OVA SPLIĆANKA (29) VODI TRI HOTELA I RAZVALJUJE NA OXFORDU: ‘Unatoč ponudama najboljih svjetskih kompanija ostajem ovdje’

Nakon što je godinama stjecala iskustvo u hotelskoj grupaciji, Splićanka Matea Jerić dobila je nedavno dekanovu nagradu za najbolji rad na Oxfordu

Splićanka Matea Jerić sa svojih 29 godina ima karijeru i akademsko obrazovanje na kakvom joj mogu slobodno pozavidjeti i dvostruko stariji od nje. Naime, Jerić je nedavno dobila dekanovu nagradu za najbolji rad i to na najbolje rangiranom Sveučilištu svijeta Oxfordu, piše Slobodna Dalmacija.

Iskustvo

Matea Jerić je lani u siječnju upisala postdiplomski Studij poslovnog upravljanja na Oxfordu (Executive MBA – SAID Business School, zahvaljujući izvrsnim ocjenama na splitskom Ekonomskom fakultetu, međutim jedan od uvjeta je bilo menadžersko iskustvo na vodećim funkcijama što nije bio problem za Jerić koja ga je skupila na vodećim funkcijama.

Britansko iskustvo

“Uživala sam na Oxfordu! Bila sam najmlađa polaznica ikada upisana na taj studij, a kolege su mi bili uspješni poslovni ljudi, mnogi od njih i duplo stariji od mene. Međutim, svi su me, i profesori i kolege, odlično prihvatili i to je bilo odlično iskustvo. Studij je koncipiran na način da se uči kroz debate, diskusije i prezentacije, predavači su vrhunski stručnjaci iz akademskog i realnog sektora, kod jednoga takvoga sam i bila na prijemnom intervjuu. I, zanimljivo, što su uspješniji, to su jednostavniji i pristupačniji. Radi se timski, nastava je interaktivna, bavili smo se vrlo konkretnim stvarima, poput rješavanja internacionalnih studija slučajeva”, ispričala je Matea svoje iskustvo za Slobodnu Dalmaciju.

Iskustvo koje je bilo potrebno kako bi uopće bilo primljena steknula je upravljajući s tri obiteljska hotelska objekta koja imaju ukupno 400 kreveta i više od 150 zaposlenih koji bilježe 15-postotni rast u broju noćenju u odnosu na prošlu godinu.

Od pranja čaša do direktorice

Jerić je već u srednjoj školi počela pomagati u obiteljskom hotelu gdje je prošla sve poslove, od pranja čaša, recepcije, sređivanja soba… pa do direktorice. U dobi od 22 godine još tijekom studija osnovala je turističku agenciju Perfecta Travel, DMC u kojoj je u početku radila samo ona, a danas je to međunarodna tvrtka s uredom u Zagrebu i podružnicama u Londonu, Splitu i Dubrovniku.

“Jednostavno, nikad nemam mira. Dan mi je kratak za sve što bih željela napraviti”, izjavila je Matea Jerić za Slobodnu Dalmaciju koja je unatoč lukrativnim poslovnim ponudama i mogućnostima da radi za neke od najboljih svjetskih kompanija, odlučna živjeti u Splitu.

Perfektno govori engleski, talijanski i ruski, snalazi se sa španjolskim, a ima i početno znanje iz njemačkog.

Kvaliteta života

“Onaj tko želi raditi, može dobro zarađivati i u Splitu. Ljudi odlaze vanka i govore kako je tamo bolje i da su plaće veće. Istina je da su plaće veće, ali ne kaže se koliko se moraju odricati i puno više raditi nego ovdje. Osim toga, proputovala sam puno svijeta, živjela u Engleskoj, i osobno sam se osvjedočila da je kvaliteta života u nas puno bolja. Malo se gdje danas u Europi usred noći može bezbrižno šetati gradom kao kod nas”, istaknula je mlada direktorica, piše Slobodna Dalmacija.