OVAJ ĆE ČOVJEK UJEDINITI HRVATSKU DESNICU, TVRDI RUŽA TOMAŠIĆ: ‘Poštujem manjine, ali s kolegom dogradonačelnikom Srbinom ne pričam’

Razgovarali smo s Marijanom Pavličekom, predsjednikom Hrvatske konzervativne stranke, dogradonačelnikom Vukovara, kojeg je Ruža Tomašić predložila za lidera ujedinjena

Kada su u intervjuu u dnevniku Nove TV pitali Ružu Tomašić, zvijezdu Hrvatskih suverenista, političarku koja je ukupno dobila najviše preferencijalnih glasova na izborima za EU parlament, pitali hoće li upravo ona biti faktor okupljanja na desnici, odgovorila je negativno. Tvrdi da će se prije svega posvetiti svom poslu u Bruxellesu, a onda se sprema u mirovinu. No, javnosti je ponudila osobu koja bi mogla i trebala povesti to okrupnjavanje desnice.

To je Marijan Pavliček, predsjednik Hrvatske konzervativne stranke koji živi i radi u Vukovaru. Pavliček ima trideset i devet godina, profesor je njemačkog jezika i povijesti, otac troje djece, već drugi mandat – dogradonačelnik Vukovara. “Mlad čovjek, želi ostati živjeti u Hrvatskoj i vjerujem da će on biti jedan faktor okupljanja.”, rekla je Ruža Tomašić. Već istu večer Pavliček je bio i u emisiji “Bujica” i govorio o ujedninjenju desnice kod voditelja koji je u izbornoj noći slavio zajedno s ekipom Ruže Tomašić u taboru Hrvatskih suverenista.

No, unatoč otvorenoj podršci Ruže Tomašić, ima li prilično nepoznati Marijan Pavliček izgleda da bude ujedinitelj? “Od kada sam prije godinu i pol postao predsjednik Hrvatske konzervativne stranke zalagao sam se za snažnije ujedinjenje na desnici.”, kaže Pavliček u razgovoru za Net.hr. Drago mu je da ga “ikona desnice” Ruža Tomašić izdvaja kao mogućeg ujedinitelja, no, odmah naglašava da nije tašt, da je on jedan od lidera s desnice i da će poduzeti sve da dođe do razgovora i okrupnjavanja, bez ikakvih ucjena s njegove strane da bude broj 1 u cjelokupnom pokretu na desnici.

“Sve nas na desnici već petnaest godina muči rascjepkanost. Deseci tisuća glasova su propadali zbog ega i nemogućnosti da ljudi kojima je stalo do prave domoljubne opcije, a ne kvazidemokršćanske sjednu zajedno na stol i dogovore zajednički nastup. Mi smo iz Hrvatske konzervativne stranke i Hrasta sada pokazali da možemo zajedno. A uvjeren sam da će naš rezultat na ovim izborima biti jasna poruka i HSP-u i Neovisnima za Hrvatsku”, kaže Pavliček. Ne brine ga što je Bruna Esih bila vrlo rezervirana na ponude o ujedinjenju. “Jedno je retorika u izborima, i u izbornoj noći, a drugo poslije izbora. Ja sam spreman sjesti sa svima neovisno o tome što su govorili. Na greškama se uči”, rezolutan je Pavliček.

‘Poštujemo tuđe, ne damo na svoje’

Marijan Pavliček smatra da su glasači prozreli HDZ kao lažne demokršćane, kao stranku koja nije iskreno domoljubna i zato se okreću sve više desnim strankama. Posebno smatra da HDZ nije dovoljno odlučan u odnosu prema Srbiji, da se ne inzistira dovoljno da Srbija ispuni sve svoje obveze prema Hrvatskoj uoči ulaska u EU: “Od kažnjavanja ratnih zločinaca, davanja informacija o hrvatskim žrtvama do ratne odštete.” Na pitanje nisu li i oni na desnici različiti u doziranju “desnog”, odnosno, što je ono što je svima prihvatljivo, odgovara da je njihova temeljna postavka: “Poštujemo tuđe, ne damo na svoje.”

Je li mu prihvatljivo kada Željko Glasnović najavljuje da treba šakom ići na “jugozomboide”? Pavliček oprezno objašnjava da je general Glasnović prekaljeni ratnik, da je ponekad “živopisan”, da “govori iz duše” i da smatra da treba prihvatiti njegov specifičan nastup zbog zasluga u Domovinskom ratu. “Nitko od nas s desnice nema ništa protiv nacionalnih manjina, ali ne damo da se ponižava hrvatski narod ili da predstavnici manjina zloupotrebljavaju svoj položaj na štetu Hrvatske.”, kaže Pavliček.

Zanimljivo je da je na web stranici Grada Vukovara dogradonačelnik Pavliček predstavljen tik uz drugog dogradonačelnika, predstavnika srpske manjine, Srđana Milakovića (DSS, Demokratski savez Srba), no, na naše pitanje u kakvim je odnosima sa svojim kolegom, Pavliček odgovara: “Ne komuniciram s njime.” Odmah naglašava da on osobno odgovorno obavlja posao dogradonačenika i ne dijeli građane Vukovara prema nacionalnosti, da je “svjestan srpske zajednice u Vukovaru i da se zalaže za bolji život za sve građane Vukovara”, ali da s Milakovićem ne komunicira jer “on Oluju smatra etničkim čišćenjem, jer nije bio u Koloni sjećanja u Vukovaru i time pokazuje da ne poštuje žrtvu Vukovara”.

Mogu li se desne stranke ujediniti bez liderice Ruže?

Na upit smatra li on pozdrav “Za dom spremni” prihvatljivim odgovara da on, kao povjesničar, zagovara da se tim pitanjima bavi struka, da je previše povijesnih tema u javnosti, a da u povijesti “ništa nije bilo crno-bijelo”. Smatra da nije primjereno da se kriminalizira samo pozdrav “Za dom spremni” a istovremeno dopuštaju skupovi podrške “zločincu Titu” i upotreba pozdrava “Smrt fašizmu, sloboda narodu”, “jer su pod tim pozdravom počinjeni zločini komunista.”

Pavliček izdvaja i nekoliko poruka iz gospodarskog programa za koje smatra da će objediniti sve desne stranke: od protivljenja uvođenju eura, odlučnog “ne” privatizaciji u korist stranaca, jače povezivanje s iseljeništvom, porezno rasterećenje obrtnika i poduzetnika itd. Na pitanje zalaže li se njihova stranka za uvođenje reda među braniteljske mirovine, odnosno, povezivanje izdvajanja za povlaštene mirovine s mogućnostima proračuna – kako ne bi došlo do kolapsa cijelog mirovinskog sustava, Pavliček odgovara da se oni zalažu za ispunjenje svih prava prema braniteljima, ali i da se pretjeruje s prikazivanjem branitelja kao svojevrsnih “parazita”: “80 posto branitelja živi teško”.

Neovisno o najavi Ruže Tomašić da bi on osobno mogao biti lider ujedinjena, Pavliček inzistira da je nepotrebno izdvajati samo jednu osobu. Na konstataciju da desni pokreti uvijek imaju jake lidere i pitanje je li tajna ovog izbornog uspjeha ipak prije svega u jakoj osobnosti Ruže Tomašić i njezinom radu u EU parlamentu, odnosno, kako će krenuti dalje u ujedinjenje bez novog jakog lidera kalibra Ruže Tomašić, Pavliček naglašava da će Ruža Tomašić nesumnjivo biti uz njih tijekom cijelog procesa, da računaju na njezinu podršku i vidljivost.

“Imamo nekoliko jakih pojedinaca. Hrvoje Zekanović, Ladislav Ilčić, ali i mnogi drugi s kojima tek razgovaramo… Želim sjesti sa svima. To što je gospođa Tomašić izdvojila upravo mene, ne znači da ja moram biti broj 1 u ujedinjenju. Spreman sam preuzeti odgovornost, ali i spreman razgovarati sa svima. Nek lider bude i netko drugi, samo da se ujedinimo i pokažemo pravu snagu hrvatske desnice”, objašnjava Pavliček.