STUDENTICA OTKRIVA KOLIKO SE STVARNO VARA NA ISPITIMA U HRVATSKOJ: ‘Sve je puno nevidljive tinte, pametnih satova, bubica i kamera’

Varanje na ispitima u Hrvatskoj je, svjedoče studenti, raširena pojava.

Klasični su šalabahteri prošlost, a zamijenili su ih pametni satovi, “bubice” u uhu, mikrokamere i druga IT-sredstva koja omogućuju uspješno prikrivanje vlastitog neznanja. Koliko se učenika i studenata služi takvim pomagalima ne zna se, a istraživanja na tu temu iznimno su rijetka. Studentica FER-a Kaja Pavlinić, međutim, samo iz vlastitog okruženja zna da gadgeti danas služe varanju na ispitima na dnevnoj bazi, te da se studenti ne ustežu kupnje seminara, eseja, pa čak i ispita ako im se ukaže takva prilika.

Besramno ponašanje

U uvjerenju da varanje u obrazovnim ustanovama ima dalekosežne posljedice i pridonosi sklonosti koruptivnom ponašanju u kasnijem životu, ova Varaždinka odlučila je krenuti u akciju i inicijativom Integritas osvijestiti učenike o raširenosti korupcije i njenim počecima u školi.

Riječ je o projektu koji uključuje radionice, rasprave i prezentacije sa ciljem sprječavanja nečasnih radnji u školama i na fakultetima. Dosad su ih odradili u dvije zagrebačke gimnazije, V. gimnaziji i MIOC-u, a dogovaraju dolazak u škole u Rijeci i Varaždinu, koje su iskazale interes za sudjelovanje.

“Svima je poznato da smo prema indeksu korupcije među lošijim državama. Ljuti me što to vidim svuda oko sebe. Moji se kolege služe bubicama, nevidljivom tintom, oko varanja i prepisivanja razvio se cijeli biznis. To je besramno, nastojim izbjegavati takvo društvo”, rekla je Kaja, studentica treće godine Fakulteta elektrotehnike i računarstva, za Novi list.

Fakulteti nisu lagani

To je težak fakultet i stalno se prepisuje, svjedoči. Omiljeno je sredstvo za varanje na ispitima aplikacija WhatsApp, kojom studenti fotogafiraju pitanja ili testove, šalju ih kolegama, a ovi im istim kanalom vraćaju odgovore. Na drugim je fakultetima, tvrdi ova studentica, još i gore. Sve se može kupiti.

“Šokirala sam se kad sam upisala fakultet. Nisam ni sanjala da je to tako raširena pojava”, komentira Kaja. Još je u srednjoj školi odlazila na međunarodna informatička natjecanja i vidjela da nije svugdje isto.

“Dođete u kontakt s ljudima kojima je prepisivanje nepojmljivo, koji to smatraju sramotnim. Riječ je o potpuno drugom načinu gledanja na život i na svijet”, otkriva.

Radionica o korupciji

Ideja za projekt krenula je od Američkog veleposlanstva u Zagrebu koje je lani organiziralo radionicu za profesore, učenike i studente na temu korupcije, varanja i uvođenja etičkih kodeksa u škole i fakultete. Još jedan poticaj bile su joj, kaže, brojne afere o prepisivanju diplomskih radova, plagijatima u akademskoj zajednici, istragama o sumnji na korupciju na nekim fakultetima. Tijekom projekta, u svim školama i fakultetima koji za to iskažu interes održavat će se prezentacije, debate na temu varanja i prepisivanja te korupcije u društvu i u obrazovnim institucijama.

Uskoro će krenuti i nagradni natječaj gdje će se učenici i studenti moći uključiti u borbu protiv korupcije i varanja. Studentica Kaja svjesna je da svojim projektom neće iskorijeniti korupciju u obrazovnom sustavu, ali ne misli da joj je posao uzaludan.

Problem rješavati generacijski

“Taj se problem treba početi rješavati generacijski, s mladima, jer korupcija ne može nestati dok ove starije generacije ne odu. Nažalost, mislim da je za njih kasno. Ali djeca i studenti vide da im profesori nisu pošteni, pa misle da ne trebaju biti ni oni. Na zapadu je drukčije, studenti žele nešto naučiti za sebe, a ne prepisivanjem proći ispit samo da bi ga prošli”, ističe Kaja.

Hrvatsko društvo na globaliziranom tržištu, dodaje, teško može opstati ako umjesto stručnjaka ima ljude koji su do diplome došli prepisivanjem, a ne na temelju znanja koje su tijekom studija stekli.

