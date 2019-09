OVA VRSTA KREDITA STRELOVITO RASTE: Bivši ministar upozorava: ‘Nije dobro, to bi mogao biti novi slučaj švicarac’

Govoreći o strelovitom rastu gotovinskih kredita, bivši minsitar financija Boris Lalovac upozorio je da taj rast nije dobro kontroliran te da bi se zbog toga mogao ponoviti sličan scenarij kao i sa ‘švicarcem’

Ministar financija u bivšoj vladi Zorana Milanovića i saborski zastupnik SDP-a Boris Lalovac u emisiji ‘Točka na tjedan’ na N1 televiziji komentirao je odluku Vrhovnog suda kojom je potvrđeno da su banke povrijedile kolektivne interese i prava korisnika kredita ugovorenih u švicarskim francima. Lalovac je kazao da Ministarstvo pravosuđa sada treba regulirati to pitanje u slučaju da dođe do velikoga broja tužbi dužnika protiv banaka.

“Ako 125 tisuća građana krene s individualnim parnicama prema sudovima, bojim se da će to opteretiti postupak. Imate problem procedure, nalazak odvjetnika, zakazivanje ročišta, mi još ne znamo kako bi to izgledalo na sustav pravosuđa i bilo bi dobro da se ministar pravosuđa na to referira”, rekao je Lalovac dodavši da treba dobro sagledati situaciju kako bi se našlo najučinkovitije rješenje.

Građani zaduženi za 50-ak milijardi kuna

Lalovac je komentirao i zakon o konverziji kredita u švicarskim francima, donesen u vrijeme SDP-ove vlade, kazavši da se tim zakonom pogodovalo i bankama. “Godinu dana nakon što se napravila konverzija, banke su imale rekordnu dobit. Sada vidimo da nude kredite po nikad povoljnijim uvjetima. Mislim da je situacija bila dobra i za banke i za građane”, rekao je Lalovac.

Podsjetio je kako su uoči izglasavana tog zakona banke plašile građane crnim scenarijima što se na koncu nije dogodilo. “Dogodilo se upravo suprotno. Mislim da se također, ako se realizira i ovaj dio s tužbama, na financijskom tržištu ništa neće dogoditi. Cjelokupni proces ide u korist potrošača. Mislim da hrvatski potrošači i svojim procesima pred europskim sudovima puno lakše mogu dobivati sporove, nego kad nismo bili dio tržišta”, rekao je Lalovac.

Lalovac je ujedno komentirao i rast gotovinskih kredita upozorivši da njihov strelovit rast nije dobro kontroliran te da zbog toga može zaprijetiti ponavljanje sličnoga scenarija kao u slučaju ‘švicarca’.

“Ako se tome pridodaju i dopušteni minusi po tekućem računu i drugi troškovi, penjemo se i na brojku od 50 milijardi kuna”, rekao je Lalovac u Točki na tjedan.

