzi.

Kako piše Tportal, prodano je gotovo 30.000 dionica (što čini oko dva posto vlasništva) pa su količine tih protrgovanih dionica pokazivale na to da su među prodavateljima i osobe s liste 10 najvećih dioničara. Najdominantniji među najvećim dioničarima su sadašnji i bivši menadžeri kompanije. Podaci SKDD-a o vlasničkoj strukturi Kraša pokazali su da je svoje dionice prodao šesti najveći dioničar Kraša Darko Radišić, i to s udjelom od 0,58 posto. On je svoje dionice u posljednji tren prodao srpskom poduzetniku Nebojši Šaranoviću.

NAKON ŠTO JE PIVAC KUPIO KRAŠ, DIONICE SU – DRASTIČNO POTONULE: Cijena vrijednosti pala na samo 775 kuna

PIVAC NAKON KUPOVINE KRAŠA: ‘Nije bilo nikakvih zakulisnih igara’; Otkrio je jedini način kako tvrtka može ići naprijed

Radišić je na prodaji dionica vjerojatno ‘brzinski’ zaradio 9,1 milijun kuna

Još od 1992. godine Darko Radišić radi u Krašu i prošao je sve faze rukovođenja u području marketinga i prodaje. Bio je na funkciji šefa tržišta Europe, pomoćnik direktora izvoza kao i pomoćnik direktora u sektoru prodaje, marketinga i logistike. Kako piše Tportal, on je u razdoblju od 2004. do 2016. bio član Uprave Kraša, dok se posljednje tri godine bavi razvojem inozemnih tržišta. Svoje dionice je Radišić prodavao po cijeni od 1050 kuna. U slučaju da je prodao cijeli paket svojih dionica, mogao je zaraditi oko 9,1 milijun kuna. Kao što se OVDJE može vidjeti, Radišić više nije među top 10 najvećih dioničara Kraša.

Valja podsjetiti da su radnici Kraša svoje dionice braći Pivac prodali po cijeni od 861 kunu, a nakon potpisivanja spomenutog sporazuma, cijena dionica je na burzi potonula za gotovo 30 posto. Dakle, cifra je iznosila samo 775 kuna. S obzirom na to da su okolnosti preuzimanja Kraša bile onakve kakve su bile, postavlja se pitanje jesu li “velike ribe” iz Kraša u posljednji tren prodavale svoje dionice i tako raspolagale povlaštenim informacijama.

Hanfa je za Poslovni dnevnik potvrdila da će u tom kontekstu provesti dodatnu provjeru svih okolnosti u vezi s transakcijama i prometom na Zagrebačkoj burzi koje su se odvile posljednjih dana.

SRPSKI PODUZETNIK OTKRIO ZAŠTO ŽELI PREUZETI KRAŠ; Komentirao i glasine o otpuštanju radnika: ‘Neka prouče naše poslovanje…’

I ON JE ŽELIO PREUZETI KRAŠ: ‘Od početka su nas upozoravali na sinkronizirano djelovanje, a ovo potvrđuje spekulacije’